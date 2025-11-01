Мои заказы

1000 морских миль, или Истории доброго боцмана

Погрузитесь в морские тайны Калининграда с Виктором Палычем: от корабля «Витязь» до подводной лодки. Узнайте о рыбаках и мореплавателях
Экскурсия с Виктором Палычем - это уникальная возможность услышать истории о Калининграде, Музее Мирового океана и Балтийском море. Гид расскажет о корабле "Витязь", судне космической связи "Виктор Пацаев" и подводной лодке.

Участники узнают о нелёгком труде рыбаков, прогуляются по Балтийскому морю и познакомятся с древними мореплавателями. Виктор Палыч, собирательный образ моряка, рыбака и путешественника, сделает экскурсию незабываемой
12 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • ⚓ Узнайте о корабле «Витязь» и его открытиях
  • 🌍 Откройте тайны Музея Мирового океана
  • 🚢 Исследуйте историю судна «Виктор Пацаев»
  • 🐟 Погрузитесь в мир рыбаков и их труд
  • 🌊 Прогуляйтесь по Балтийскому морю
  • 🗺 Почувствуйте себя древним мореплавателем
1000 морских миль, или Истории доброго боцмана© Анастасия
1000 морских миль, или Истории доброго боцмана© Анастасия
1000 морских миль, или Истории доброго боцмана© Анастасия
Что можно увидеть

  • Корабль «Витязь»
  • Музей Мирового океана
  • Судно космической связи «Виктор Пацаев»
  • Подводная лодка

Описание экскурсии

С Виктором Палычем вы:

  • Возле корабля «Витязь» услышите об этом уникальном судне, его истории и открытиях. Там же встретитесь с хомлином Витей.
  • У главного корпуса Музея узнаете о футах, килях, милях, «Мире» и «Скелетах в шкафу», а также о том, почему «Титаник» имеет прямое отношение к Калининграду.
  • На территории Старого порта рассмотрите уникальные реликтовые растения, якорь-инвалид, скамью Канта и немецкий портовый склад.
  • У судна космической связи «Виктор Пацаев» выясните, как связаны космос, океан и Калининград.
  • На территории Военно-морского центра увидите настоящую подводную лодку, поймёте, как обнаружить её с помощью самолёта-амфибии и на чём под водой плавает сам Джеймс Бонд.

А ещё:

  • Узнаете многое о рыбаках и их нелёгком труде, рыбе и дне селёдки, а также о том, какую сельдь дарят президентам.
  • «Прогуляетесь» по Балтийскому морю, его проливам и выйдете прямо в Атлантический океан.
  • Почувствуете себя древними мореплавателями и поймёте, как они прокладывали маршруты много веков назад.
  • Выясните, зачем нужны плавучие маяки и чем они отличаются от стационарных, а ещё какой он — голос в тумане.
  • И многое другое.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по открытой территории Музея Мирового океана.
  • Посещение объектов Музея возможно за дополнительную плату — от 300 ₽ за чел.
  • Экскурсию провожу я — дипломированный экскурсовод, аттестованный при музее. Виктор Палыч — собирательный образ моряка, рыбака и путешественника в виде куклы-морячка.

Место начала и завершения?
У памятника «Пионерам океанического лова»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 66 туристов
Родилась и выросла в Калининграде, коренная калининградка, очень люблю свой город, разбираюсь в темах рыболовства, кулинарии, Балтийского моря и его побережья. Создала собирательный образ талисмана- Виктора Палыча(моряка, рыбака, первого переселенца),
от его лица веду экскурсии. С ним защищала диплом по направлению "Экскурсоведение", считаю его личным брендом. На Трипстере и в Калининграде ничего подобного нет, всем очень нравится этот персонаж! Во время экскурсии Виктор Палыч дарит памятные призы и подарки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
М
Марина
1 ноя 2025
Анастасии- мое глубочайшее почтение за отличнейшую экскурсию! Очень интересно! Промокли, замерзли, но хотелось слушать и смотреть! Спасибо за увлекательный и интересный рассказ в ко тором было все: музей мирового океана,
растительный мир вдоль набережной, корабли, якоря, подводная лодка, батискафы, самолет-амфибия. И обязательной и очень необходимой была история периода ВОВ: бои за взятие города и героизм русских солдат. Дедушка Анастасии был непосредственным участником этих боев, получил награду. Космосу и космонавтам оказали пристальное внимание, это тоже одна из ярчайших страниц истории музея. Настоятельно рекомендую эту зкскурсию гостям Калиниграда с детьми! Вашим деткам будет очень интересно!

М
Мария
20 сен 2025
Отличная экскурсия: информативно, интересно и легко слушать. Время пролетело незаметно! Гид рассказывала живо и увлекательно, узнали много нового. Очень понравилось!
И
Игорь
8 сен 2025
Очень приятная встреча состоялась у нас с Анастасией - увлечённым экскурсоводом и просто чудесным человеком - благодаря её нам открылось пространство музея Мирового Океана!!!
Мы всего лишь прошли по набережной Петра
Великого.
Это космос!!! Это будоражит и воодушевляет!!! Потрясающий проект!!! Прекрасное место для прогулок!
Узнали многое о морских судах, научных экспедициях и изысканиях!
Строим дальнейшие маршруты для самого младшего поколения нашей семьи (это внуки, конечно же), так как очень скоро они уже подрастут и мы обязательно им здесь всё покажем!
Данная экскурсия будет интересна любознательным путешественникам, в том числе детям, которые увлечены морем.
Благодарим Анастасия за совместно проведанное время!!!

