Еще несколько необычных экскурсий в Ижевске

Что вас ожидает

Всё самое главное в Ижевске

Наш город 🏙️ считается оружейной столицей ⭐️ России, поэтому эта тема станет сквозной на прогулке 👣. Мы начнем с Ижевского пруда и оружейного завода, а закончим заводским Арсеналом, куда свозили произведенное оружие перед его дальнейшей отправкой. По пути не упустим ни одной достопримечательности 🏛️. Вы полюбуетесь Михайловским собором в псевдорусском стиле, увидите университет, где когда-то была окраина города, и рассмотрите здания 19 века.

Как и чем жил Ижевск

В рассказах я буду ориентироваться на ваши интересы — и прогулка пройдет в формате диалога. Вы узнаете любопытные детали прошлого и подробности жизни ижевцев. Акцент сделаем также на роли личности в истории 📖. Я расскажу, как с Ижевском связаны политики Шувалов и Дерябин, архитекторы Дудин и Чарушин, инженер Можаров и конструктор Калашников. Вам откроются многие архивные тайны!

Кому подойдет экскурсия

И гости, и жители нашего города узнают много нового и интересного!

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия ⛳ без дополнительных расходов.