Еще несколько необычных экскурсий в Ижевске

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Ижевск, который вас удивит

Обзорная экскурсия без скуки и академизма — об истории и о людях

Владимир
Владимир – Гид из Ижевска
Я расскажу вам о своем родном городе, где жили и трудились восемь поколений моих предков.

На прогулке 👣 вы не устанете от дат и цифр, но услышите интересные исторические факты об оружейной столице России, познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️, полюбуетесь собором и зданиями 19 века.

Вспомните выдающиеся имена и раскроете, чем славен Ижевск.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 300 ₽ за экскурсию

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Ижевск, который вас удивит
Ижевск, который вас удивит

Что вас ожидает

Всё самое главное в Ижевске
Наш город 🏙️ считается оружейной столицей ⭐️ России, поэтому эта тема станет сквозной на прогулке 👣. Мы начнем с Ижевского пруда и оружейного завода, а закончим заводским Арсеналом, куда свозили произведенное оружие перед его дальнейшей отправкой. По пути не упустим ни одной достопримечательности 🏛️. Вы полюбуетесь Михайловским собором в псевдорусском стиле, увидите университет, где когда-то была окраина города, и рассмотрите здания 19 века.

Как и чем жил Ижевск
В рассказах я буду ориентироваться на ваши интересы — и прогулка пройдет в формате диалога. Вы узнаете любопытные детали прошлого и подробности жизни ижевцев. Акцент сделаем также на роли личности в истории 📖. Я расскажу, как с Ижевском связаны политики Шувалов и Дерябин, архитекторы Дудин и Чарушин, инженер Можаров и конструктор Калашников. Вам откроются многие архивные тайны!

Кому подойдет экскурсия

И гости, и жители нашего города узнают много нового и интересного!

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия ⛳ без дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 у памятника Ижевским оружейникам
Ижевск, который вас удивит
Ижевск, который вас удивит
Ижевск, который вас удивит
Ижевск, который вас удивит
Ижевск, который вас удивит

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Ижевец в восьмом поколении. Историк, журналист, путешественник, фотограф. Автор трёх книг об истории нашего города и его людях. Живу историей Ижевска! Хочу, чтобы гости нашего города полюбили его так же, как и я.
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