э
эльвира
26 авг 2025
Экскурсия потрясающая! Интересно и взрослым и особенно детям-подросткам. Много информации в доступной форме от научных фактов про космос, кораблестроение, ботанику до занимательных историй про судьбы людей. Спасибо огромное
О
Ольга
9 авг 2025
Спасибо Анастасии за увлекательную экскурсию! Нашей компании из трех поколений (от бабушек до внуков) было интересно с самого начала и до окончания прогулки. А уж Виктор Палыч не оставил равнодушным
настолько, что пришлось разыскать такого же:) и теперь уже наш домашний Виктор Палыч напоминает о Калининграде, мировом океане, морских путешествиях и прекрасном лете. В планах- вернуться в Калининград и посетить музей Мирового океана.

Спасибо Анастасии за увлекательную экскурсию! Нашей компании из трех поколений (от бабушек до внуков) было интересно
Н
Наталья
31 июл 2025
Присоединяюсь ко всем оставленным отзывам. Экскурсия прогулка очень понравилась. Всем рекомендую. Анастасия спасибо Вам большое за интересный рассказ.
Д
Дарья
20 июл 2025
Огромное спасибо Анастасии, прекрасный гид экскурсовод, осталось самое положительное и доброжелательное впечатление от экскурсии + узнали много нового и интересного! Уже порекомендовала своим друзьям!
И
Ирина
14 июл 2025
Первый день в Калининграде. Приехали знакомиться с достопримечательностями и природой этого удивительного края. Все экскурсии выбирали с учетом интереса сына, которому 11 лет.
Первая экскурсия в списке "1000 морских миль, или
Истории доброго боцмана" с Анастасией прошла на интересной и познавательной ноте. Объектов на площадке Музея Мирового океана великое множество, это и корабли, и якоря, и природа Калининградской области. Анастасия владеет историей, разбирается в названиях различных растений. Знает свой край очень хорошо.
Сын по окончании экскурсии с любопытством рассказывал сам, что увидел и услышал, и просил подойти и еще раз подробнее рассмотреть корабли, якоря. Покорила площадка Архимеда.
Анастасия, спасибо Вам за первое знакомство с Калининградом и его жителями, за знакомство с морскими профессиями и кораблями. И природой этого удивительного края.

К
Кочнева
14 июл 2025
Большое спасибо Анастасии!
Супер было.
Классное сочетание рассказов про природу и растения около Музея мирового океана и про предметы, экспонаты, связанные с морем.
Удобно так мозгу воспринимать и информацию. Понравилась экскурсия и сыну
12 лет.
Забавно, но в прошлый приезд я проходила мимо них и ничего не заметила и не узнала из этого. Как важны правильная подача и рассказ гида.
Вообще не увидела и не знала про 15 видов якорей, лежащих около корабля на пристане. Очень интересные факты про жителей Калининграда.
Очень приятный в общении гид!

Е
Екатерина
21 июн 2025
Побывала с детьми (10,12,15 лет) на экскурсии у Анастасии. Мы все получили колоссальное удовольствие! Мы сами живем в Калининградской области, и в разное время уже посещали и судно Витязь, и
подводную лодку, и гидросамолёт, но однажды я увидела, как Анастасия вела экскурсию по набережной ММО и захотела посетить такую же эскурсию с детьми. Я даже представить не могла, сколько смысла вложено в обустройство самой набережной! Каждый камень и куст имеют значение! Здесь же невероятная дендрологическая коллекция. Мы узнали и про промышленный лов рыбы в Атлантике в послевоенные годы, и историю капитана Крузенштерна в трансатлантической гонке, а также у нас есть рецепт балтийской селедки, которым обязательно воспользуемся. Ну и отдельный всторг Виктор Палыч - бывалый моряк, от имени которого идёт повествование. Рекомендую экскурсию для всех возрастов! Очень насыщенно, 2 часа пролетели мгновенно, а осознание услышанного приходило после. Взгляд на ММО стал совершенно иной, рада жить в этом городе и горда, что мы имеем такой уникальный музей-заповедник! Настя, спасибо Вам!

Побывала с детьми (10,12,15 лет) на экскурсии у Анастасии. Мы все получили колоссальное удовольствие! Мы сами
Анна
Анна
17 июн 2025
Были с дочерью на экскурсии у Анастасии на территории Музея Мирового океана.
Я и дочь в полном восторге. Анастасия потрясающий гид,очень интересно и увлекательно преподносит информацию. Она проводит экскурсию в увлекательной
форме,задавая вопросы и вовлекая в обсуждения. Экспозиция разнообразна и хорошо организована, мы были поражены от масштаба выставленных экспонатов-от настоящей подводной лодки до капсулы космонавтов! Нам понравились интерактивные элементы экскурсии. Экскурсия идёт от лица милого боцман Виктора Павловича-"бывалого морского волка", дочь было не оторвать от интерактива, а это для современного ребёнка большая редкость. Я рекомендую посетить экскурсию от Анастасии и особенно рекомендую сделать это с детьми. Всё, что стоит за страницами учебников по географии,физики, истории можно увидеть,потрогать, понять. Экскурсия от Анастасии-это хороший способ расширить свои знания и получить удовольствие от общения с морской природой. Спасибо огромное Анастасии!

Алла
Алла
16 июн 2025
Анастасия, провела замечательную экскурсию🙂. Музей Мирового океана насыщен интересными объектами, но Настя рассказала о нем с необычного ракурса. Виктор Палыч-бывалый моряк и настоящий морской волк, можно слушать бесконечно. Невозможно оторваться. Погода помогала погружению в истории: то ветер и дождь☔️, то солнце🌞-нам под чутким руководством Насти было море по колено🐟

