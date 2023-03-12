Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей

Погулять по старинным улицам, подняться на колокольню и посетить музеи на ваш выбор

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Елабуга — красивый древний город на берегу Камы. Здесь множество интересных мест: от военных укреплений до величественных храмов. Вы пройдёте по главным улицам, осмотрите Покровский собор и заедёте на Чертово городище.

А также услышите о местных купцах: их капиталах, благотворительности и неожиданных поворотах судьбы.
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
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Описание

Что вас ожидает

Погружение в прошлое

Мы прогуляемся по старинным улицам: Набережной, Казанской и Большой Покровской. Вы увидите Торговые ряды, здание стахеевского банка, пивзавод, купеческие особняки и дома миллионеров минувших столетий. Я расскажу, как магнаты Стахеевы поднимали капиталы, как художник Шишкин создавал легендарные полотна, а кавалерист-девица Надежда Дурова писала книги.

Чёртово городище, храмы и музеи

Еще одна гордость Елабуги — великолепные храмы. Мы зайдём в Покровский собор, а затем отправимся в Спасский, с высокой колокольни которого можно увидеть сразу три города и панораму Шишкинских прудов. В завершение побываем на Чёртовом городище: именно с него когда-то начиналась история древней Елабуги. Также в рамках экскурсии мы посетим 1-2 музея на ваш выбор.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость. Экскурсия проходит на автомобиле без детских кресел, ограничение по возрасту для детей — 7+
  • Пожалуйста, заранее напишите, в какие музеи вы хотели бы зайти. Варианты: музей Шишкина, музей истории города, музей Дуровой, музей уездной медицины, литературный музей или дом памяти Цветаевой, музей «Портомойня», музей современного этноискусства. Средняя стоимость входных билетов — 200-400 руб. с человека.
  • Подъем на колокольню оплачивается дополнительно — 100 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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