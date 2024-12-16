Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона и аула Зубутли.
Величественные пейзажи, Чиркейское водохранилище, смотровые площадки, комплекс пещер "Нохъо" и Бархан "Сарыкум" ждут вас.
Тур по Сулакскому каньону включает живописные водопады, стекающие с гребней скал, напоминающие сцены из фильма "Аватар". Посетите комплекс пещер "Нохъо", доступный только через навесной мост над рекой. Не упустите шанс увидеть эти уникальные места
Величественные пейзажи, Чиркейское водохранилище, смотровые площадки, комплекс пещер "Нохъо" и Бархан "Сарыкум" ждут вас.
Тур по Сулакскому каньону включает живописные водопады, стекающие с гребней скал, напоминающие сцены из фильма "Аватар". Посетите комплекс пещер "Нохъо", доступный только через навесной мост над рекой. Не упустите шанс увидеть эти уникальные места
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Величественные пейзажи
- 🌊 Живописные водопады
- 🗺️ Уникальные пещеры
- 🏜️ Бархан ’Сарыкум’
- 🛤️ Смотровые площадки
Что можно увидеть
- Сулакский каньон
- Чиркейское водохранилище
- Комплекс пещер ’Нохъо’
- Бархан ’Сарыкум’
Описание экскурсииЧто вас ожидает? Тур по Сулакскому каньону! Вы увидите красоты недоступные обычному обывателю: Живописные водопады, стекающие с гребней скал, которые называют Аватаром из-за фантастического вида как в фильме; Посещение комплекса пещер “Нохъо”, увидеть которые можно только пройдя по навесному мосту над рекой. Важная информация:
- Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно). Плечи, живот и колени должны быть прикрыты.
- С собой рекомендуется взять: удобная обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, вода.
- Взять с собой документ удостоверяющий личность для проезда через КПП.
Понедельник, вторник, среда, четверг в 8:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водохранилище. Смотровая
- Смотровая «Тещин язык»
- Смотровая Ветрополигон
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- База «Исток»
- Комплекс пещер «Нохъо»
- Бархан «Сарыкум»
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед
- Вход на бархан Сарыкум
- Вход в пещеру / «Нохъо/»
- Джиппинг
- Катер по каньону
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Остановка №1. Южный выезд из города
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, вторник, среда, четверг в 8:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 57 человек.
Важная информация
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- Плечи, живот и колени должны быть прикрыты
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
- Также нельзя брать с собой животных
- С собой рекомендуется взять:
- Удобная обувь
- Головной убор
- Солнцезащитный крем
- Наличные средства
- Вода
- Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено
- Взять с собой документ удостоверяющий личность для проезда через КПП
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС,БИЛАЙН, МЕГАФОН
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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