Индивидуальная
до 6 чел.
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
Завтра в 08:00
24 сен в 08:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия с чаепитием в Изборске
Погрузитесь в атмосферу старинной деревенской усадьбы, наслаждаясь ароматным чаем и свежими пряниками. Узнайте всё о пряничном ремесле
Начало: В музее «Дом в Броду»
Завтра в 09:00
24 сен в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
В гостях у пивовара: дегустация в деревне
Откройте для себя мир крафтовых напитков в Сигово. Дегустация элей, сидров и мёда в уютной обстановке. Узнайте больше о напитках и их истории
Начало: В деревне Сигово
Завтра в 11:00
24 сен в 11:00
800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь25 августа 2024Узнали много интересного про историю пряничного ремесла. Чаепитие было восхитительно, а вкус пряников бесподобен. Спасибо Татьяне-мастерице!
- ББогдан17 августа 2024Совместили поездку на авторское чаепитие с посещением Изборска. Из Изборска до музея добрались на такси. Можно и пешком, но это
- ССергей19 июня 2024Было очень интересно и познавательно. Приятно слушать мастера своего дела. И дети и взрослые все остались довольны! Рекомендую всем для посещения
- ССоня3 июня 2024Огромное спасибо Татьяне за прекрасную, интересную, познавательную и вкусную экскурсию! Узнали много нового, детям очень понравилось. Прекрасное место, замечательный старинный дом, очень теплая, душевная атмосфера! Набрали с собой пряников)) Всем рекомендую!
- ЯЯна28 марта 2024Очень интересное место в рамках посещения Изборска и его окрестностей. Можно пешком добраться,можно на машине подъехать. Татьяна очень приятная и
Ответы на вопросы от путешественников по Изборску в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Изборске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Изборске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Изборску в сентябре 2025
Сейчас в Изборске в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Изборске на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 28 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь