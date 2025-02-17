Экскурсия в Дербент предлагает уникальную возможность посетить древнюю цитадель Нарын-Кала и насладиться видами на Каспийское море. Участники узнают о строительных особенностях крепости и увидят археологические находки.После этого экскурсия продолжится на

винодельне, где гости познакомятся с процессом производства вина и попробуют несколько сортов. Дегустация сопровождается рекомендациями по сочетанию вин с блюдами. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и подарит новые знания о культуре и традициях региона

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за 1–4 человек или 6000 ₽ за человека, если вас больше

от 25 000 ₽ за 1–4 человек или 6000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Нарын-Кала

Вы осмотрите впечатляющие каменные стены и башни. Узнаете, какие элементы были использованы в строительстве и какие оборонительные системы сделали её практически неприступной. И полюбуетесь потрясающими видами города и Каспийского моря.

В небольшом музее увидите археологические находки, связанные с историей Дербента. И погрузитесь в жизнь и культуру древних обитателей региона.

«Дербент Вино»

Вы узнаете, как появилась Дербентская винодельческая компания, какие технологии здесь используются, какие традиции соблюдаются. Поговорим о том, как виноград собирают и превращают в вино — и прогуляемся по территории.

Самая приятная часть экскурсии — дегустация изысканных вин! Вас ждёт подборка из нескольких сортов. Вы попробуете вино, а мы расскажем о вкусовых нотах и дадим рекомендации по парированию.

Организационные детали