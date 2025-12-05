Групповая
до 18 чел.
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху - из Избербаша
Водопады, Каменная чаша, урбеч на фабрике и вкусный национальный обед
Начало: На ул. ул. Буйнакского
«В стоимость включено: трансфер на авто с кондиционером, все входные билеты, дегустация урбеча, бутылка воды, фото и видео (по возможности)»
Расписание: в пятницу в 07:15
5 дек в 07:15
12 дек в 07:15
4200 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Из Избербаша - в Гамсутль и Салту
К призрачному аулу, фантастическим видам и дагестанской кухне (всё включено)
Начало: На ул. Буйнакского
«почему хинкал для дагестанцев — не просто еда»
Расписание: в среду в 07:00
3 дек в 07:00
10 дек в 07:00
4200 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент из Избербаша (14+)
Побывать на производстве горячительного напитка и на винодельнях + увидеть достопримечательности
«Вас ждут дегустации в атмосферных погребах конца 19 века и посещение производственных цехов»
Завтра в 08:00
3 дек в 08:00
13 500 ₽
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в декабре 2025
Сейчас в Избербаше в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 4200 до 13 500 со скидкой до 10%.
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Избербаша, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025