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История в камнях и песках: Сулакский каньон и Сарыкум

Прогулка на катере по жемчужной воде Сулакского каньона: экскурсия в Дагестане
Дагестан — это невероятные горные пейзажи и местные традиции. Все это создает неповторимую атмосферу. Туристы приезжают, чтобы насладиться безмятежностью и лучше понять традиции местных жителей. Я хочу познакомить вас с
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самым красивым местом республики — Сулакский каньон и Бархан Сарыкум.

Это наш местный "Гранд Каньон" - Жемчужина республики, множество локаций, которые захватывают дух и влюбляют в себя навсегда! Вы прогуляетесь на катере по жемчужной воде каньона и побываете на месте съемок фильма «Белое солнце пустыни».

4.8
53 отзыва
История в камнях и песках: Сулакский каньон и Сарыкум
История в камнях и песках: Сулакский каньон и Сарыкум
История в камнях и песках: Сулакский каньон и Сарыкум
Ближайшие даты:
24
июн25
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июн30
июн
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Открывая Дагестан

Горный Дагестан — это удивительное место, наполненное красотой гор и многообразием языков. Одной из главных достопримечательностей этого региона является Сулакский каньон. Как утверждают путешественники: «Кто не видел Сулакский каньон — тот не был в Дагестане». Здесь, в этом живописном уголке, словно живет особенный дух Дагестана, который наслаждается великолепием гор и чистотой реки.

Сравнение с Гранд-каньоном

Сулакский каньон все чаще сравнивают с известным Гранд-каньоном в Колорадо. Хотя по протяженности он короче, по глубине он его превосходит. Прогулка на катерах по кристально чистой воде каньона — это незабываемый опыт, который мы обязательно попробуем.

Бархан Сарыкум

Еще одной важной остановкой на нашем маршруте станет бархан Сарыкум — природный памятник Дагестана. Это небольшой участок пустыни, расположенный в самом сердце Дагестанских гор. Здесь вы сможете услышать множество увлекательных легенд и сделать памятные фотографии.

Киноистория и пейзажи

Именно на этом бархане проходили съемки некоторых сцен знаменитого фильма «Белое солнце пустыни». По пути к Сарыкуму нас будут окружать потрясающие пейзажи, которые создадут отличные условия для фотографий и видео.

Заключение

Дагестан — это место, которое вдохновляет и восхищает. Путешествие по его просторам подарит вам незабываемые впечатления и возможность насладиться природной красотой, которую сложно найти где-либо еще.

Ежедневно от 01.06 по 30.09.2025

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. Смотровая площадка в п. Дубки
  • 2. Смотровая площадка «Тещин Язык»
  • 3. Чиркейское водохранилище (возможность катания на катере)
  • 4. Форелевый обед
  • 5. Пещера Нохъо и подвесной мост
  • 6. Бархан-Сарыкум
Что включено
  • /tТранспортное обслуживание по программе
  • /tЭкскурсионное обслуживание по программе
  • /tКомплексный обед
Что не входит в цену
  • /tВходные билеты на бархан
  • /tКатание на катере по водохранилищу
  • /tСувениры и другие личные расходы
  • /tВходные билеты в комплекс пещер «Нохъо»
Место начала и завершения?
•г. Избербаш: кольцо Буйнакского, возле Сбербанка (ул. Буйнакского 113)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно от 01.06 по 30.09.2025
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • После бронирования необходимо внести предоплату компании-организатору. Если вы оплатили на сайте, дополнительная предоплата не требуется
  • При дополнительных вопросах вы можете звонить в любое время дня, по экстренным даже ночью. Наши гости - наша забота. Также подключен мессенджер Whatsapp для удобства
  • Будем рады
  • Дагестан - регион с богатыми традициями и обычаями. Алкоголь во время экскурсии строго запрещен, и остановки в таких магазинах противоречат общей безопасности
  • В нашем крае приветствуется скромная одежда: платья, брюки, штаны, шорты - все ниже колен. Нежелательно открытый верх и очень облегающая одежда
  • И обязательно возьмите с собой хорошее настроение и дополнительную карту памяти для фото/видео, она вам точно понадобится!
  • Добро пожаловать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 53 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
2
3
3
2
1
М
13 мая 2024
Огромное спасибо за экскурсию! Посетили Сулакский каньон, водохранилище и бархан Сарыкум. Сказать, что понравилось -это ничего не сказать. Мы в восторге от гор. Поездка на джипах и прогулка на катере по каньону превзошли все ожидания. Адреналина хоть отбавляй) Отдельное спасибо нашему гиду Рустаму. С ним очень комфортно. Однозначно рекомендуем тур к посещению! Еще раз всем организаторам тура огромное спасибо!!!
Е
4 июл 2023
Н
25 апр 2023
Интересная экскурсия, подходящая для первого знакомства с Сулакским каньоном и Сарыкумом. Посмотрели все заявленные места, а за небольшую дополнительную плату еще и искусственные пещеры и подвесной мост над каньоном с
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зип лайном и тарзанкой. Катание на катере по водохранилищу не особенно интересно (уровень воды был низкий, берега пустынные) цена в 4000 руб за это завышена, лучше выбрать вариант с катанием на катере по каньону. Очень хороший обед в форелевом хозяйстве. В целом оценка отлично.

