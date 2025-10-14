Добро пожаловать в Дагестан! Со мной вы отправитесь в путешествие по главной достопримечательности республики — Сулакскому каньону. Наш маршрут пройдет через бархан Сарыкум, смотровую площадку «Хадум» и Чиркейское водохранилище. А еще вас ждет вкуснейший обед на форелевом хозяйстве, вы попробуете шашлык из свежей форели.
Описание экскурсии
Наш маршрут:
- Бархан Сарыкум – дагестанская пустыня, одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии и крупнейший бархан в Европе. Девушкам советую взять свои лучшие наряды для эффектных кадров. Побываем в мини-пустыне, побегаем по песку и получим заряд энергии от здешней обстановки.
- Обед в ресторане Кавказ. Здесь мы отведаем свежей форели, от которой пальчики оближешь (желающие могут заменить его на шашлык из баранины, говядины или курицы).
- Направимся в экотуркомплекс, лучшее форелевое хозяйство в Дагестане, которое находится на берегу бирюзовой реки Сулак.
- • Сулакский каньон – визитка республики Дагестан, самый глубокий каньон в Европе, глубиной 1920 м. и протяженностью более 53 км.
- Смотровая «Хадум» – самая популярная смотровая площадка находится в пгт. Дубки на высоте 860 метров над уровнем моря. Поднявшись на самую высокую смотровую на каньон, мы полюбуемся на бирюзовые воды и насладимся силой и красотой каньона.
- Смотровая «Язык тещи» – скалистый выступ с видом на начало каньона и на Чиркейскую дамбу, которая является самой большой арочной плотиной в России. Данная смотровая подойдет для любителей экстрима и острых ощущений.
- Чиркейское водохранилище – крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, образованное на реке Сулак, глубиной 220 м. и площадью 42 т. кв. км. Мы с вами с ветерком прокатимся по самому водохранилищу и проплывем в красивое ущелье «Орлиное гнездо». Вечером здесь красивый закат. После всех приключений и культурных наслаждений мы едем обратно домой.
Ежедневно, начало в 7:30/8:00
