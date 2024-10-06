Чиркейское водохранилище – экскурсии в Избербаше

Найдено 6 экскурсий в категории «Чиркейское водохранилище» в Избербаше, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - индивидуальная поездка
10 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Приглашаем на незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, где вас ждут удивительные природные красоты
Начало: То желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 07:30
11 апр в 09:00
12 000 ₽ за экскурсию
Очаровательный Гуниб и Салтинский водопад из Избербаша
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие к Салтинскому водопаду и историческому Гунибу в Дагестане
Откройте для себя красоту Дагестана: от подземного водопада до исторического Гуниба в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Каждый день в удобное для вас время
Завтра в 07:30
11 апр в 07:30
15 000 ₽ за экскурсию
Горный Хунзах, альпийские луга из Избербаша
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Горный Хунзах и водопад Тобот: Путешествие по дикой природе Дагестана
Откройте для себя красоту гор Дагестана в индивидуальной экскурсии. Горный Хунзах, водопад Тобот и многое другое ждут вас
Начало: По договоренности с туристом от вашей локации
Расписание: Каждый день в удобное время
Завтра в 08:00
11 апр в 08:00
14 500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная поездка в аул-призрак Гамсутль
12 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная поездка в аул-призрак Гамсутль
Таинственный аул Гамсутль в сердце Дагестана - это путешествие в прошлое. Пройдите по его улицам и насладитесь захватывающими видами гор и водохранилища
Начало: По желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 апр в 09:00
12 000 ₽ за экскурсию
Экскурсия «Горный Гуниб и подземный Салтинский водопад»
13 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия «Горный Гуниб и подземный Салтинский водопад»
Начало: По желанию туриста
Расписание: Каждый день в 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за экскурсию
Славный Гоор и Карадахская теснина из Избербаша
12 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Славный Гоор и Карадахская теснина из Избербаша
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей Дагестана. Славный Гоор и Карадахская теснина ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Поездки проходят каждый день в удобное для вас время выезда с 7 утра до 10 утра
Завтра в 07:00
11 апр в 07:00
17 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    6 октября 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум - индивидуальная поездка
    Я в восторге. У нас был гид Керим. Если выбирать гида только к нему. Внимательный, знает много, рассказывает по дело, ничего лишнего. Стиль вождения аккуратный. .
  • А
    Анатолий
    7 августа 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум - индивидуальная поездка
    Спасибо большое Магомед у за экскурсию всё супер,гид на высшем уровне.
  • О
    Ольга
    24 июля 2024
    Очаровательный Гуниб и Салтинский водопад из Избербаша
    Нам очень понравилась поездка. Весь день мы провели в горах. Красота гор и Салтинского водопада оставили кучу эмоций и воспоминаний
  • С
    Светлана
    24 июня 2024
    Индивидуальная поездка в аул-призрак Гамсутль
    Ездили семьёй в Гамсутль. Постройки домов прям над обрывами очень впечатляют. Дома полу разрушенные, но остались ещё "комнаты" в которые
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    можно заглянуть. Надо быть осторожными, проходы рядом с обрывами без перил, по узким дорожкам. Но вид на горы и сам поселок завораживают. Подъем не быстрый и не лёгкий 2км по горе, в среднем за 40-60 минут (но мы были с детьми 7 и 9 лет, они устали только на обратном пути, но все же осилили поедем и спуск). Очень порадовало что большая часть пути по теньку, между деревьями. На пути до поселка, есть источник, где можно присесть отдохнуть, умыться, попить холодной водички. За поездку большое спасибо Магомеду, отзывчивый, внимательный, все подсказал, рассказал, отвёз вкусно поесть. По дороге останавливались на смотровых площадка с которых прекрасные виды на горы.

  • Т
    Татьяна
    25 августа 2023
    Горный Хунзах, альпийские луга из Избербаша
    22.08.23 ездили на экскурсию Горный Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша. Огромное спасибо нашему гид-водителю Исмаилу! Поездка была замечательной, столько красоты вокруг, настоящая сказка в царстве гор!
  • С
    Сергей
    14 августа 2023
    Индивидуальная поездка в аул-призрак Гамсутль
    Экскурсия прошла отлично, Магомед отличный позитивный тактичный и культурный гид всё рассказал и показал, останавливался по пути в местах с лучшими видами. Гамсутль и Салтинский водопад один раз в жизни должен посетить каждый, горный Дагестан прекрасен. Рекомендую данный тур!
  • К
    Колядина
    5 августа 2023
    Индивидуальная поездка в аул-призрак Гамсутль
    Бронировали экскурсию заранее через Спутник. За день до экскурсии турфирма прислала СМС оповещение о деталях экскурсии. Все сложилось! Экскурсия была
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    в аул-призрак Гамсутль. Все очень понравилось. Да, так как нас было пять человек, у нас была индивидуальная экскурсия, на минивэне с гидом-водителем.

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Чиркейское водохранилище»

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Сколько стоит экскурсия по Избербашу в апреле 2025
Сейчас в Избербаше в категории "Чиркейское водохранилище" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 12 000 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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