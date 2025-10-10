Мои заказы

Военные экскурсии в Ижевске

Найдено 3 экскурсии в категории «Военные» в Ижевске, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
Пешая
1.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
Погрузитесь в атмосферу старого Ижевска, прогуливаясь по историческим кварталам, любуясь купеческими особняками и узнавая о жизни генералов и фабрикантов
Начало: В центре города
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
Весь Ижевск - от оружейников до «Ижика» (на вашем авто)
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Ижевск - от оружейников до «Ижика» (на вашем авто)
Узнать город через его символы, историю оружейного производства и архитектуру
Завтра в 09:00
20 дек в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
«Град оружейный» - квест-экскурсия для всей семьи
Пешая
1 час
Квест
до 15 чел.
«Град оружейный» - квест-экскурсия для всей семьи
Начало: Площадь Оружейников, у Памятника Оружейников
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Исаев
    10 октября 2025
    Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
    Дата посещения: 5 октября 2025
    Были 5 октября на экскурсии с Сергеем по историческим местам Ижевска. Осталось очень приятное впечатление от рассказа. Передалась его любовь
    читать дальше

    к городу и искренняя забота о его будущем. Знания глубокие, чувство юмора и неизменная улыбка сделали наше путешествие очень приятным!!!
    Елена и Василий

  • Д
    Денис
    14 октября 2025
    Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
    Спасибо за прекрасную экскурсию. И подросткам, и взрослым очень понравилось. Очень динамично, интересно. Без лишней информации по датам. Правильная и интересная речь. Слушать одно удовольствие.
  • А
    Анна
    6 октября 2025
    Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
    Благодаря Сергею наша экскурсия превратилась в настоящее путешествие сквозь века. Мы погрузились в атмосферу старинного города, прогуливаясь по его историческим
    читать дальше

    кварталам.
    Каждый дом здесь — свидетель богатой истории города.
    История предпринимательства XIX века раскрылась перед нами во всех деталях. Мы узнали о том, как формировался класс ижевских промышленников и в чём заключался секрет успеха местных оружейных фабрикантов.
    Но главное — экскурсия подарила нам не только знания о прошлом города, но и глубокое уважение к его меценатам. Их благородные деяния оставили неизгладимый след в истории Ижевска, сделав его тем прекрасным городом, который мы знаем сегодня.

  • Т
    Татьяна
    11 сентября 2025
    Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
    3 сентября 2025г. были на экскурсии по старому Ижевску. Не смотря на то, что экскурсия была тематической, мы получили интересные сведения и о современном Ижевске. Спасибо большое Сергею.
  • Н
    Наталия
    8 августа 2025
    Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
    Эта экскурсия для тех, кто хочет углубиться в историю города. Приятная прогулка, не сложный маршрут, интересный рассказ гида, но мне немного не хватило времени для полного погружения - хотелось бы подольше погулять:-)
  • Ю
    Юлия
    7 августа 2025
    Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
    Мы посетили увлекательную экскурсию и впечатления остались самые положительные! Сергей — настоящий профессионал своего дела, обладающий глубокими знаниями истории и
    читать дальше

    культуры города. Его рассказ был интересен, информативен и легко воспринимался благодаря живому и эмоциональному изложению материала.
    Особенно впечатлили рассказы о старых улицах, домах и событиях, связанных с известными людьми Ижевска. Время пролетело незаметно.

    Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет лучше познакомиться с историей города и насладиться его красотой. Отличный способ провести выходной день интересно и познавательно!

  • А
    Анастасия
    24 июля 2025
    Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
    Спасибо большое Сергею за нашу экскурсию! Узнали очень много фактов об Ижевске. Сергей подстроил маршрут под нас. Благодаря передвижению на
    читать дальше

    авто посмотрели много интересных мест и не сильно устали. Сергей очень грамотный рассказчик и приятный в общении человек. Чувствуется, что очень любит свой город. Всем рекомендую!

  • З
    Зоя
    8 апреля 2025
    Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
    31 марта побывали на замечательной экскурсии “Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы”. За 1,5 часа погрузились в историю города через призму
    читать дальше

    его выдающихся жителей. Сергей - знающий и увлеченный экскурсовод, впечатлила информация о том, как промышленники влияли на развитие города, многочисленные истории о местных купцах и фабрикантах. Маршрут четко продуман, исторические здания и места связаны между собой логичной нитью повествования. Рекомендую всем, кто хочет глубже узнать историю Ижевска!

  • И
    Ирина
    30 марта 2025
    Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
    Мы были с детьми. Очень понравилось. Рекомендую.
  • О
    Олеся
    24 марта 2025
    Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
    Хочу выразить благодарность нашему гиду за экскурсию! Спасибо за интересные факты и индивидуальный подход — видно, что гид действительно любит свою работу и город.
  • Д
    Диана
    13 декабря 2024
    Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
    Интересная экскурсия, Сергей много рассказывал различные истории про людей старого Ижевска. Причём рассказ был очень связанным и структурированным. Рекомендую.
  • М
    Мария
    9 ноября 2024
    Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
    Спасибо, Сергею за экскурсию. Содержательной, доступно, интересно. Рекомендую 👍
  • Э
    Эля
    15 октября 2024
    Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
    Очень интересная экскурсия. Не классическая подача, содержательная информация. Экскурсовод увлеченный профессией человек, позитивный, грамотный, терпеливый к ритму путешественника. Мне будто
    читать дальше

    бы не хватило времени, было много очень интересной информации и назревало много вопросов. Маршрут по городу коротковат (((
    Для пешей прогулки с фотографированием хотелось чтобы длительность была 2 часа.

  • Е
    Екатерина
    14 октября 2024
    Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
    Отличная экскурсия, очень увлеченный гид! Если бы было больше времени, то с удовольствием посетили бы с ним и другие экскурсии! Рекомендую 👍
  • Д
    Дарья
    4 июля 2024
    Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
    Спасибо за шикарную экскурсию)
    Теперь знаем о родном городе еще больше. Очень понравилось, так что обязательно вернемся еще)
  • Д
    Динара
    30 июня 2024
    Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
    Побывали на экскурсии Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы. Экскурсия интересная, маршрут хорошо продуман, все очень логично и структурировано. Гид Сергей
    читать дальше

    сопровождает рассказ показом фотографий с видами старого Ижевска.
    Для тех кто не был в Ижевске и хочет получить представление о городе за один день очень полезная экскурсия.

