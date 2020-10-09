3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Музей-усадьба Чайковского

В 1840 году в маленьком городе в Предуралье в семье горного начальника родился будущий гений русской музыки с мировым именем — Пётр Ильич Чайковский. Здесь, в Воткинске он провёл своё детство, полюбил музыку и брал первые уроки. В усадьбе, где рос великий композитор, вы узнаете о ранних этапах его жизни, творческом формировании и семье музыканта. А также, рассматривая живописные пейзажи, сможете представить природные панорамы, служившие источником его вдохновения.

Металлургическая слава города

Но не только Чайковскими славен Воткинск! Прежде всего, это уральский город-завод, известный своей металлургической продукцией. Я расскажу о временах, когда именно Воткинск был главным поставщиком якорей для военно-морского и торгового флотов империи, когда со стапелей спускались первые железные пароходы и испускающие клубы дыма паровозы. Не обойдем вниманием шпиль Петропавловского собора, который был изготовлен именно здесь, и еще немало удивительных фактов, связанных с Воткинским заводом и его историей 📖.

Кроме того, вы прокатитесь по центральным улицам города, рассмотрите старинные купеческие дома, прогуляетесь 👣 по парку Времена года, полюбуетесь широкой гладью заводского пруда и сможете сделать фотографии 📸 с Царь-Якорем.

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