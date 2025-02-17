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5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная история Нарын-Кала
- 🍷 Дегустация изысканных вин
- 🚌 Комфортабельный трансфер
- 👨🏫 Профессиональный гид
- 🛍 Возможность покупки вина
Что можно увидеть
- Нарын-Кала
- Дербентская винодельческая компания
Описание экскурсии
Нарын-Кала
Вы осмотрите впечатляющие каменные стены и башни. Узнаете, какие элементы были использованы в строительстве и какие оборонительные системы сделали её практически неприступной. И полюбуетесь потрясающими видами города и Каспийского моря.
В небольшом музее увидите археологические находки, связанные с историей Дербента. И погрузитесь в жизнь и культуру древних обитателей региона.
«Дербент Вино»
Вы узнаете, как появилась Дербентская винодельческая компания, какие технологии здесь используются, какие традиции соблюдаются. Поговорим о том, как виноград собирают и превращают в вино — и прогуляемся по территории.
Самая приятная часть экскурсии — дегустация изысканных вин! Вас ждёт подборка из нескольких сортов. Вы попробуете вино, а мы расскажем о вкусовых нотах и дадим рекомендации по парированию.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер из Избербаша и обратно на комфортабельном Kia Rio, входные билеты в музей, дегустация пяти сортов вин и экскурсионное сопровождение
- На экскурсию допускаются путешественники старше 18 лет
- Экскурсию по заводу проводит местный гид
- После завершения дегустации вы сможете купить понравившуюся продукцию в магазине при заводе
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды