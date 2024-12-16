Сулакский каньон и аул Зубутли

Погрузитесь в мир удивительных пейзажей Сулакского каньона и аула Зубутли. Живописные водопады, пещеры и барханы ждут вас на этом незабываемом туре
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона и аула Зубутли.

Величественные пейзажи, Чиркейское водохранилище, смотровые площадки, комплекс пещер "Нохъо" и Бархан "Сарыкум" ждут вас.

Тур по Сулакскому каньону включает живописные водопады, стекающие с гребней скал, напоминающие сцены из фильма "Аватар". Посетите комплекс пещер "Нохъо", доступный только через навесной мост над рекой. Не упустите шанс увидеть эти уникальные места

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Величественные пейзажи
  • 🌊 Живописные водопады
  • 🗺️ Уникальные пещеры
  • 🏜️ Бархан ’Сарыкум’
  • 🛤️ Смотровые площадки
Сулакский каньон и аул Зубутли
Сулакский каньон и аул Зубутли
Сулакский каньон и аул Зубутли
Ближайшие даты:
16
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дек18
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дек23
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дек25
дек
Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Сулакский каньон
  • Чиркейское водохранилище
  • Комплекс пещер ’Нохъо’
  • Бархан ’Сарыкум’

Описание экскурсии

Что вас ожидает? Тур по Сулакскому каньону! Вы увидите красоты недоступные обычному обывателю: Живописные водопады, стекающие с гребней скал, которые называют Аватаром из-за фантастического вида как в фильме; Посещение комплекса пещер “Нохъо”, увидеть которые можно только пройдя по навесному мосту над рекой. Важная информация:
  • Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно). Плечи, живот и колени должны быть прикрыты.
  • С собой рекомендуется взять: удобная обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, вода.
  • Взять с собой документ удостоверяющий личность для проезда через КПП.

Понедельник, вторник, среда, четверг в 8:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чиркейское водохранилище. Смотровая
  • Смотровая «Тещин язык»
  • Смотровая Ветрополигон
  • Форелевое хозяйство «Главрыба»
  • База «Исток»
  • Комплекс пещер «Нохъо»
  • Бархан «Сарыкум»
Что включено
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед
  • Вход на бархан Сарыкум
  • Вход в пещеру / «Нохъо/»
  • Джиппинг
  • Катер по каньону
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Остановка №1. Южный выезд из города
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, вторник, среда, четверг в 8:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 57 человек.
Важная информация
  • Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
  • Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
  • Плечи, живот и колени должны быть прикрыты
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
  • Также нельзя брать с собой животных
  • С собой рекомендуется взять:
  • Удобная обувь
  • Головной убор
  • Солнцезащитный крем
  • Наличные средства
  • Вода
  • Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено
  • Взять с собой документ удостоверяющий личность для проезда через КПП
  • Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС,БИЛАЙН, МЕГАФОН
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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