3 отзыва оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Из Ижевска — в Воткинск, на родину Чайковского

Посетить усадьбу классика мировой музыкальной культуры и поразиться металлургической славе города

5
3 отзыва
Сергей
Сергей – Гид из Ижевска
В 50 км от столицы ⭐️ Удмуртии, в старинном и аккуратном городке, вы посетите дом-музей, где прошло детство музыканта, узнаете о его первых творческих увлечениях и семье Чайковских.

А также услышите, как развивался город-завод Предуралья и чем прославился, помимо знакового шпиля для Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Из Ижевска — в Воткинск, на родину Чайковского
Из Ижевска — в Воткинск, на родину Чайковского

Что вас ожидает

Музей-усадьба Чайковского
В 1840 году в маленьком городе в Предуралье в семье горного начальника родился будущий гений русской музыки с мировым именем — Пётр Ильич Чайковский. Здесь, в Воткинске он провёл своё детство, полюбил музыку и брал первые уроки. В усадьбе, где рос великий композитор, вы узнаете о ранних этапах его жизни, творческом формировании и семье музыканта. А также, рассматривая живописные пейзажи, сможете представить природные панорамы, служившие источником его вдохновения.

Металлургическая слава города
Но не только Чайковскими славен Воткинск! Прежде всего, это уральский город-завод, известный своей металлургической продукцией. Я расскажу о временах, когда именно Воткинск был главным поставщиком якорей для военно-морского и торгового флотов империи, когда со стапелей спускались первые железные пароходы и испускающие клубы дыма паровозы. Не обойдем вниманием шпиль Петропавловского собора, который был изготовлен именно здесь, и еще немало удивительных фактов, связанных с Воткинским заводом и его историей 📖.

Кроме того, вы прокатитесь по центральным улицам города, рассмотрите старинные купеческие дома, прогуляетесь 👣 по парку Времена года, полюбуетесь широкой гладью заводского пруда и сможете сделать фотографии 📸 с Царь-Якорем.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 без детских кресел, ограничение по возрасту для детей — 7+
  • В стоимость экскурсию ⛳ включён трансфер из Ижевска
  • Посещение усадьбы самостоятельное — 290 руб. /человека, в сопровождении музейного гида + 750 руб. Понедельники и последний четверг каждого месяца — выходные дни.
Из Ижевска — в Воткинск, на родину Чайковского
Из Ижевска — в Воткинск, на родину Чайковского
Из Ижевска — в Воткинск, на родину Чайковского
Из Ижевска — в Воткинск, на родину Чайковского
Из Ижевска — в Воткинск, на родину Чайковского
Из Ижевска — в Воткинск, на родину Чайковского
Из Ижевска — в Воткинск, на родину Чайковского
Из Ижевска — в Воткинск, на родину Чайковского
Из Ижевска — в Воткинск, на родину Чайковского
Из Ижевска — в Воткинск, на родину Чайковского

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Сергей. Дизайнер, архитектор, путешественник, гид автобусных и круизных туров. Не только люблю путешествовать по другим городам и местам, но и с удовольствием показываю свой город!
Напишите мне

3 отзыва оставили туристы

9 октября 2020
Поездка в Воткинск в теплую осень была замечательной. Сопровождение гидом - вовлечённым и дружелюбным - было информативным и неутомительным; сведения об истории края - уместными и точными. Экскурсовод в музее - великолепна. Все в целом мне понравилось, но даже это не точные слова... Я получала душевное удовольствие. Спасибо Сергею и Маргарите. Счастья этому краю! Доктор искусствоведения, профессор кафедры художественного образования и декоративного искусства РГПУ им. А. И. Герцена Е. К. Блинова
10 августа 2020
Гид замечательный. Провел путевой обзор по дороге в Воткинск. В городе особых достопримечательностей нет. А вот усадьба Чайковского-выше всяких похвал. посетить нужно непременно
23 июля 2020
Отличная экскурсия! Очень понравилось! Сергей - очень хороший и грамотный гид. Смог заинтересовать с первой минуты, в ходе экскурсии все подробно показал и рассказал.

Сергей проводит ещё 3 экскурсии

Ижевск — восточный Петербург
2 210
2.5 часа
Ижевск — восточный Петербург
27 отзывов
Петербургские параллели Ижевска и история города на прогулке с архитектором
Ижевск на велосипеде!
1 299
2 часа
Ижевск на велосипеде!
Прокатиться по самым интересным местам города и отыскать следы разных эпох
Из Ижевска в Сарапул!
3 900
4.5 часов
Из Ижевска в Сарапул!
Посетить один из старейших купеческих городов Среднего Прикамья на авто-пешеходной экскурсии

Еще несколько необычных экскурсий в Ижевске

Неожиданные факты из жизни Ижевска
2 600
1 час
Неожиданные факты из жизни Ижевска
10 отзывов
Нескучное путешествие по городу
Ежовск - столица Мурмуртии
2 500
1 час
Ежовск - столица Мурмуртии