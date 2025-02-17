Путешествие в Дербент: старинная цитадель и изысканное вино

Познакомьтесь с историей Дербента и насладитесь дегустацией вин. Откройте для себя древнюю цитадель и современные винодельческие традиции
Экскурсия в Дербент предлагает уникальную возможность посетить древнюю цитадель Нарын-Кала и насладиться видами на Каспийское море. Участники узнают о строительных особенностях крепости и увидят археологические находки.

После этого экскурсия продолжится на
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винодельне, где гости познакомятся с процессом производства вина и попробуют несколько сортов. Дегустация сопровождается рекомендациями по сочетанию вин с блюдами.

Это путешествие оставит незабываемые впечатления и подарит новые знания о культуре и традициях региона

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная история Нарын-Кала
  • 🍷 Дегустация изысканных вин
  • 🚌 Комфортабельный трансфер
  • 👨‍🏫 Профессиональный гид
  • 🛍 Возможность покупки вина
Путешествие в Дербент: старинная цитадель и изысканное вино
Путешествие в Дербент: старинная цитадель и изысканное вино
Путешествие в Дербент: старинная цитадель и изысканное вино

Что можно увидеть

  • Нарын-Кала
  • Дербентская винодельческая компания

Описание экскурсии

Нарын-Кала

Вы осмотрите впечатляющие каменные стены и башни. Узнаете, какие элементы были использованы в строительстве и какие оборонительные системы сделали её практически неприступной. И полюбуетесь потрясающими видами города и Каспийского моря.

В небольшом музее увидите археологические находки, связанные с историей Дербента. И погрузитесь в жизнь и культуру древних обитателей региона.

«Дербент Вино»

Вы узнаете, как появилась Дербентская винодельческая компания, какие технологии здесь используются, какие традиции соблюдаются. Поговорим о том, как виноград собирают и превращают в вино — и прогуляемся по территории.

Самая приятная часть экскурсии — дегустация изысканных вин! Вас ждёт подборка из нескольких сортов. Вы попробуете вино, а мы расскажем о вкусовых нотах и дадим рекомендации по парированию.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер из Избербаша и обратно на комфортабельном Kia Rio, входные билеты в музей, дегустация пяти сортов вин и экскурсионное сопровождение
  • На экскурсию допускаются путешественники старше 18 лет
  • Экскурсию по заводу проводит местный гид
  • После завершения дегустации вы сможете купить понравившуюся продукцию в магазине при заводе
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Зулейха
17 фев 2025
все очень понравилось. рекомендую
Наталья
15 фев 2025
Все прошло просто замечательно. Спасибо нашему гиду за незабываемые впечатления.

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