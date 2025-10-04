Мои заказы

Из Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона

Побывать в 3 природных локациях за 1 день: у каньона, на водохранилище и в пещере
Сулакский каньон хранит в себе множество тайн и историй.

Здесь встречается уникальная флора и фауна, воздух наполнен тишиной и мощью гор, а скалы и воды хранят древние легенды и сказания. Вместе мы отправимся к нему из Дербента по маршруту, полному неожиданных открытий. А по дороге погрузимся в богатство обычаев и традиций народов Дагестана.
4.9
20 отзывов
Из Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона© Аслан
Из Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона© Аслан
Из Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона© Аслан

Описание экскурсии

  • Панорамные виды с главной обзорной площадки на вершине каньона — идеальное место для фотографий и созерцания грандиозной природы
  • Посещение второй смотровой площадки, открывающей новый ракурс на ущелье
  • Путь в горы с остановкой у Чиркейского водохранилища — крупнейшего водоёма региона
  • Прогулка на катере по водохранилищу, позволяющая прочувствовать мощь и величие природы с воды
  • Обед в форелевом хозяйстве, где можно отдохнуть, покормить рыбу и попробовать свежие блюда (включён в стоимость)
  • Посещение пещеры Нохъо

Тайминг поездки

7:00 — сбор группы и отправление из Избербаша
9:30 — остановка на главной обзорной площадке с панорамными видами на каньон
10:15 — посещение второй смотровой площадки каньона
11:00 — переезд с остановкой у Чиркейского водохранилища
11:30 — прогулка на катере
12:30 — обед в форелевом хозяйстве, отдых и возможность покормить рыбу
14:00 — посещение пещеры
15:30 — отправление обратно
17:10 — возвращение в город

Организационные детали

  • В зависимости от количества человек поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, минивэне (до 11) или легковом автомобиле (до 5)
  • Дополнительно оплачивается: водная прогулка по Чиркейскому водохранилищу — 800 ₽, обед в форелевом хозяйстве — 800 ₽, посещение пещеры Нохъо с подвесными мостами: взрослые — 500 ₽ (в будние дни) / 700 ₽ (в выходные), дети до 14 лет — 300 ₽ (будни) / 400 ₽ (выходные), дошкольники — бесплатно
  • С вами поедет один из профессиональных гидов-водителей нашей команды — он расскажет легенды и истории края, покажет лучшие смотровые площадки и сделает вашу поездку по-настоящему насыщенной

ежедневно в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2900 ₽
Пенсионеры2850 ₽
Студенты2900 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Буйнакского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Аслан
Аслан — Организатор в Избербаше
Провёл экскурсии для 912 туристов
Специализируемся на организации незабываемых путешествий и приключений. Предлагаем широкий спектр туров и экскурсий, а также различные услуги, связанные с туризмом. Работаем с профессиональными, опытными гидами, которые знают все достопримечательности и секретные уголки. Они смогут рассказать вам увлекательные истории и предложить уникальные впечатления, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 20 отзывах
5
19
4
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Из Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона (Васильева)Из Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона (Васильева)Из Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона (Васильева)Из Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона (Васильева)Из Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона (Васильева)Из Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона (Анастасия)Из Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона (Анастасия)Из Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона (Анастасия)Из Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона (Гончарова)Из Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона (Гончарова)Из Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона (Гончарова)Из Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона (Гончарова)Из Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона (Гончарова)Из Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона (Егор)Из Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона (Егор)Из Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона (Егор)Из Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона (Егор)Из Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона (Егор)Из Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона (Наталья)Из Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона (Наталья)
Ю
Юлия
4 окт 2025
Отличная экскурсия. Гид Галим очень вежливый, позитивный. Водителю Гасану,отдельная благодарность, дорога была не простой🙌 Ездили из Избербаша. Было жарковато в автобусе, а так, в целом,рекомендуем однозначно👍Спасибо ребята
Дата посещения: 4 октября 2025
Н
Наталья
19 сен 2025
Замечательная экскурсия. Яркие впечатления от катания на катере по Сулакскому каньону. Очень внимательное отношение гида к каждому туристу. Спасибо!!!
Дата посещения: 19 сентября 2025
И
Ирина
10 авг 2025
Спасибо за чудесную поездку!Все очень понравилось Хочу отметить работу менеджера,очень внимательную и отзывчивую девушку!
Транспорт,водитель-гид,локации,обед-все на,высоте!Будем рекомендовать Вашу фирму другим!
Дата посещения: 7 августа 2025
И
Ирина
1 окт 2025
Очень понравилась экскурсия,с подружками вернемся еще раз. Спасибо организаторам 🥰
В
Васильева
27 сен 2025
Спасибо большое организаторам.
Отдельное спасибо Али.
Невероятной красоты экскурсия.
Спасибо большое организаторам.Спасибо большое организаторам.Спасибо большое организаторам.Спасибо большое организаторам.Спасибо большое организаторам.
Г
Галина
26 сен 2025
Были на экскурсии Сулакский каньон с внучкой 8 лет. Восхищены красотами Дагестана. Экскурсовод Галим и водитель Хасан. Огромное им спасибо. Многое узнали о Дагестане. Все очень понравилось. Буду всем рекомендовать этот маршрут и отличного гида.
И
Игорь
23 сен 2025
Всё прошло отлично, спасибо Галиму.
Шевченко
Шевченко
17 сен 2025
Гид Максим лучший
М
Марина
16 сен 2025
"Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Максиму за незабываемый день в Дагестане! 🌿
Поездка к Сулакскому каньону превзошла все ожидания — это место поражает своими масштабами и красотой, а Максим сделал
так, что мы не просто посмотрели достопримечательности, а прожили настоящий маленький праздник.
С самого утра он создал лёгкую, доброжелательную атмосферу: шутил, рассказывал интересные факты о республике, легенды и истории, которыми не найдёшь в интернете. Каждый переезд был наполнен весёлым общением и увлекательными рассказами.
Сам каньон — это отдельная магия! Максим знал лучшие точки для смотровых площадок, помог сделать потрясающие фотографии, показал такие ракурсы, которые вряд ли нашла бы сама. Катание на катере по бирюзовой воде каньона стало одним из самых ярких моментов всего путешествия.
Отдельно отмечу заботу и внимание: он следил, чтобы каждому было комфортно, отвечал на любые вопросы, помогал с организационными мелочами. Было ощущение, что мы приехали к старому другу, а не к гиду — настолько тепло и по-домашнему он относится к своим туристам.
Этот тур оставил в душе море положительных эмоций, и теперь, когда кто-то спрашивает про Дагестан, я советую именно поездку с Максимом. Спасибо за искренность, любовь к своей земле и за то, что делаете каждую экскурсию настоящим приключением! 🙏💙
С уверенностью могу сказать: хочу вернуться снова!"

