Сулакский каньон хранит в себе множество тайн и историй.
Здесь встречается уникальная флора и фауна, воздух наполнен тишиной и мощью гор, а скалы и воды хранят древние легенды и сказания. Вместе мы отправимся к нему из Дербента по маршруту, полному неожиданных открытий. А по дороге погрузимся в богатство обычаев и традиций народов Дагестана.
Описание экскурсии
- Панорамные виды с главной обзорной площадки на вершине каньона — идеальное место для фотографий и созерцания грандиозной природы
- Посещение второй смотровой площадки, открывающей новый ракурс на ущелье
- Путь в горы с остановкой у Чиркейского водохранилища — крупнейшего водоёма региона
- Прогулка на катере по водохранилищу, позволяющая прочувствовать мощь и величие природы с воды
- Обед в форелевом хозяйстве, где можно отдохнуть, покормить рыбу и попробовать свежие блюда (включён в стоимость)
- Посещение пещеры Нохъо
Тайминг поездки
7:00 — сбор группы и отправление из Избербаша
9:30 — остановка на главной обзорной площадке с панорамными видами на каньон
10:15 — посещение второй смотровой площадки каньона
11:00 — переезд с остановкой у Чиркейского водохранилища
11:30 — прогулка на катере
12:30 — обед в форелевом хозяйстве, отдых и возможность покормить рыбу
14:00 — посещение пещеры
15:30 — отправление обратно
17:10 — возвращение в город
Организационные детали
- В зависимости от количества человек поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, минивэне (до 11) или легковом автомобиле (до 5)
- Дополнительно оплачивается: водная прогулка по Чиркейскому водохранилищу — 800 ₽, обед в форелевом хозяйстве — 800 ₽, посещение пещеры Нохъо с подвесными мостами: взрослые — 500 ₽ (в будние дни) / 700 ₽ (в выходные), дети до 14 лет — 300 ₽ (будни) / 400 ₽ (выходные), дошкольники — бесплатно
- С вами поедет один из профессиональных гидов-водителей нашей команды — он расскажет легенды и истории края, покажет лучшие смотровые площадки и сделает вашу поездку по-настоящему насыщенной
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2900 ₽
|Пенсионеры
|2850 ₽
|Студенты
|2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Буйнакского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан — Организатор в Избербаше
Провёл экскурсии для 912 туристов
Специализируемся на организации незабываемых путешествий и приключений. Предлагаем широкий спектр туров и экскурсий, а также различные услуги, связанные с туризмом. Работаем с профессиональными, опытными гидами, которые знают все достопримечательности и секретные уголки. Они смогут рассказать вам увлекательные истории и предложить уникальные впечатления, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ю
Юлия
4 окт 2025
Отличная экскурсия. Гид Галим очень вежливый, позитивный. Водителю Гасану,отдельная благодарность, дорога была не простой🙌 Ездили из Избербаша. Было жарковато в автобусе, а так, в целом,рекомендуем однозначно👍Спасибо ребята
Дата посещения: 4 октября 2025
Н
Наталья
19 сен 2025
Замечательная экскурсия. Яркие впечатления от катания на катере по Сулакскому каньону. Очень внимательное отношение гида к каждому туристу. Спасибо!!!
Дата посещения: 19 сентября 2025
И
Ирина
10 авг 2025
Спасибо за чудесную поездку!Все очень понравилось Хочу отметить работу менеджера,очень внимательную и отзывчивую девушку!
Транспорт,водитель-гид,локации,обед-все на,высоте!Будем рекомендовать Вашу фирму другим!
Дата посещения: 7 августа 2025
И
Ирина
1 окт 2025
Очень понравилась экскурсия,с подружками вернемся еще раз. Спасибо организаторам 🥰
В
Васильева
27 сен 2025
Спасибо большое организаторам.
Отдельное спасибо Али.
Невероятной красоты экскурсия.
Г
Галина
26 сен 2025
Были на экскурсии Сулакский каньон с внучкой 8 лет. Восхищены красотами Дагестана. Экскурсовод Галим и водитель Хасан. Огромное им спасибо. Многое узнали о Дагестане. Все очень понравилось. Буду всем рекомендовать этот маршрут и отличного гида.
И
Игорь
23 сен 2025
Всё прошло отлично, спасибо Галиму.
Шевченко
17 сен 2025
Гид Максим лучший
М
Марина
16 сен 2025
"Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Максиму за незабываемый день в Дагестане! 🌿
Поездка к Сулакскому каньону превзошла все ожидания — это место поражает своими масштабами и красотой, а Максим сделал
А
Алекс
16 сен 2025
Классная поездка гид Максим был на высоте, программа была очень удобная и комфортная
С
Сергей
16 сен 2025
«Экскурсия превзошла все ожидания! Гид — очень умный и сообразительный парень с чутким юмором, знает программу на все 100%. Особая благодарность организаторам и водителю — мягкая езда и идеальная координация сделали путешествие максимально комфортным. Каждый момент экскурсии был продуман, а впечатления — незабываемыми!»
С
Светлана
14 сен 2025
К сожалению экскурсия вообще не оправдала ожиданий. Первое что сказал гид после начала экскурсии" Дагестан и его историю я не знаю, но что нибудь расскажу". На некоторые вопросы и уточнения
Аслан
Ответ организатора:
Светлана, здравствуйте!
Спасибо за ваш отзыв ❤️ Мы внимательно изучили ситуацию и хотим дать комментарий.
Фраза, которую вы упомянули, была сказана гидом
А
Анастасия
29 авг 2025
Ездили на экскурсию с ребёнком 11 лет. Остались дополнителы. Очень повезло с гидом Максом. Очень зажигательный молодой человек, интересно рассказывает, приятно слушать. Рекомендую.
Г
Гончарова
25 авг 2025
Спасибо Аслану за интересную экскурсию! Хорошо рассказывает, отвечает на вопросы, с юмором.
Е
Егор
19 авг 2025
Все прошло отлично 👌 Ждем информации по туру на сапах. 😉
