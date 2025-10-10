И Исаев Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы Дата посещения: 5 октября 2025 читать дальше к городу и искренняя забота о его будущем. Знания глубокие, чувство юмора и неизменная улыбка сделали наше путешествие очень приятным!!!

Елена и Василий Были 5 октября на экскурсии с Сергеем по историческим местам Ижевска. Осталось очень приятное впечатление от рассказа. Передалась его любовь

Д Денис Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы Спасибо за прекрасную экскурсию. И подросткам, и взрослым очень понравилось. Очень динамично, интересно. Без лишней информации по датам. Правильная и интересная речь. Слушать одно удовольствие.

Анна Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
кварталам.

Каждый дом здесь — свидетель богатой истории города.

История предпринимательства XIX века раскрылась перед нами во всех деталях. Мы узнали о том, как формировался класс ижевских промышленников и в чём заключался секрет успеха местных оружейных фабрикантов.

Но главное — экскурсия подарила нам не только знания о прошлом города, но и глубокое уважение к его меценатам. Их благородные деяния оставили неизгладимый след в истории Ижевска, сделав его тем прекрасным городом, который мы знаем сегодня. Благодаря Сергею наша экскурсия превратилась в настоящее путешествие сквозь века. Мы погрузились в атмосферу старинного города, прогуливаясь по его историческим

Т Татьяна Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы 3 сентября 2025г. были на экскурсии по старому Ижевску. Не смотря на то, что экскурсия была тематической, мы получили интересные сведения и о современном Ижевске. Спасибо большое Сергею.

Н Наталия Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы Эта экскурсия для тех, кто хочет углубиться в историю города. Приятная прогулка, не сложный маршрут, интересный рассказ гида, но мне немного не хватило времени для полного погружения - хотелось бы подольше погулять:-)

Юлия Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
культуры города. Его рассказ был интересен, информативен и легко воспринимался благодаря живому и эмоциональному изложению материала.

Особенно впечатлили рассказы о старых улицах, домах и событиях, связанных с известными людьми Ижевска. Время пролетело незаметно.



Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет лучше познакомиться с историей города и насладиться его красотой. Отличный способ провести выходной день интересно и познавательно! Мы посетили увлекательную экскурсию и впечатления остались самые положительные! Сергей — настоящий профессионал своего дела, обладающий глубокими знаниями истории и

Анастасия Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
авто посмотрели много интересных мест и не сильно устали. Сергей очень грамотный рассказчик и приятный в общении человек. Чувствуется, что очень любит свой город. Всем рекомендую! Спасибо большое Сергею за нашу экскурсию! Узнали очень много фактов об Ижевске. Сергей подстроил маршрут под нас. Благодаря передвижению на

Зоя Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
его выдающихся жителей. Сергей - знающий и увлеченный экскурсовод, впечатлила информация о том, как промышленники влияли на развитие города, многочисленные истории о местных купцах и фабрикантах. Маршрут четко продуман, исторические здания и места связаны между собой логичной нитью повествования. Рекомендую всем, кто хочет глубже узнать историю Ижевска! 31 марта побывали на замечательной экскурсии "Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы". За 1,5 часа погрузились в историю города через призму

И Ирина Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы Мы были с детьми. Очень понравилось. Рекомендую.

О Олеся Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы Хочу выразить благодарность нашему гиду за экскурсию! Спасибо за интересные факты и индивидуальный подход — видно, что гид действительно любит свою работу и город.

Д Диана Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы Интересная экскурсия, Сергей много рассказывал различные истории про людей старого Ижевска. Причём рассказ был очень связанным и структурированным. Рекомендую.

М Мария Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы Спасибо, Сергею за экскурсию. Содержательной, доступно, интересно. Рекомендую 👍

Эля Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
бы не хватило времени, было много очень интересной информации и назревало много вопросов. Маршрут по городу коротковат (((

Для пешей прогулки с фотографированием хотелось чтобы длительность была 2 часа. Очень интересная экскурсия. Не классическая подача, содержательная информация. Экскурсовод увлеченный профессией человек, позитивный, грамотный, терпеливый к ритму путешественника. Мне будто

Е Екатерина Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы Отличная экскурсия, очень увлеченный гид! Если бы было больше времени, то с удовольствием посетили бы с ним и другие экскурсии! Рекомендую 👍

Д Дарья Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы Спасибо за шикарную экскурсию)

Теперь знаем о родном городе еще больше. Очень понравилось, так что обязательно вернемся еще)