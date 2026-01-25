Индивидуальная
до 5 чел.
Забрать домик из деревни
Уникальный мастер-класс в Изборске. Погружение в атмосферу деревенского дома и творчество с деревом. Создайте свои интерьерные домики
Начало: В деревне Сигово Псковской области
3 апр в 10:00
4 апр в 10:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
В гостях у пивовара: дегустация ремесленных напитков в деревне
Откройте для себя мир крафтовых напитков в Сигово. Дегустация элей, сидров и мёда в уютной обстановке. Узнайте больше о напитках и их истории
Начало: В деревне Сигово
6 апр в 11:00
7 апр в 11:00
от 2000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике в старинном амбаре
Почувствовать местный колорит и сделать сувенир своими руками
Начало: В деревне Сигово
6 апр в 09:30
7 апр в 09:00
от 3600 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья25 января 2026Замечательный мастер-класс с очень красивым результатом)
Мы лепили из глины впервые, и у нас всё получилось! Всё благодаря внимательному и профессиональному мастеру-керамисту Елене.
Вероятно, у меня с её помощью появилось новое хобби))
- ННадежда13 января 2026На новогодних каникулах были семьёй в Изборске, узнали о М. К." Забрать домик из деревни", записались, приехали.
Впечатления очень приятные, атмосфера,
- ИИрина31 октября 2025Побывали с дочкой 9 лет на мастер-классе у Екатерины и остались очень довольны. Уютное место для проведения мастер-класса с настоящей
- ККсения9 октября 2025Очень приятная девушка Екатерина провела с нами душевный мастер-класс по росписи деревянных домиков. Увезли с собой на память частичку с Псковской земли ❤️
- ТТатьяна25 июля 2025Спасибо огромное Екатерине за великолепный мастер-класс и за время что мы провели в её доме. Было очень приятно находится в
- ААлександра21 июля 2025Спасибо большое Екатерине за душевный мастер-класс! Были с детьми от 5 до 15 лет- нам очень понравилось. Забрали в итоге
- ООксана14 июля 2025Прекрасно проведенное время!
Душевная обстановка, хороший учитель!
Что еще нужно для путешествия?
Благодарю за мастер класс!
- ММария6 июля 2025Очень душевный и интересный мастер класс. Узнали историю деревни. Попробовали вкусные кексы и чай ❤️. Время пролетело не заметно. Очень рекомендую этот мастер-класс. И взрослым и детям. Побольше таких мероприятий в регионах ❤️
- ИИнна10 июня 2025Это правда здорово: пара часов яркого, тактильного, волшебного творчества! Была с подругами, всем троим нам очень понравилось. При этом результатом
- ППавленко17 мая 2025Второй раз посещаем этот замечательный мастер-класс. Он отличается тематикой от зимних домиков, замечательная обстановка мастер-класса, общение с Екатериной, прекрасное музыкальное
