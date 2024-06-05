Экскурсии по Избербашу на машине с гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «На машине» в Избербаше, цены от 15 980 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999 за всё до 4 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999 за всё до 4 чел.
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Избербаша
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Избербаша
Посетить столицу древнего феодального государства и побывать в гостях у высокогорных ювелиров
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 980 за всё до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
8 отзывов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: незабываемое путешествие из Избербаша
Приключение на джипе к живописным уголкам Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум ждут вас
Начало: У вашего отеля
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Хотим от всей нашей компании выразить благодарность Идрису за замечательную поездку. Было интересно, познавательно. Дорога в Гамсутль оказалась не простой, но благодаря поддержки Идриса мы её осилили! Рекомендуем всем, получите незабываемые впечатления!
  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Отличная экскурсия! Наш замечательный гид Идрис рассказал очень интересного об истории, людях, природе Дагестана. Маршрут был сложный, но безумно интересный. Мы увидели
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    невероятно красивые места. Особенно, конечно, захватывает дух от вида с самой высокой башни Гамсутля 😍 И благодаря рекомендации Идриса мы попробовали ооочень вкусные национальные блюда: абрикосовую кашу с урбечем, чуду и курзе. Спасибо большое!!!

    Отличная экскурсия!
  • С
    Светлана
    18 сентября 2023
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    15 сентября ездили с Идрисом на экскурсию в Гамсутль. Получили большое удовольствие от увиденного и услышанного. Особенно хочется отметить аккуратное вождение по таким сложным горным дорогам.
  • Н
    Наталья
    31 августа 2023
    Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Избербаша
    Отличная насыщенная экскурсия! Обязательно посетите ювелирный музей в Кубачах! Кала-Корейш - потрясающее место, всем рекомендую посмотреть, но в жару туда забираться тяжелова-то, рассчитывайте свои силы.
  • В
    Виктория
    28 августа 2023
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
    Идрис-спокойный, выдержанный, корректный, с любопытной биографией, разносторонне развитый человек. Прибавляем профессионализм = экскурсия прошла великолепно! Цена соответствует качеству. Получили ответы на все вопросы и по теме и нет, спасибо)
  • А
    Ася
    20 августа 2023
    Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
    Спасибо большое Идрису за чудесную экскурсию. Гид внимательный, очень доброжелательный. Много и интересно рассказывал обо всех местах, что мы проезжали.
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    Машина комфортна для 4 пассажиров. Все наши пожелания по маршруту были учтены. После поездки остались только самые самые положительные эмоции. Это именно то, что ждешь от такой экскурссии. Спасибо! Однозначно рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    4 августа 2023
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
    Очень понравился выбор экскурсии! Идрис очень эрудированный, воспитанный, образованный человек! Человек влюбленный в Дагестан! Все было очень интересно и познавательно!
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    Узнали много нового. Экскурсия была на автомобиле гида - чистая, опрятная, хорошая машина и хороший водитель!. Мы все остались очень довольные! Будем рекомендовать этого гида своим друзьям и близким Спасибо!

  • С
    Светлана
    26 июля 2023
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
    Спасибо. Интересная экскурсия. Было очень познавательно. И, несмотря на жару, не утомительно
  • Н
    Наталья
    23 августа 2022
    Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
    Идрис внимательно прислушивается к пожеланиям, учитывает физические особенности гостей. Комфортабельный автомобиль, очень красивые места. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
  2. Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
  3. Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Избербаша
  4. Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
  5. Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Хунзах
  4. Гамсутль
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в июне 2024
Сейчас в Избербаше в категории "На машине" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 15 980 до 15 999. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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