читать дальше - брали индивидуальную экскурсию в Дербент из Каспийска. Все было как в описании, плюсом гид постоянно рассказывал что-то интересное. День пролетел даже как то слишком быстро. В общем, от души рекомендую!

Главное что хочу сказать Хабиб - просто классный гид, экскурсия с ним была интересной и комфортной. А по существу экскурсии