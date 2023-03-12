Елабуга — красивый древний город на берегу Камы. Здесь множество интересных мест: от военных укреплений до величественных храмов. Вы пройдёте по главным улицам, осмотрите Покровский собор и заедёте на Чертово городище. А также услышите о местных купцах: их капиталах, благотворительности и неожиданных поворотах судьбы.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Погружение в прошлое

Мы прогуляемся по старинным улицам: Набережной, Казанской и Большой Покровской. Вы увидите Торговые ряды, здание стахеевского банка, пивзавод, купеческие особняки и дома миллионеров минувших столетий. Я расскажу, как магнаты Стахеевы поднимали капиталы, как художник Шишкин создавал легендарные полотна, а кавалерист-девица Надежда Дурова писала книги.

Чёртово городище, храмы и музеи

Еще одна гордость Елабуги — великолепные храмы. Мы зайдём в Покровский собор, а затем отправимся в Спасский, с высокой колокольни которого можно увидеть сразу три города и панораму Шишкинских прудов. В завершение побываем на Чёртовом городище: именно с него когда-то начиналась история древней Елабуги. Также в рамках экскурсии мы посетим 1-2 музея на ваш выбор.

Организационные детали