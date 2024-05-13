Описание экскурсии
Открывая Дагестан
Горный Дагестан — это удивительное место, наполненное красотой гор и многообразием языков. Одной из главных достопримечательностей этого региона является Сулакский каньон. Как утверждают путешественники: «Кто не видел Сулакский каньон — тот не был в Дагестане». Здесь, в этом живописном уголке, словно живет особенный дух Дагестана, который наслаждается великолепием гор и чистотой реки.
Сравнение с Гранд-каньоном
Сулакский каньон все чаще сравнивают с известным Гранд-каньоном в Колорадо. Хотя по протяженности он короче, по глубине он его превосходит. Прогулка на катерах по кристально чистой воде каньона — это незабываемый опыт, который мы обязательно попробуем.
Бархан Сарыкум
Еще одной важной остановкой на нашем маршруте станет бархан Сарыкум — природный памятник Дагестана. Это небольшой участок пустыни, расположенный в самом сердце Дагестанских гор. Здесь вы сможете услышать множество увлекательных легенд и сделать памятные фотографии.
Киноистория и пейзажи
Именно на этом бархане проходили съемки некоторых сцен знаменитого фильма «Белое солнце пустыни». По пути к Сарыкуму нас будут окружать потрясающие пейзажи, которые создадут отличные условия для фотографий и видео.
Заключение
Дагестан — это место, которое вдохновляет и восхищает. Путешествие по его просторам подарит вам незабываемые впечатления и возможность насладиться природной красотой, которую сложно найти где-либо еще.
Ежедневно от 01.06 по 30.09.2025
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Смотровая площадка в п. Дубки
- 2. Смотровая площадка «Тещин Язык»
- 3. Чиркейское водохранилище (возможность катания на катере)
- 4. Форелевый обед
- 5. Пещера Нохъо и подвесной мост
- 6. Бархан-Сарыкум
Что включено
- /tТранспортное обслуживание по программе
- /tЭкскурсионное обслуживание по программе
- /tКомплексный обед
Что не входит в цену
- /tВходные билеты на бархан
- /tКатание на катере по водохранилищу
- /tСувениры и другие личные расходы
- /tВходные билеты в комплекс пещер «Нохъо»
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- После бронирования необходимо внести предоплату компании-организатору. Если вы оплатили на сайте, дополнительная предоплата не требуется
- При дополнительных вопросах вы можете звонить в любое время дня, по экстренным даже ночью. Наши гости - наша забота. Также подключен мессенджер Whatsapp для удобства
- Будем рады
- Дагестан - регион с богатыми традициями и обычаями. Алкоголь во время экскурсии строго запрещен, и остановки в таких магазинах противоречат общей безопасности
- В нашем крае приветствуется скромная одежда: платья, брюки, штаны, шорты - все ниже колен. Нежелательно открытый верх и очень облегающая одежда
- И обязательно возьмите с собой хорошее настроение и дополнительную карту памяти для фото/видео, она вам точно понадобится!
- Добро пожаловать
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Отзывы и рейтинг
Сулакский каньон просто потрясающе красив, а с индивидуальной экскурсией можно посмотреть все с большим комфортом! Спасибо за впечатления!