Экскурсии в помещении Изборска

Найдено 3 экскурсии в категории «В помещении» в Изборске, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Забрать домик из деревни
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Уникальный мастер-класс в Изборске. Погружение в атмосферу деревенского дома и творчество с деревом. Создайте свои интерьерные домики
Начало: В деревне Сигово Псковской области
3 апр в 10:00
4 апр в 10:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
В гостях у пивовара: дегустация ремесленных напитков в деревне
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Откройте для себя мир крафтовых напитков в Сигово. Дегустация элей, сидров и мёда в уютной обстановке. Узнайте больше о напитках и их истории
Начало: В деревне Сигово
6 апр в 11:00
7 апр в 11:00
от 2000 ₽ за всё до 8 чел.
Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике в старинном амбаре
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Почувствовать местный колорит и сделать сувенир своими руками
Начало: В деревне Сигово
6 апр в 09:30
7 апр в 09:00
от 3600 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    25 января 2026
    Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике в старинном амбаре
    Замечательный мастер-класс с очень красивым результатом)
    Мы лепили из глины впервые, и у нас всё получилось! Всё благодаря внимательному и профессиональному мастеру-керамисту Елене.
    Вероятно, у меня с её помощью появилось новое хобби))
  • Н
    Надежда
    13 января 2026
    Забрать домик из деревни
    На новогодних каникулах были семьёй в Изборске, узнали о М. К." Забрать домик из деревни", записались, приехали.
    Впечатления очень приятные, атмосфера,
    приятная беседа, сам М. К. продуман до мелочей, всё просто и понятно, даже мужу, который рисовал последний раз в школе понравился М. К.
    Желаем Екатерине творческих успехов!

  • И
    Ирина
    31 октября 2025
    Забрать домик из деревни
    Побывали с дочкой 9 лет на мастер-классе у Екатерины и остались очень довольны. Уютное место для проведения мастер-класса с настоящей
    русской печью, что создало особую атмосферу мероприятию. Музыкальное сопровождение мероприятия -пластинки на проигрывателе создали дополнительную душевную атмосферу. Чаепитие с домашними творожными кексами стало вишенкой на торте. Рекомендую мастер-класс однозначно, окунуться в такую атмосферу стоит всем туристам ❤️

  • К
    Ксения
    9 октября 2025
    Забрать домик из деревни
    Очень приятная девушка Екатерина провела с нами душевный мастер-класс по росписи деревянных домиков. Увезли с собой на память частичку с Псковской земли ❤️
  • Т
    Татьяна
    25 июля 2025
    Забрать домик из деревни
    Спасибо огромное Екатерине за великолепный мастер-класс и за время что мы провели в её доме. Было очень приятно находится в
    этом месте и не только заниматься творчеством, но и наслаждаться местом. Получилось у всех от 10 до 77 лет. Екатерина помогала в трудных моментах "полёта фантазии" участников мастер-класса. Отдельное спасибо за чай с кексиками.

  • А
    Александра
    21 июля 2025
    Забрать домик из деревни
    Спасибо большое Екатерине за душевный мастер-класс! Были с детьми от 5 до 15 лет- нам очень понравилось. Забрали в итоге
    с собой мини деревню из деревянных домиков, будет вещественная память об этих гостеприимных краях. Мастерская наполнена множеством интересных хендмейдов этнического характера: деревянные скульптуры, домотканые коврики, всевозможная утварь и даже русская печка. Приятны бонусом были свежие кексики от хозяйки. Атмосфера вдохновила на творчество 🎨

  • О
    Оксана
    14 июля 2025
    Забрать домик из деревни
    Прекрасно проведенное время!
    Душевная обстановка, хороший учитель!
    Что еще нужно для путешествия?
    Благодарю за мастер класс!
  • М
    Мария
    6 июля 2025
    Забрать домик из деревни
    Очень душевный и интересный мастер класс. Узнали историю деревни. Попробовали вкусные кексы и чай ❤️. Время пролетело не заметно. Очень рекомендую этот мастер-класс. И взрослым и детям. Побольше таких мероприятий в регионах ❤️
  • И
    Инна
    10 июня 2025
    Забрать домик из деревни
    Это правда здорово: пара часов яркого, тактильного, волшебного творчества! Была с подругами, всем троим нам очень понравилось. При этом результатом
    довольна даже не умеющая рисовать я. 😉
    Большое спасибо Катерине за гостеприимство, понятные пошаговые объяснения, продуманную организацию процесса, терпение, поддержку и теплую творческую атмосферу! 🌞
    Отдельного упоминания заслуживают деревенский дом с настоящей печью (двумя печами)), в котором проходит мастер-класс, вкусные кексики, кофе и чай. 🧁
    В общем, мастер-класс понравился, рекомендую, буду рада вернуться еще раз - за зимними домиками и маяком. 😌

  • П
    Павленко
    17 мая 2025
    Забрать домик из деревни
    Второй раз посещаем этот замечательный мастер-класс. Он отличается тематикой от зимних домиков, замечательная обстановка мастер-класса, общение с Екатериной, прекрасное музыкальное
    сопровождение - всё настраивает на творчество! Получили огромное удовольствие! Рекомендуем всем, даже тем, кто не умеет рисовать. Вы останетесь довольны и самим процессом, и результатом!

Ответы на вопросы от путешественников по Изборску в категории «В помещении»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Изборске
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Забрать домик из деревни;
  2. В гостях у пивовара: дегустация ремесленных напитков в деревне;
  3. Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике в старинном амбаре.
Какие места ещё посмотреть в Изборске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Труворово городище;
  2. Словенские ключи;
  3. Городищенское озеро;
  4. Музей-заповедник «Изборск»;
  5. Самое главное.
Сколько стоит экскурсия по Изборску в апреле 2026
Сейчас в Изборске в категории "В помещении" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 3600. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
