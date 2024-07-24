Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие к Салтинскому водопаду и историческому Гунибу в Дагестане
Откройте для себя красоту Дагестана: от подземного водопада до исторического Гуниба в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Каждый день в удобное для вас время
Завтра в 07:30
11 апр в 07:30
15 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Исторический Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Избербаша
Погрузитесь в многовековую историю Дербента и уникальность экраноплана «Лунь» в индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Каждый день в удобное для вас время
Завтра в 07:30
11 апр в 07:00
15 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Гамсутль и Салтинский водопад
Посетите Гамсутль и Салтинский водопад из Избербаша. Уникальная возможность насладиться природой, уединением и красотой живописных пейзажей
Начало: Ул. Шоссейная 1-я (магазин одежды Планета)
Расписание: Каждый вторник, четверг и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
13 апр в 07:30
3400 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Гуниб и Салтинский подземный водопад из Избербаша
Начало: Г. Избербаш, ул. Шоссейная 1, магазин Планета
Расписание: Каждый понедельник и четверг в 07:30
Завтра в 07:30
14 апр в 07:30
3400 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга24 июля 2024Нам очень понравилась поездка. Весь день мы провели в горах. Красота гор и Салтинского водопада оставили кучу эмоций и воспоминаний
- ННаталия12 сентября 2023Спасибо огромное Kochevnik Travel! Несмотря на погодные условия, экскурсия в сопровождение гида Тажудина прошла великолепно! Получили массу приятных впечатлений. Организация и программа экскурсии на высоте!)
- ААнтон7 апреля 2023Главное что хочу сказать Хабиб - просто классный гид, экскурсия с ним была интересной и комфортной. А по существу экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Гунибская крепость»
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