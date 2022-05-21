Наше прошлое — это удивительные истории, которые яркими картинками оживают в воображении, если их правильно рассказать.



Мы предлагаем окунуться в жизнь жителей города второй половины XIX века, проходя квест на улицах Ижевска.



Такая игра будет интересна как детям от 8 лет, так и взрослым.



Эта экскурсия увлекательна, развлекательна и очень познавательна.