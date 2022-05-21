Национальный центр туризма и ремесел «Дом купца Жерехова»
Дом Захария Лятушевича
Для всей семьи
Квест-экскурсия из серии «Ижевские Бродилки» — это проект для нескучного знакомства с культурой и историей Ижевска для мальчишек и девчонок 8-12 лет! Все мы родом из детства. И, конечно, каждый из нас мечтал о приключениях. Поэтому эта экскурсия будет интересна не только детям, но и взрослым. Еще лучше она подойдет для семейного времяпрепровождения.
Что вас ждет
В ходе экскурсии мы будем использовать специальную карту с заданиями, разработанную историками и гидами Ижевска. Мы научимся определять главные особенности классицизма — архитектурного стиля, благодаря которому столицу Удмуртии часто именуют «Уральским Петербургом». А также будем углубляться в те времена, когда на Ижевский завод приезжал российский император Александр I и творил наш знаменитый «Ижевский Леонардо да Винчи» — Захарий Лятушевич.
Важно знать:
Одеваться строго по погоде.
С собой возьмите ручки или карандаши.
Ответы на вопросы
Что входит
Квест-карты «Ижевская классика»
Стикеры
Экскурсионное сопровождение
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Александро-Невский собор, главный вход
Завершение: Дом Лятушевича, Сивкова, 180
Когда и сколько длится?
Когда: Эту экскурсию проводим по запросу
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Нужно одеваться по погоде. С собой нужно взять авторучку либо карандаш
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Открывая — ваш гид в Ижевске
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