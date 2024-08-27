Фотопрогулка
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
Насладитесь уникальной фотопрогулкой по Абрау-Дюрсо из Кабардинки. Озеро, фонтаны, Арт-парк и виноградники ждут вас. Профессиональные фото на память
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
Прогулка по Кабардинке с фотосессией: бермудский треугольник, выброшенный корабль, набережная и арт-объекты. Узнайте интересные факты и получите уникальные фото
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
13 900 ₽ за всё до 3 чел.
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
Прогулка по белоснежной набережной, виды с обрыва Круча, храм Андрея Первозванного и два маяка. За 4 часа вы узнаете Геленджик глазами местных
Начало: Договорённости с гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
- ИИнна27 августа 2024На экскурсии побывали с 10летним сыном, ожидала красивые локации, общее представление о курорте и несколько фото на память - не
- ННаталья9 июля 2024Мне все очень понравилось! Спасибо огромное! Оценка - 5
