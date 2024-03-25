Музеи и искусство Ижевска

Найдено 4 экскурсии в категории «Музеи» в Ижевске, цены от 5 250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
Елабуга - древний город на берегу Камы. Прогулка по старинным улицам, посещение храмов и музеев, а также Чертово городище ждут вас
Начало: У места вашего проживания
«Чёртово городище, храмы и музеи»
13 июня в 09:00
27 июня в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
Погрузитесь в удмуртскую культуру на индивидуальной экскурсии в Ижевске. Узнайте о мифах, традициях и кухне этого уникального народа
Начало: По вашему адресу
«Дополнительно оплачиваются билеты в музей — 150 руб»
Завтра в 14:30
13 июня в 09:30
5 250 за всё до 4 чел.
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
Узнайте о детстве и творческом пути Чайковского в Воткинске. Посетите исторические места и насладитесь живописными пейзажами
Начало: По Вашему адресу
«/человека, в сопровождении музейного гида + 1000 руб»
Завтра в 14:00
13 июня в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Воткинску и Сарапулу, чтобы узнать о наследии Чайковского и насладиться старинной архитектурой
«Посетим дачный и музейный кварталы, где рассмотрим наличники и декоративные водосливы»
13 июня в 09:30
27 июня в 09:30
14 670 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • и
    ирина
    25 марта 2024
    Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
    Интересная экскурсия, из пожеланий- хотелось бы добавить что то интерактивное, какой нибудь обычай или другой фольклерный эпизод разыграть и поучаствовать.
  • С
    Сергей
    2 февраля 2024
    Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
    Заказывали две экскурсии. Под впечатлением очень интересного рассказчика. Отличное владение материалом. В целом очень располагающее общение. есть желание встретиться летом. Рекомендую всем. Не пожалеете. С большой благодарностью Сергей, нижегородская область город Семенов.
  • А
    Алексей
    20 ноября 2023
    Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
    Маршрут был объединен с Сарапулом. Очень удобный вариант посмотреть 2 интересных места в абсолютно неутомительном темпе. Экскурсия отработана до автоматизма,
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    познания гида на очень хорошем уровне, рассказ достаточно последовательный и увлекательный. При возникновении затруднений Сергей уточняет информацию и потом доводит до слушателей. Удобно в любое время года. Можно рекомендовать однозначно.

  • А
    Александр
    15 сентября 2023
    Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
    13 сентября 2023 были на экскурсии в городе Воткинск с гидом Сергеем. Обстоятельный рассказ по пути из Ижевска, затем осмотр
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    основных объектов города в сочетании с рассказом. Как всегда Сегрей блистал своими знаниями и смог донести до нас историю этого города, его глубокое и недавнее прошлое. Эта экскурсия, как и предыдущая в Сарапул, нам очень понравилась. Мы искренне благодарны Сергею за то, что он их провёл на столь высоком уровне.

  • А
    Анна
    12 июня 2023
    Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
    Сергей настоящий профессионал. Комфортная и хорошо организованная поездка. позволяющая посмотреть старинный город с богатой историей на территории Татарстана, побывать в усадьбе Шишкина, а также полюбоваться прекрасными видами Удмуртии по дороге. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ижевске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
  2. Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
  3. Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
  4. Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Какие места ещё посмотреть в Ижевске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Михаило-Архангельский кафедральный собор
  2. Главный корпус оружейного завода
  3. Арсенал
  4. Площадь Оружейников
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ижевску в июне 2024
Сейчас в Ижевске в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 5 250 до 14 670. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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