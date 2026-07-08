Елабуга - красивый древний город на берегу Камы. Здесь множество интересных мест: от военных укреплений до величественных храмов. Прогулка по главным улицам, осмотр Покровского собора и посещение Чертового городища. Также
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортный транспорт включен
- 🏛️ Посещение древних храмов
- 🖼️ Визит в уникальные музеи
- 🏰 Прогулка по историческим улицам
- 📜 Интересные истории о купцах и художниках
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а виды с колокольни особенно живописны. Май и сентябрь также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. В октябре и ноябре погода может быть непредсказуемой, но музеи остаются доступными. Зимой прогулки могут быть менее комфортными из-за холода, но это время всё же подходит для посещения музеев и храмов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Покровский собор
- Спасский собор
- Торговые ряды
- Стахеевский банк
- Пивзавод
- Купеческие особняки
- Чертово городище
Описание экскурсии
Погружение в прошлое
Мы прогуляемся по старинным улицам: Набережной, Казанской и Большой Покровской. Вы увидите Торговые ряды, здание стахеевского банка, пивзавод, купеческие особняки и дома миллионеров минувших столетий. Я расскажу, как магнаты Стахеевы поднимали капиталы, как художник Шишкин создавал легендарные полотна, а кавалерист-девица Надежда Дурова писала книги.
Чёртово городище, храмы и музеи
Еще одна гордость Елабуги — великолепные храмы. Мы зайдём в Покровский собор, а затем отправимся в Спасский, с высокой колокольни которого можно увидеть сразу три города и панораму Шишкинских прудов. В завершение побываем на Чёртовом городище: именно с него когда-то начиналась история древней Елабуги. Также в рамках экскурсии мы посетим 1-2 музея на ваш выбор.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость. Экскурсия проходит на автомобиле без детских кресел, ограничение по возрасту для детей — 7+
- Пожалуйста, заранее напишите, в какие музеи вы хотели бы зайти. Варианты: музей Шишкина, музей истории города, музей Дуровой, музей уездной медицины, литературный музей или дом памяти Цветаевой, музей «Портомойня», музей современного этноискусства. Средняя стоимость входных билетов — 200-400 руб. с человека.
- Подъем на колокольню оплачивается дополнительно — 100 руб. с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Ижевске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2172 туристов
Я дизайнер, архитектор, путешественник, турлидер на круизных турах, лицензированный гид. Не только люблю путешествовать по другим городам и местам, но и с удовольствием показываю свой регион!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Интересно провели один день на экскурсии из Ижевска в Елабугу. Несмотря на довольно большое расстояние, которое нужно было преодолеть, дорога не показалась утомительной. Сергей встретил нас на машине в оговоренном
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Ездили с Сергеем в Елабугу, 25 октября 2024г. Как ни странно, есть такой маршрут Ижевск-Елабуга-Ижевск. Экскурсия занимает около 10 часов. Сергей очень начитанный, любящий свое дело, профессионал. Забрал нас утром
+1
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Из Ижевска в Елабугу - 160 км, на всем пути маршрута Сергей излагал интересную информацию о месте куда мы направлялись, в том числе об известных его жителях, таких как семья
+2
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А
Сергей настоящий профессионал. Комфортная и хорошо организованная поездка. позволяющая посмотреть старинный город с богатой историей на территории Татарстана, побывать в усадьбе Шишкина, а также полюбоваться прекрасными видами Удмуртии по дороге. Рекомендую!
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А
Весь неблизкий путь Сергей без устали рассказывал про места по которым проезжали, обращал внимание на интересные постройки и элементы украшения домов, рассказывал интересные истории про местных жителей. Елабуга маленький чистый город с музеями на любой вкус.
Однозначно рекомендую и гида и место для посещения.
Как бонус Сергей расскажет про интересные места в Ижевске и подскажет, где можно вкусно поесть
Однозначно рекомендую и гида и место для посещения.
Как бонус Сергей расскажет про интересные места в Ижевске и подскажет, где можно вкусно поесть
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Поездка в Елабугу прошла легко и интересно. Сергей вовремя нас забрал и привез обратно в Ижевск, был эрудированным, веселым, с тонким чувством юмора и отвечал на все наши вопросы, хорошо
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