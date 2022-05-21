«Град оружейный» - квест-экскурсия для всей семьи

Наше прошлое - это удивительные истории, которые яркими картинками оживают в воображении, если их правильно рассказать

Наше прошлое — это удивительные истории, которые яркими картинками оживают в воображении, если их правильно рассказать.

Мы предлагаем окунуться в жизнь жителей города второй половины XIX века, проходя квест на улицах Ижевска.

Такая игра будет интересна как детям от 8 лет, так и взрослым.

Эта экскурсия увлекательна, развлекательна и очень познавательна.
«Град оружейный» - квест-экскурсия для всей семьи
«Град оружейный» - квест-экскурсия для всей семьи
«Град оружейный» - квест-экскурсия для всей семьи
«Град оружейный» - квест-экскурсия для всей семьи
«Град оружейный» - квест-экскурсия для всей семьи
«Град оружейный» - квест-экскурсия для всей семьи

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Оружейников
  • Здание музея «Ижмаш» (бывшая денежная кладовая)
  • Здание военного собрания
  • Михайловская колонна
  • Памятник Оружейникам
  • Дом Архитектора Коковихина
  • Ротонда
  • Долгий мост
  • Царь-Пушка

Что вас ждет:

  • Квест-экскурсия из серии «Ижевские Бродилки» — это проект для нескучного знакомства с культурой и историей Ижевска для мальчишек и девчонок 8-12 лет! Все мы родом из детства. И, конечно, каждый из нас мечтал о приключениях. Поэтому эта экскурсия будет интересна не только детям, но и взрослым. Еще лучше она подойдет для семейного времяпрепровождения.
  • В ходе экскурсии мы будем использовать специальную карту с заданиями, разработанную историками и гидами Ижевска. Мы изучим знаменитую Площадь Оружейников и самую старинную улицу Ижевска. Этот квест посвящен занятиям ижевцев во второй половине XIX века.

Важно знать:

  • Одеваться строго по погоде.
  • С собой возьмите ручки или карандаши.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Квест-карты «Град Оружейный»
  • Стикеры
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Оружейников, у Памятника Оружейников
Завершение: Долгий мост, проходная завода «Ижсталь»
Когда и сколько длится?
Когда: Эту экскурсию проводим по запросу
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Одеваться строго по погоде. С собой возьмите ручки или карандаши
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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