Е Елена Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль Хотим от всей нашей компании выразить благодарность Идрису за замечательную поездку. Было интересно, познавательно. Дорога в Гамсутль оказалась не простой, но благодаря поддержки Идриса мы её осилили! Рекомендуем всем, получите незабываемые впечатления!

Л Людмила Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль читать дальше невероятно красивые места. Особенно, конечно, захватывает дух от вида с самой высокой башни Гамсутля 😍 И благодаря рекомендации Идриса мы попробовали ооочень вкусные национальные блюда: абрикосовую кашу с урбечем, чуду и курзе. Спасибо большое!!! Отличная экскурсия! Наш замечательный гид Идрис рассказал очень интересного об истории, людях, природе Дагестана. Маршрут был сложный, но безумно интересный. Мы увидели

С Светлана Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль 15 сентября ездили с Идрисом на экскурсию в Гамсутль. Получили большое удовольствие от увиденного и услышанного. Особенно хочется отметить аккуратное вождение по таким сложным горным дорогам.

Н Наталья Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Избербаша Отличная насыщенная экскурсия! Обязательно посетите ювелирный музей в Кубачах! Кала-Корейш - потрясающее место, всем рекомендую посмотреть, но в жару туда забираться тяжелова-то, рассчитывайте свои силы.

В Виктория Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша Идрис-спокойный, выдержанный, корректный, с любопытной биографией, разносторонне развитый человек. Прибавляем профессионализм = экскурсия прошла великолепно! Цена соответствует качеству. Получили ответы на все вопросы и по теме и нет, спасибо)

А Ася Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша читать дальше Машина комфортна для 4 пассажиров. Все наши пожелания по маршруту были учтены. После поездки остались только самые самые положительные эмоции. Это именно то, что ждешь от такой экскурссии. Спасибо! Однозначно рекомендую! Спасибо большое Идрису за чудесную экскурсию. Гид внимательный, очень доброжелательный. Много и интересно рассказывал обо всех местах, что мы проезжали.

Ю Юлия Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша читать дальше Узнали много нового. Экскурсия была на автомобиле гида - чистая, опрятная, хорошая машина и хороший водитель!. Мы все остались очень довольные! Будем рекомендовать этого гида своим друзьям и близким Спасибо! Очень понравился выбор экскурсии! Идрис очень эрудированный, воспитанный, образованный человек! Человек влюбленный в Дагестан! Все было очень интересно и познавательно!

С Светлана Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша Спасибо. Интересная экскурсия. Было очень познавательно. И, несмотря на жару, не утомительно