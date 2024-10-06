Индивидуальная
до 1 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Приглашаем на незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, где вас ждут удивительные природные красоты
Начало: То желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 07:30
11 апр в 09:00
12 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие к Салтинскому водопаду и историческому Гунибу в Дагестане
Откройте для себя красоту Дагестана: от подземного водопада до исторического Гуниба в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Каждый день в удобное для вас время
Завтра в 07:30
11 апр в 07:30
15 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Горный Хунзах и водопад Тобот: Путешествие по дикой природе Дагестана
Откройте для себя красоту гор Дагестана в индивидуальной экскурсии. Горный Хунзах, водопад Тобот и многое другое ждут вас
Начало: По договоренности с туристом от вашей локации
Расписание: Каждый день в удобное время
Завтра в 08:00
11 апр в 08:00
14 500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная поездка в аул-призрак Гамсутль
Таинственный аул Гамсутль в сердце Дагестана - это путешествие в прошлое. Пройдите по его улицам и насладитесь захватывающими видами гор и водохранилища
Начало: По желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 апр в 09:00
12 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия «Горный Гуниб и подземный Салтинский водопад»
Начало: По желанию туриста
Расписание: Каждый день в 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Славный Гоор и Карадахская теснина из Избербаша
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей Дагестана. Славный Гоор и Карадахская теснина ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Поездки проходят каждый день в удобное для вас время выезда с 7 утра до 10 утра
Завтра в 07:00
11 апр в 07:00
17 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина6 октября 2024Я в восторге. У нас был гид Керим. Если выбирать гида только к нему. Внимательный, знает много, рассказывает по дело, ничего лишнего. Стиль вождения аккуратный. .
- ААнатолий7 августа 2024Спасибо большое Магомед у за экскурсию всё супер,гид на высшем уровне.
- ООльга24 июля 2024Нам очень понравилась поездка. Весь день мы провели в горах. Красота гор и Салтинского водопада оставили кучу эмоций и воспоминаний
- ССветлана24 июня 2024Ездили семьёй в Гамсутль. Постройки домов прям над обрывами очень впечатляют. Дома полу разрушенные, но остались ещё "комнаты" в которые
- ТТатьяна25 августа 202322.08.23 ездили на экскурсию Горный Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша. Огромное спасибо нашему гид-водителю Исмаилу! Поездка была замечательной, столько красоты вокруг, настоящая сказка в царстве гор!
- ССергей14 августа 2023Экскурсия прошла отлично, Магомед отличный позитивный тактичный и культурный гид всё рассказал и показал, останавливался по пути в местах с лучшими видами. Гамсутль и Салтинский водопад один раз в жизни должен посетить каждый, горный Дагестан прекрасен. Рекомендую данный тур!
- ККолядина5 августа 2023Бронировали экскурсию заранее через Спутник. За день до экскурсии турфирма прислала СМС оповещение о деталях экскурсии. Все сложилось! Экскурсия была
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Чиркейское водохранилище»
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