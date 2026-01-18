Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
Узнайте о детстве и творческом пути Чайковского в Воткинске. Посетите исторические места и насладитесь живописными пейзажами
Начало: По Вашему адресу
27 янв в 09:00
30 янв в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Квест
до 10 чел.
«Древности ижевского завода» - квест-экскурсия для всей семьи
Начало: Монумент дружбы «Навеки с Россией»
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 10 чел.
«От собора до собора» - квест-экскурсия для всей семьи
Начало: Ул. Горького, 68
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
20 янв в 11:00
21 янв в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 15 чел.
«Град оружейный» - квест-экскурсия для всей семьи
Начало: Площадь Оружейников, у Памятника Оружейников
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 15 чел.
