Нескучные экскурсии

Треккинг по Изборско-Мальской долине
Пешая
4 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
Завтра в 08:00
24 сен в 08:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия с чаепитием в Изборске
Погрузитесь в атмосферу старинной деревенской усадьбы, наслаждаясь ароматным чаем и свежими пряниками. Узнайте всё о пряничном ремесле
Начало: В музее «Дом в Броду»
Завтра в 09:00
24 сен в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
В гостях у пивовара: дегустация ремесленных напитков в деревне
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
В гостях у пивовара: дегустация в деревне
Откройте для себя мир крафтовых напитков в Сигово. Дегустация элей, сидров и мёда в уютной обстановке. Узнайте больше о напитках и их истории
Начало: В деревне Сигово
Завтра в 11:00
24 сен в 11:00
800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    25 августа 2024
    Авторское чаепитие в музее изборского пряника
    Узнали много интересного про историю пряничного ремесла. Чаепитие было восхитительно, а вкус пряников бесподобен. Спасибо Татьяне-мастерице!
  • Б
    Богдан
    17 августа 2024
    Авторское чаепитие в музее изборского пряника
    Совместили поездку на авторское чаепитие с посещением Изборска. Из Изборска до музея добрались на такси. Можно и пешком, но это
    пару тройку километров через долину. Татьяна гостеприимно встретила, подробно всё рассказала и показала, угостила чаем, медом и конечно вкусными пряниками. Человек - настоящий энтузиаст своего дела. Остались самые приятные впечатления от общения и визита в целом.

  • С
    Сергей
    19 июня 2024
    Авторское чаепитие в музее изборского пряника
    Было очень интересно и познавательно. Приятно слушать мастера своего дела. И дети и взрослые все остались довольны! Рекомендую всем для посещения
  • С
    Соня
    3 июня 2024
    Авторское чаепитие в музее изборского пряника
    Огромное спасибо Татьяне за прекрасную, интересную, познавательную и вкусную экскурсию! Узнали много нового, детям очень понравилось. Прекрасное место, замечательный старинный дом, очень теплая, душевная атмосфера! Набрали с собой пряников)) Всем рекомендую!
  • Я
    Яна
    28 марта 2024
    Авторское чаепитие в музее изборского пряника
    Очень интересное место в рамках посещения Изборска и его окрестностей. Можно пешком добраться,можно на машине подъехать. Татьяна очень приятная и
    гостепреимная хозяйка, сумела создать душевное и атмосферное место. Приятно и с пользой провели время у нее в гостях,попили чай, попробовали самый вкусный пряник, послушали историю их создания. Жалко пока нет мастер-класса по его изготовлению,но это впереди!!! Желаю Татьяне удачи и успеха в дальнейшем развитии!!!
    Красивое место лля прогулок!!!
    Рекомендую, предсталяю как там будет здорово летом!

