3 отзыва оставили туристы

В 50 км от столицы Удмуртии, в старинном и аккуратном городке, вы посетите дом-музей, где прошло детство музыканта, узнаете о его первых творческих увлечениях и семье Чайковских. А также услышите, как развивался город-завод Предуралья и чем прославился, помимо знакового шпиля для Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.

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Описание экскурсии

Музей-усадьба Чайковского

В 1840 году в маленьком городе в Предуралье в семье горного начальника родился будущий гений русской музыки с мировым именем — Пётр Ильич Чайковский. Здесь, в Воткинске он провёл своё детство, полюбил музыку и брал первые уроки. В усадьбе, где рос великий композитор, вы узнаете о ранних этапах его жизни, творческом формировании и семье музыканта. А также, рассматривая живописные пейзажи, сможете представить природные панорамы, служившие источником его вдохновения.

Металлургическая слава города

Но не только Чайковскими славен Воткинск! Прежде всего, это уральский город-завод, известный своей металлургической продукцией. Я расскажу о временах, когда именно Воткинск был главным поставщиком якорей для военно-морского и торгового флотов империи, когда со стапелей спускались первые железные пароходы и испускающие клубы дыма паровозы. Не обойдем вниманием шпиль Петропавловского собора, который был изготовлен именно здесь, и еще немало удивительных фактов, связанных с Воткинским заводом и его историей.

Кроме того, вы прокатитесь по центральным улицам города, рассмотрите старинные купеческие дома, при желании сможете посетить восстановленный Благовещенский собор, где крестили Петра Ильича Чайковского, полюбуетесь широкой гладью заводского пруда и сможете сделать фотографии с Царь-Якорем.

Организационные детали