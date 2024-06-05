1 чел.
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Индивидуальная
13 часов
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Избербаша
Посетить столицу древнего феодального государства и побывать в гостях у высокогорных ювелиров
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 980₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: незабываемое путешествие из Избербаша
Приключение на джипе к живописным уголкам Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум ждут вас
Начало: У вашего отеля
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Хотим от всей нашей компании выразить благодарность Идрису за замечательную поездку. Было интересно, познавательно. Дорога в Гамсутль оказалась не простой, но благодаря поддержки Идриса мы её осилили! Рекомендуем всем, получите незабываемые впечатления!
- ЛЛюдмила13 мая 2024Отличная экскурсия! Наш замечательный гид Идрис рассказал очень интересного об истории, людях, природе Дагестана. Маршрут был сложный, но безумно интересный. Мы увидели
- ССветлана18 сентября 202315 сентября ездили с Идрисом на экскурсию в Гамсутль. Получили большое удовольствие от увиденного и услышанного. Особенно хочется отметить аккуратное вождение по таким сложным горным дорогам.
- ННаталья31 августа 2023Отличная насыщенная экскурсия! Обязательно посетите ювелирный музей в Кубачах! Кала-Корейш - потрясающее место, всем рекомендую посмотреть, но в жару туда забираться тяжелова-то, рассчитывайте свои силы.
- ВВиктория28 августа 2023Идрис-спокойный, выдержанный, корректный, с любопытной биографией, разносторонне развитый человек. Прибавляем профессионализм = экскурсия прошла великолепно! Цена соответствует качеству. Получили ответы на все вопросы и по теме и нет, спасибо)
- ААся20 августа 2023Спасибо большое Идрису за чудесную экскурсию. Гид внимательный, очень доброжелательный. Много и интересно рассказывал обо всех местах, что мы проезжали.
- ЮЮлия4 августа 2023Очень понравился выбор экскурсии! Идрис очень эрудированный, воспитанный, образованный человек! Человек влюбленный в Дагестан! Все было очень интересно и познавательно!
- ССветлана26 июля 2023Спасибо. Интересная экскурсия. Было очень познавательно. И, несмотря на жару, не утомительно
- ННаталья23 августа 2022Идрис внимательно прислушивается к пожеланиям, учитывает физические особенности гостей. Комфортабельный автомобиль, очень красивые места. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «На машине»
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