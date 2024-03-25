1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
Елабуга - древний город на берегу Камы. Прогулка по старинным улицам, посещение храмов и музеев, а также Чертово городище ждут вас
Начало: У места вашего проживания
«Чёртово городище, храмы и музеи»
13 июня в 09:00
27 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
Погрузитесь в удмуртскую культуру на индивидуальной экскурсии в Ижевске. Узнайте о мифах, традициях и кухне этого уникального народа
Начало: По вашему адресу
«Дополнительно оплачиваются билеты в музей — 150 руб»
Завтра в 14:30
13 июня в 09:30
5 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
Узнайте о детстве и творческом пути Чайковского в Воткинске. Посетите исторические места и насладитесь живописными пейзажами
Начало: По Вашему адресу
«/человека, в сопровождении музейного гида + 1000 руб»
Завтра в 14:00
13 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Воткинску и Сарапулу, чтобы узнать о наследии Чайковского и насладиться старинной архитектурой
«Посетим дачный и музейный кварталы, где рассмотрим наличники и декоративные водосливы»
13 июня в 09:30
27 июня в 09:30
14 670₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- иирина25 марта 2024Интересная экскурсия, из пожеланий- хотелось бы добавить что то интерактивное, какой нибудь обычай или другой фольклерный эпизод разыграть и поучаствовать.
- ССергей2 февраля 2024Заказывали две экскурсии. Под впечатлением очень интересного рассказчика. Отличное владение материалом. В целом очень располагающее общение. есть желание встретиться летом. Рекомендую всем. Не пожалеете. С большой благодарностью Сергей, нижегородская область город Семенов.
- ААлексей20 ноября 2023Маршрут был объединен с Сарапулом. Очень удобный вариант посмотреть 2 интересных места в абсолютно неутомительном темпе. Экскурсия отработана до автоматизма,
- ААлександр15 сентября 202313 сентября 2023 были на экскурсии в городе Воткинск с гидом Сергеем. Обстоятельный рассказ по пути из Ижевска, затем осмотр
- ААнна12 июня 2023Сергей настоящий профессионал. Комфортная и хорошо организованная поездка. позволяющая посмотреть старинный город с богатой историей на территории Татарстана, побывать в усадьбе Шишкина, а также полюбоваться прекрасными видами Удмуртии по дороге. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Музеи»
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