Д Дарья Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике в старинном амбаре Замечательный мастер-класс с очень красивым результатом)

Мы лепили из глины впервые, и у нас всё получилось! Всё благодаря внимательному и профессиональному мастеру-керамисту Елене.

Вероятно, у меня с её помощью появилось новое хобби))

Н Надежда Забрать домик из деревни

Впечатления очень приятные, атмосфера, читать дальше приятная беседа, сам М. К. продуман до мелочей, всё просто и понятно, даже мужу, который рисовал последний раз в школе понравился М. К.

Желаем Екатерине творческих успехов! На новогодних каникулах были семьёй в Изборске, узнали о М. К." Забрать домик из деревни", записались, приехали.Впечатления очень приятные, атмосфера,

И Ирина Забрать домик из деревни читать дальше русской печью, что создало особую атмосферу мероприятию. Музыкальное сопровождение мероприятия -пластинки на проигрывателе создали дополнительную душевную атмосферу. Чаепитие с домашними творожными кексами стало вишенкой на торте. Рекомендую мастер-класс однозначно, окунуться в такую атмосферу стоит всем туристам ❤️ Побывали с дочкой 9 лет на мастер-классе у Екатерины и остались очень довольны. Уютное место для проведения мастер-класса с настоящей

К Ксения Забрать домик из деревни Очень приятная девушка Екатерина провела с нами душевный мастер-класс по росписи деревянных домиков. Увезли с собой на память частичку с Псковской земли ❤️

Т Татьяна Забрать домик из деревни читать дальше этом месте и не только заниматься творчеством, но и наслаждаться местом. Получилось у всех от 10 до 77 лет. Екатерина помогала в трудных моментах "полёта фантазии" участников мастер-класса. Отдельное спасибо за чай с кексиками. Спасибо огромное Екатерине за великолепный мастер-класс и за время что мы провели в её доме. Было очень приятно находится в

А Александра Забрать домик из деревни читать дальше с собой мини деревню из деревянных домиков, будет вещественная память об этих гостеприимных краях. Мастерская наполнена множеством интересных хендмейдов этнического характера: деревянные скульптуры, домотканые коврики, всевозможная утварь и даже русская печка. Приятны бонусом были свежие кексики от хозяйки. Атмосфера вдохновила на творчество 🎨 Спасибо большое Екатерине за душевный мастер-класс! Были с детьми от 5 до 15 лет- нам очень понравилось. Забрали в итоге

О Оксана Забрать домик из деревни Прекрасно проведенное время!

Душевная обстановка, хороший учитель!

Что еще нужно для путешествия?

Благодарю за мастер класс!

М Мария Забрать домик из деревни Очень душевный и интересный мастер класс. Узнали историю деревни. Попробовали вкусные кексы и чай ❤️. Время пролетело не заметно. Очень рекомендую этот мастер-класс. И взрослым и детям. Побольше таких мероприятий в регионах ❤️

И Инна Забрать домик из деревни читать дальше довольна даже не умеющая рисовать я. 😉

Большое спасибо Катерине за гостеприимство, понятные пошаговые объяснения, продуманную организацию процесса, терпение, поддержку и теплую творческую атмосферу! 🌞

Отдельного упоминания заслуживают деревенский дом с настоящей печью (двумя печами)), в котором проходит мастер-класс, вкусные кексики, кофе и чай. 🧁

В общем, мастер-класс понравился, рекомендую, буду рада вернуться еще раз - за зимними домиками и маяком. 😌 Это правда здорово: пара часов яркого, тактильного, волшебного творчества! Была с подругами, всем троим нам очень понравилось. При этом результатом