А
Алекс
16 сен 2025
Классная поездка гид Максим был на высоте, программа была очень удобная и комфортная
С
Сергей
16 сен 2025
«Экскурсия превзошла все ожидания! Гид — очень умный и сообразительный парень с чутким юмором, знает программу на все 100%. Особая благодарность организаторам и водителю — мягкая езда и идеальная координация сделали путешествие максимально комфортным. Каждый момент экскурсии был продуман, а впечатления — незабываемыми!»
С
Светлана
14 сен 2025
К сожалению экскурсия вообще не оправдала ожиданий. Первое что сказал гид после начала экскурсии" Дагестан и его историю я не знаю, но что нибудь расскажу". На некоторые вопросы и уточнения
гид реагировал с агрессией в нашу сторону. В общем сложилось впечатление что вместо обещанного профессионального гида взяли первого попавшегося парня. Ни на одну достопримечательность гид с нами не пошёл, сидел в автобусе… В общем на посещение мест давалось мало времени: бархан -30 минут, пещера-60минут, каньон 30 минут… Получается что заплатив деньги за экскурсию мы получили просто маршрутку, довозившую до места и некомпетентного проводника!

Аслан
Аслан
Ответ организатора:
Светлана, здравствуйте!
Спасибо за ваш отзыв ❤️ Мы внимательно изучили ситуацию и хотим дать комментарий.
Фраза, которую вы упомянули, была сказана гидом
в шутку — и гости восприняли её с улыбкой. Мы всегда стараемся, чтобы экскурсия была не только информативной, но и проходила в лёгкой и позитивной атмосфере.
Вашим гидом был Максим — наш самый энергичный и харизматичный экскурсовод. Практически все гости отмечают его работу только с положительной стороны, об этом можно прочитать и в других отзывах.
По поводу программы: экскурсия проходила по маршруту, утверждённому заранее. Бархан Сарыкум в него не входил, поэтому ограничение по времени здесь не применимо. Все остальные точки маршрута были посещены по плану.
Мы ценим ваши замечания и обязательно примем их во внимание, чтобы становиться ещё лучше 🙌 Спасибо, что выбрали нас, и будем рады снова показать вам Дагестан!

А
Анастасия
29 авг 2025
Ездили на экскурсию с ребёнком 11 лет. Остались дополнителы. Очень повезло с гидом Максом. Очень зажигательный молодой человек, интересно рассказывает, приятно слушать. Рекомендую.
Ездили на экскурсию с ребёнком 11 лет. Остались дополнителы. Очень повезло с гидом Максом. Очень зажигательныйЕздили на экскурсию с ребёнком 11 лет. Остались дополнителы. Очень повезло с гидом Максом. Очень зажигательныйЕздили на экскурсию с ребёнком 11 лет. Остались дополнителы. Очень повезло с гидом Максом. Очень зажигательный
Г
Гончарова
25 авг 2025
Спасибо Аслану за интересную экскурсию! Хорошо рассказывает, отвечает на вопросы, с юмором.
Спасибо Аслану за интересную экскурсию! Хорошо рассказывает, отвечает на вопросы, с юмором.Спасибо Аслану за интересную экскурсию! Хорошо рассказывает, отвечает на вопросы, с юмором.Спасибо Аслану за интересную экскурсию! Хорошо рассказывает, отвечает на вопросы, с юмором.Спасибо Аслану за интересную экскурсию! Хорошо рассказывает, отвечает на вопросы, с юмором.Спасибо Аслану за интересную экскурсию! Хорошо рассказывает, отвечает на вопросы, с юмором.
Е
Егор
19 авг 2025
Все прошло отлично 👌 Ждем информации по туру на сапах. 😉
Все прошло отлично 👌 Ждем информации по туру на сапах. 😉Все прошло отлично 👌 Ждем информации по туру на сапах. 😉Все прошло отлично 👌 Ждем информации по туру на сапах. 😉Все прошло отлично 👌 Ждем информации по туру на сапах. 😉Все прошло отлично 👌 Ждем информации по туру на сапах. 😉

Входит в следующие категории Избербаша

