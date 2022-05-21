Для всей семьи

Квест-экскурсия из серии «Ижевские Бродилки» — это проект для нескучного знакомства с культурой и историей Ижевска для мальчишек и девчонок 8-12 лет! Все мы родом из детства. И, конечно, каждый из нас мечтал о приключениях. Поэтому эта экскурсия будет интересна не только детям, но и взрослым. Еще лучше она подойдет для семейного времяпрепровождения.

Что вас ждет

В ходе экскурсии мы будем использовать специальную карту с заданиями, разработанную историками и гидами Ижевска. Мы научимся определять главные особенности классицизма — архитектурного стиля, благодаря которому столицу Удмуртии часто именуют «Уральским Петербургом». А также будем углубляться в те времена, когда на Ижевский завод приезжал российский император Александр I и творил наш знаменитый «Ижевский Леонардо да Винчи» — Захарий Лятушевич.

Важно знать: