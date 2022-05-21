«Ижевская классика» - квест-экскурсия для всей семьи

Вас ждет пешеходная историко-архитектурная экскурсия для всей семьи из серии «Ижевские бродилки» по историческому центру

Вас ждет пешеходная историко-архитектурная экскурсия для всей семьи из серии «Ижевские бродилки» по историческому центру Ижевска с квест-картой с заданиями.

Познавательное путешествие, в котором вы узнаете об архитектурном стиле классицизм, о визите императора Александра I в наш город и о «Ижевском Леонардо да Винчи» XVIII века.
«Ижевская классика» - квест-экскурсия для всей семьи
«Ижевская классика» - квест-экскурсия для всей семьи
«Ижевская классика» - квест-экскурсия для всей семьи
«Ижевская классика» - квест-экскурсия для всей семьи
«Ижевская классика» - квест-экскурсия для всей семьи
«Ижевская классика» - квест-экскурсия для всей семьи

Что вас ожидает 🤩

  • Ансамбль купеческих домов по ул. Горького
  • Александро-Невский собор
  • Ансамбль домов «на Кирхе»
  • Ул. Советская
  • Национальный центр туризма и ремесел «Дом купца Жерехова»
  • Дом Захария Лятушевича

Для всей семьи

Квест-экскурсия из серии «Ижевские Бродилки» — это проект для нескучного знакомства с культурой и историей Ижевска для мальчишек и девчонок 8-12 лет! Все мы родом из детства. И, конечно, каждый из нас мечтал о приключениях. Поэтому эта экскурсия будет интересна не только детям, но и взрослым. Еще лучше она подойдет для семейного времяпрепровождения.

Что вас ждет

В ходе экскурсии мы будем использовать специальную карту с заданиями, разработанную историками и гидами Ижевска. Мы научимся определять главные особенности классицизма — архитектурного стиля, благодаря которому столицу Удмуртии часто именуют «Уральским Петербургом». А также будем углубляться в те времена, когда на Ижевский завод приезжал российский император Александр I и творил наш знаменитый «Ижевский Леонардо да Винчи» — Захарий Лятушевич.

Важно знать:

  • Одеваться строго по погоде.
  • С собой возьмите ручки или карандаши.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Квест-карты «Ижевская классика»
  • Стикеры
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Александро-Невский собор, главный вход
Завершение: Дом Лятушевича, Сивкова, 180
Когда и сколько длится?
Когда: Эту экскурсию проводим по запросу
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Нужно одеваться по погоде. С собой нужно взять авторучку либо карандаш
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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