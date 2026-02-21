Групповая
до 19 чел.
Гоор и Кахиб - мир древних башен и руин (из Избербаша)
К заброшенным аулам, величественным скалам и средневековому зодчеству
Начало: У южного выезда из города
Расписание: в среду и субботу в 07:00
25 фев в 07:00
28 фев в 07:00
3900 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Групповое путешествие из Избербаша в Чеченскую республику
Побывать в Грозном, Аргуне, Шали и увидеть их главные достопримечательности
Начало: На южном выезде из города
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00
23 фев в 08:00
25 фев в 08:00
3500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Главные достопримечательности гостеприимного Грозного
Познакомиться с городом, его историей и чеченскими традициями (из Избербаша)
Начало: На ул. Буйнакского
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
Сегодня в 07:00
24 фев в 07:00
2900 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
1 день - 3 города: Грозный, Шали и Аргун из Избербаша
Открыть современное лицо Кавказа в насыщенном путешествии по Чечне
Начало: На ул. Буйнакского
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
23 фев в 07:15
3000 ₽ за человека
