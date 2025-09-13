Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия с чаепитием в Изборске
Погрузитесь в атмосферу старинной деревенской усадьбы, наслаждаясь ароматным чаем и свежими пряниками. Узнайте всё о пряничном ремесле
Начало: В музее «Дом в Броду»
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Откройте для себя уникальный Изборск: крепость, сакральные узоры и живописные виды ждут вас в этом древнем русском городе
Начало: Изборск, Минская улица
14 сен в 11:00
27 сен в 14:30
1777 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Мастер-класс «Забрать домик из деревни» в Изборске
Уникальный мастер-класс в Изборске. Погружение в атмосферу деревенского дома и творчество с деревом. Создайте свои интерьерные домики
Начало: В деревне Сигово Псковской области
Завтра в 16:00
14 сен в 10:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