Л
7 ноя 2022
Очень круто 🔥 у нас пока нет слов, мы в восторге 😂 Тимуру огромное спасибо, мы ждем уже завтра 😉
А
4 ноя 2022
Всё отлично, нам очень все понравилось и Дагестан нас покарил своей красотой природы и вкусной едой 🥰
Е
1 ноя 2022
Действительно индивидуальный тур вдали от туристических автобусов! Места, которые мы увидели, труднодоступны и путь к ним само по себе приключение, но оно того стоит! Серпантин дорог, поля, села и он
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- ВИД на Сулак со смотровой площадки, где мы ОДНИ! Дальше адреналиновые покатушки на моторке по узкой части Сулака - красота водопадов и скал по берегам и растения, свисающие к воде - красота! Ну и в конце - закат над ущельем, где голова кружилась даже у самых смелых!! БЛАГОДАРИМ от души, успехов!

Е
28 окт 2022
Экскурсия отличная, гид Тимур великолепный, все рассказал, все показал, привез в чудесное место на обед.
Сулакский каньон просто потрясающе красив, а с индивидуальной экскурсией можно посмотреть все с большим комфортом! Спасибо за впечатления!
В
27 окт 2022
Нам повезло с гидом Хабибом. От него узнали ещё больше об истории и традициях Дагестана. Не пожалели,что взяли одну из дорогих экскурсий по каньону. Мы посетили такие места, где не
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было туристов, а от красоты захватывает дух. Каньон мы объехали на 360 градусов! На джипе проехали по извилистым тропам. Были по обе стороны, погоняли на катере в узкой части каньона, где с гор падают водопады. Прошлись по навесному мосту в Нохъо, полетали на зиплайне, были в рукотворной пещере, отобедали форелью. Спасибо за эмоции!

П
26 окт 2022
Мы посмотрели все места которые у нас были запланированы, всё очень понравилось!
О
24 окт 2022
Гид Хабиб показал все смотровые Покатали на скоростном катере и выдавали жилеты спасательные, вид коньена с воды в самы лучших местах. Лодочник не торопится! По просьбе подвозит к водопадам и
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стенам в плотную, по времени не ограничивают, примерно 30-40 минут- этого вполне хватает Вообщем тур по коньену того стоит По времени не 10 часов занимает, а с переездами примерно 13.5 часов Хабиб много рассказывает про все)))

М
23 окт 2022
Сохраните, покажите всем знакомым и незнакомым. Очень хорошие экскурсии, включено больше, чем вы можете себе представить. Абсолютно не пожалеет никто.
Л
20 окт 2022
Незаметно для нас закончилось наше небольшое путешествие в""страну гор"". Эта поездка была очень ожидаема и волнительна. Этой красотой мы упивались, но напиться невозможно… Это нереально. Сердце осталось там, в горах.
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Родственники не то чтобы отговаривали, а скорее предостерегали. Знаете есть такие пресловутые, сформированные годами, предрассудки. Но удивительно, люди живущие там, в кафе ли, на улицах ли, спрашивали, сами советовали что-то, были очень доброжелательны. Перед поездками, когда планируешь, ищешь места, экскурсии. Нам повезло, мы познакомились с гидом. Бывая в разных местах, видишь разных экскурсоводов. Кто-то предан истории, традициям и природе своих мест. А бывает наоборот. Экскурсовода и туроператоры бывают разными. До этого момента лучшего экскурсовода, мы наверное еще не встречали. Настолько ЧЕСТНЫМ, настолько УВАЖИТЕЛЬНЫМ быть в наше время удивительно, к сожалению. Это очень открытый человек, который показал нам за короткий промежуток красоту своей Родины. Очень надеюсь, что вернемся мы в такой красивый Дагестан. До свидания,""страна гор""! Очень надеюсь ещё на встречу, как со старым знакомым🥰🥰🥰"

Б
18 окт 2022
Очень интересная и полноценная экскурсия. Подойдёт тем кто не любит стандартных маршрутов, и предпочтёт забраться подальше от цивилизации, нежели ходить по вымощенным дорожкам. Приготовьтесь к длительным переездам по горному серпантину, красивым пейзажам и незабываемым впечатлениям.
Т
16 окт 2022
Я бы хотела порекомендовать чудесного человека, который смог нам показать не все доступные красоты Дагестана. Сделаны кадры и получены потрясающие впечатления. Покажет все, расскажет историю мест, порекомендует куда можно сходить в Махачкале.
Э
14 окт 2022
Глубочайший каньон в Европе в долине реки Сулак! Протяженность 53 км, глубина 1920м, это на 63 метра глубже Большого каньона в США. Место топчик, никого не оставит равнодушным. Это место в котором нужно обязательно побывать, если вы в Дагестане!

Входит в следующие категории Избербаша

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