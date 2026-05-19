3 отзыва оставили туристы

В 1840 году в маленьком городе в Предуралье в семье горного начальника родился будущий гений русской музыки с мировым именем — Пётр Ильич Чайковский. Здесь, в Воткинске он провёл своё детство, полюбил музыку и брал первые уроки. В усадьбе, где рос великий композитор, вы узнаете о ранних этапах его жизни, творческом формировании и семье музыканта. А также, рассматривая живописные пейзажи, сможете представить природные панорамы, служившие источником его вдохновения.
Металлургическая слава города
Но не только Чайковскими славен Воткинск! Прежде всего, это уральский город-завод, известный своей металлургической продукцией. Я расскажу о временах, когда именно Воткинск был главным поставщиком якорей для военно-морского и торгового флотов империи, когда со стапелей спускались первые железные пароходы и испускающие клубы дыма паровозы. Не обойдем вниманием шпиль Петропавловского собора, который был изготовлен именно здесь, и еще немало удивительных фактов, связанных с Воткинским заводом и его историей.
Кроме того, вы прокатитесь по центральным улицам города, рассмотрите старинные купеческие дома, при желании сможете посетить восстановленный Благовещенский собор, где крестили Петра Ильича Чайковского, полюбуетесь широкой гладью заводского пруда и сможете сделать фотографии с Царь-Якорем.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле без детских кресел, ограничение по возрасту для детей — 7+
В стоимость экскурсию включён трансфер из Ижевска
Посещение усадьбы самостоятельное — 400 ₽ за чел., в сопровождении музейного экскурсовода +1500 ₽. Понедельники и последний четверг каждого месяца — выходные дни
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По Вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Ижевске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 2179 туристов
Я дизайнер, архитектор, путешественник, турлидер на круизных турах, лицензированный гид. Не только люблю путешествовать по другим городам и местам, но и с удовольствием показываю свой регион!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Аркадий
Дата посещения: 12 мая 2026
Не смотря на дождливую погоду получили большое удовольствие от экскурсии! Узнали много нового.и интересного.Большое спасибо Сергею!
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А
Аделя
Спасибо за чудесную экскурсию по Воткинску! Впервые в Удмуртии, очень впечатлены и постараемся приехать ещё компанией побольше, ведь точно знаем к кому обратиться за помощью по проведению экскурсии. Интересное повествование, множество загадок, удобно выстроенный маршрут, внимание и пунктуальность гида оставляют неизгладимое и очень приятное впечатление. Благодарны и от души рекомендуем Сергея в качестве проводника по истории этого замечательного родникового края!
Сергей
Ответ организатора:
Больше спасибо, Аделя, за столь тёплый отзыв! Очень рад, что удалось оставить тёплое и приятное впечатление:)
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Владимир
Порядочный мужчина. Встретил в аэропорту и сразу отправились на экскурсию. Повествует интересно, мысль быстрая и ясная. Любит свой край, любит Россию. Есть чему поучиться у Сергея. Советую.
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С
Светлана
6 января вместе с семьей посетили Воткинск. Нашем гидом на этом маршруте был Сергей. Экскурсия очень понравилась: полюбовались архитектурой Воткинска и прудом, побыаали в сквере Высоцкого, увидели Благовещенский Собор и, читать дальшеуменьшить
конечно же, посетили музей- усадьбу великого композитора. Сергей - прекрасный рассказчик и интересный собеседник, человек пунктуальный, аккуратный водитель. Мы везде успели, нас никто не торопил. Сергей ответил на все интересующие нас вопросы, даже не связанные с темой эксеурсии, посоветовал отличные места, где можно перекусить. в самой усадьбе тоже был очень профессиональный экскурсовод, любящий свое дело. Экскурсию рекомендую к посещению. Не пожалеете!
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Ольга
Здравствуйте, Сергей! Пишут Ваши туристы из С. Петербурга Тюневы Инна и Ольга. С большим удовольствием вспоминаем свою Поездку в Ижевск и те экскурсии, что Вы проводили С нами. Вы сумели раскрыть читать дальшеуменьшить
историю города и показать места, в которых мы сами никогда бы не по-бывали. Все рассказы были сделаны на хорошем про- фессиональном уровне. Поэтому мы откровенно можем сказать, что охотно посмотрели бы с Вами ещё интересные места Удмуртии. Огромное впечатле- ние произвела прогулка по Воткинску, такому историческому городу. Нам посчастливилось побывать в истинно святом Для русских людей месте – доме, где родился Пётр Ильич. Мы с большим вниманием слушали рассказ Марины Викторовны о детстве нашего любимого Композитора. Спасибо всем сотрудникам музея за Трепетное отношение к этому дому. Хотим пожелать Всем здоровья и радости от встреч с новыми гостями Вашего музея. Пусть не « зарастёт к нему народная Тропа». С искренней благодарностью за Ваш труд. Благодарим за терпение при общении с нами. Желаем Вам успехов в работе с Туристами и радости от этого. Будьте здоровы и Счастливы.
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Е
Елена
Поездка в Воткинск в теплую осень была замечательной. Сопровождение гидом - вовлечённым и дружелюбным - было информативным и неутомительным; сведения об истории края - уместными и точными. Экскурсовод в музее - великолепна. Все читать дальшеуменьшить
в целом мне понравилось, но даже это не точные слова… Я получала душевное удовольствие.
Спасибо Сергею и Маргарите. Счастья этому краю!
Доктор искусствоведения, профессор кафедры художественного образования и декоративного искусства РГПУ им. А. И. Герцена Е. К. Блинова
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