Экскурсии для студентов в Избербаше

Найдено 6 экскурсий в категории «Для студентов» в Избербаше, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: Ул. Буйнакского
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 07:10
10 июня в 07:10
11 июня в 07:10
3 000 за человека
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
19 отзывов
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В Избербаше Южный въезд в город, на федеральной тр...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500 за человека
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
29 отзывов
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес в компании до 20 человек
Начало: Ул. Буйнакского 151
Расписание: ежедневно в 07:10
Завтра в 07:10
10 июня в 07:10
3 700 за человека
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и откройте для себя красоты Салтинской теснины. Уникальные природные и исторические объекты ждут вас
Начало: ул. Советская
Расписание: ежедневно в 07:10
23 июня в 07:10
26 июня в 07:10
3 300 за человека
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Групповая экскурсия навстречу пейзажам и достопримечательностям горного Дагестана
Начало: ул. Советская
Расписание: ежедневно в 07:10
Завтра в 07:10
10 июня в 07:10
3 300 за человека
Групповая экскурсия «Избербаш - Сулакский каньон»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
Избербаш и Сулакский каньон: групповая экскурсия по живописным местам
Поездка на Сулакский каньон подарит вам незабываемые впечатления от красоты дагестанской природы и увлекательных приключений
Начало: на улице Буйнакского
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Большое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этом много и интересно рассказывал! Всё успели, приехали вовремя, организовано всё прекрасно!
    Большое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этом
  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Экскурсия замечательная! Грозный красив! Величество,богаство и чистота везде. Круто! Очень понравилось! Наш гид Арсен очень грамотный, начитанный, образованный молодой человек. Всё
    читать дальше

    доступно, интересно рассказывал, присутствовал юмор, а как же без него☺Арсен много рассказал об истории, культуре, увлекается разными направлениями в жизни. Приятно было слушать его, вёл с нами диалог, отвечал на наши вопросы. Спасибо ему! Погода правда была очень жаркая 30 + жарко ходить, хотелось всё время уйти в тень. Наш водитель аккуратный, вежливый, с красивой улыбкой, доброжелательный водитель. Спасибо большое ребятам!!!

  • з
    зая
    13 мая 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    второй день я находилась в Избербаше и для меня было очень удобно продолжать свое путешествие по Дагестану, приезжаю не первый раз в эту замечательную республику, горы горы и еще раз горы, сюда можно приезжать бесконечно. отдельный респект гиду Севиль
  • З
    Заира
    7 апреля 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Экскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость и вовлеченность в работу. Также организаторов экскурсии❤️ Места действительно впечатляют, а мечети просто восхитительны, аж дух захватывает.
    Экскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость иЭкскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость иЭкскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость и
  • А
    Анна
    26 октября 2023
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    Все было организовано очень хорошо. Спасибо гиду Алиму за профессионализм, заботу о людях. Рассказ и показ локаций был очень интересным.
    читать дальше

    Многие фото были размещены в группе вотцапа, для распространения среди участников. Спасибо за всё. Все было замечательно несмотря на хмурое небо.

  • Я
    Янина
    12 октября 2023
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
    Поездка понравилась, хороший гид Азим, много интересного рассказал о Дагестане. Единственное не очень удобно забирают на трассе возле Стеллы, далековато.
  • В
    Владимир
    2 октября 2023
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    Большое спасибо за прекрасный день. Посмотрели все и понравилась тоже все. Водитель аккуратный а гид всю дорогу нам рассказывал об истории посещаемых мест, все очень понравилось. Будем рекомендовать друзьям и обязательно всем советую посетить эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Для студентов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
  2. Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
  3. 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
  4. Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин
  5. Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Хунзах
  4. Гамсутль
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в июне 2024
Сейчас в Избербаше в категории "Для студентов" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 000 до 3 700. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Присоединяйтесь к нам для увлекательной экскурсии в Избербаше для всех студентов! Насладитесь превосходными видами, посещениями местных достопримечательностей и другими интересными впечатлениями
ХорошоТам