Познакомьтесь с Сулакским каньоном и Барханом Сарыкум: индивидуальная экскурсия
Дагестан — это невероятные горные пейзажи и местные традиции. Все это создает неповторимую атмосферу. Туристы приезжают к нам, чтобы насладиться безмятежностью и лучше понять традиции. Я хочу познакомить вас с самыми красивыми местами республики — Сулакский каньон и Бархан Сарыкум.
Вы прогуляетесь на катере по жемчужной воде каньона и побываете на месте съемок фильма «Белое солнце пустыни».
Вы прогуляетесь на катере по жемчужной воде каньона и побываете на месте съемок фильма «Белое солнце пустыни».
Ближайшие даты:
3
апр
апр
4
апр
апр
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Жемчужные воды каньона
- Виды на Черкейское водохранилище
- Виды на Миатлинскую ГЭС
- Смотровая площадка в поселке Дубки
- Песчаное царство Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Горный Дагестан — невероятное место, страна гор и языков. Жемчужиной этого места считается Сулакский каньон. Как говорят путешественники "Кто не видел Сулакского каньона — тот не был в Дагестане". Если есть на свете особенный дух Дагестана, то он непременно живет в этом красивом месте и наслаждается прекрасной рекой и величием гор. Все чаще его сравнивают со знаменитым Гранд каньоном в Колорадо. Интересно заметить, по протяженности Сулакский каньон короче, а по глубине превосходит Гранд каньон.
Прогулка на катерах по жемчужной воде не сравнится ни с чем другим, что мы обязательно попробуем.
Еще одной точкой маршрута будем Бархан Сарыкум — природный памятник Дагестана. Это небольшой кусок пустыни, который находится в самом сердце Дагестанских гор. Тут вы узнаете множество легенд и оставите себе памятные фото. Именно здесь проводились съемки некоторых эпизодов знаменитого фильма "Белое солнце пустыни"
Смотрите свободные даты
Ответы на вопросы
- Что входит
- 30-минутная прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
- Входные билеты на «Сарыкум»
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Обед в форелевом хозяйстве
- Выезд из других городов и районов, кроме Махачкалы
- Место начала и завершения?
- по договоренности с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Смотрите свободные датыЭкскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- После бронирования необходимо оплатить 10% от стоимости экскурсии компании-организатору. Если вы оплатили на сайте
- Дополнительная предоплата не требуется
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь Коростелев
20 авг 2022
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Избербаша
Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
Каньоны
Сулакский каньон
Популярные места
Похожие туры из Избербаша
Групповая
Нина
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
в Избербаше Южный въезд в город, на федеральной тр...
Завтра
6 апр
8 апр
9 апр
3 500₽ за человека
Групповая
Кавказ-Тур
Экскурсия по Сулакскому каньону и бархан Сарыкум из Избербаша «Премиум»
улица У.Д. Буйнакского, уч1
Сегодня
Завтра
5 апр
6 апр
3 400₽ за человека
Индивидуальная
Курбан
Чудесный Дагестан: бархан, каньон и форелевое хозяйство
Избербаш, ул Ленина 2
Сегодня
Завтра
5 апр
6 апр
10 000₽ за всё до 6 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии