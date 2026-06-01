Изборск — один из древнейших русских городов. Именно сюда в 862 году пришёл княжить варяг Трувор. Мы начнём с того самого места, где в 9 веке стоял город, — нынешнего Труворова городища.
А потом спустимся к Словенским ключам, поднимемся на стены крепости, заглянем в подземный лаз и поедем кормить страусов.
А потом спустимся к Словенским ключам, поднимемся на стены крепости, заглянем в подземный лаз и поедем кормить страусов.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Труворово городище — место, где зародился древний град Изборск. На подходе вас встретит большой каменный крест, известный как Труворова могила.
- Словенские ключи и Городищенское озеро. Родники не замерзают круглый год, поэтому лебеди живут здесь постоянно — почти ручные и всегда приветливые.
- Крепость на Жеравьей горе. Здесь можно подняться в башни, спуститься в подземный лаз или пройти по стене.
- Страусиную ферму в нескольких километрах от крепости. Кроме страусов, тут птичий дворик с утками, гусями и петухами, а ещё лиса, зайцы, олени, выдра и другие животные.
И узнаете
- Почему именно Изборск стал одним из первых русских городов и какую роль сыграл варяг Трувор.
- Как устроена средневековая крепость, зачем нужны подземные лазы и что скрывают её башни.
- Почему Словенские ключи не замерзают даже в сильные морозы.
Организационные детали
- Едем на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида.
- Маршрут не подойдёт для семей с маленькими детьми (с коляской) и для пожилых людей: местность вокруг крепости каменистая.
- С собой можно взять корм для лебедей и бутылочку для родниковой воды.
Дополнительные расходы
- Билет в крепость — 200 ₽ с чел.
- Билет на страусиную ферму — 100 ₽ с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Изборске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 1218 туристов
Я объехала нашу страну с востока до запада и с севера до юга. В 2013 переехала в Псков, влюбилась в него и пошла учиться на гида в местный университет. С тех пор с большой радостью делюсь накопленными знаниями и наблюдениями.
Входит в следующие категории Изборска
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