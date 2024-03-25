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основных объектов города в сочетании с рассказом. Как всегда Сегрей блистал своими знаниями и смог донести до нас историю этого города, его глубокое и недавнее прошлое. Эта экскурсия, как и предыдущая в Сарапул, нам очень понравилась. Мы искренне благодарны Сергею за то, что он их провёл на столь высоком уровне.