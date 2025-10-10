Индивидуальная
до 5 чел.
Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
Погрузитесь в атмосферу старого Ижевска, прогуливаясь по историческим кварталам, любуясь купеческими особняками и узнавая о жизни генералов и фабрикантов
Начало: В центре города
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Ижевск - от оружейников до «Ижика» (на вашем авто)
Узнать город через его символы, историю оружейного производства и архитектуру
Завтра в 09:00
20 дек в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 15 чел.
«Град оружейный» - квест-экскурсия для всей семьи
Начало: Площадь Оружейников, у Памятника Оружейников
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 15 чел.
- ИИсаев10 октября 2025Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералыДата посещения: 5 октября 2025Были 5 октября на экскурсии с Сергеем по историческим местам Ижевска. Осталось очень приятное впечатление от рассказа. Передалась его любовь
- ДДенис14 октября 2025Спасибо за прекрасную экскурсию. И подросткам, и взрослым очень понравилось. Очень динамично, интересно. Без лишней информации по датам. Правильная и интересная речь. Слушать одно удовольствие.
- ААнна6 октября 2025Благодаря Сергею наша экскурсия превратилась в настоящее путешествие сквозь века. Мы погрузились в атмосферу старинного города, прогуливаясь по его историческим
- ТТатьяна11 сентября 20253 сентября 2025г. были на экскурсии по старому Ижевску. Не смотря на то, что экскурсия была тематической, мы получили интересные сведения и о современном Ижевске. Спасибо большое Сергею.
- ННаталия8 августа 2025Эта экскурсия для тех, кто хочет углубиться в историю города. Приятная прогулка, не сложный маршрут, интересный рассказ гида, но мне немного не хватило времени для полного погружения - хотелось бы подольше погулять:-)
- ЮЮлия7 августа 2025Мы посетили увлекательную экскурсию и впечатления остались самые положительные! Сергей — настоящий профессионал своего дела, обладающий глубокими знаниями истории и
- ААнастасия24 июля 2025Спасибо большое Сергею за нашу экскурсию! Узнали очень много фактов об Ижевске. Сергей подстроил маршрут под нас. Благодаря передвижению на
- ЗЗоя8 апреля 202531 марта побывали на замечательной экскурсии “Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы”. За 1,5 часа погрузились в историю города через призму
- ИИрина30 марта 2025Мы были с детьми. Очень понравилось. Рекомендую.
- ООлеся24 марта 2025Хочу выразить благодарность нашему гиду за экскурсию! Спасибо за интересные факты и индивидуальный подход — видно, что гид действительно любит свою работу и город.
- ДДиана13 декабря 2024Интересная экскурсия, Сергей много рассказывал различные истории про людей старого Ижевска. Причём рассказ был очень связанным и структурированным. Рекомендую.
- ММария9 ноября 2024Спасибо, Сергею за экскурсию. Содержательной, доступно, интересно. Рекомендую 👍
- ЭЭля15 октября 2024Очень интересная экскурсия. Не классическая подача, содержательная информация. Экскурсовод увлеченный профессией человек, позитивный, грамотный, терпеливый к ритму путешественника. Мне будто
- ЕЕкатерина14 октября 2024Отличная экскурсия, очень увлеченный гид! Если бы было больше времени, то с удовольствием посетили бы с ним и другие экскурсии! Рекомендую 👍
- ДДарья4 июля 2024Спасибо за шикарную экскурсию)
Теперь знаем о родном городе еще больше. Очень понравилось, так что обязательно вернемся еще)
- ДДинара30 июня 2024Побывали на экскурсии Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы. Экскурсия интересная, маршрут хорошо продуман, все очень логично и структурировано. Гид Сергей
