подводную лодку, и гидросамолёт, но однажды я увидела, как Анастасия вела экскурсию по набережной ММО и захотела посетить такую же эскурсию с детьми. Я даже представить не могла, сколько смысла вложено в обустройство самой набережной! Каждый камень и куст имеют значение! Здесь же невероятная дендрологическая коллекция. Мы узнали и про промышленный лов рыбы в Атлантике в послевоенные годы, и историю капитана Крузенштерна в трансатлантической гонке, а также у нас есть рецепт балтийской селедки, которым обязательно воспользуемся. Ну и отдельный всторг Виктор Палыч - бывалый моряк, от имени которого идёт повествование. Рекомендую экскурсию для всех возрастов! Очень насыщенно, 2 часа пролетели мгновенно, а осознание услышанного приходило после. Взгляд на ММО стал совершенно иной, рада жить в этом городе и горда, что мы имеем такой уникальный музей-заповедник! Настя, спасибо Вам!