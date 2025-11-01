Экскурсия с Виктором Палычем - это уникальная возможность услышать истории о Калининграде, Музее Мирового океана и Балтийском море. Гид расскажет о корабле "Витязь", судне космической связи "Виктор Пацаев" и подводной лодке.
Участники узнают о нелёгком труде рыбаков, прогуляются по Балтийскому морю и познакомятся с древними мореплавателями. Виктор Палыч, собирательный образ моряка, рыбака и путешественника, сделает экскурсию незабываемой
Участники узнают о нелёгком труде рыбаков, прогуляются по Балтийскому морю и познакомятся с древними мореплавателями. Виктор Палыч, собирательный образ моряка, рыбака и путешественника, сделает экскурсию незабываемой
6 причин купить эту экскурсию
- ⚓ Узнайте о корабле «Витязь» и его открытиях
- 🌍 Откройте тайны Музея Мирового океана
- 🚢 Исследуйте историю судна «Виктор Пацаев»
- 🐟 Погрузитесь в мир рыбаков и их труд
- 🌊 Прогуляйтесь по Балтийскому морю
- 🗺 Почувствуйте себя древним мореплавателем
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Корабль «Витязь»
- Музей Мирового океана
- Судно космической связи «Виктор Пацаев»
- Подводная лодка
Описание экскурсии
С Виктором Палычем вы:
- Возле корабля «Витязь» услышите об этом уникальном судне, его истории и открытиях. Там же встретитесь с хомлином Витей.
- У главного корпуса Музея узнаете о футах, килях, милях, «Мире» и «Скелетах в шкафу», а также о том, почему «Титаник» имеет прямое отношение к Калининграду.
- На территории Старого порта рассмотрите уникальные реликтовые растения, якорь-инвалид, скамью Канта и немецкий портовый склад.
- У судна космической связи «Виктор Пацаев» выясните, как связаны космос, океан и Калининград.
- На территории Военно-морского центра увидите настоящую подводную лодку, поймёте, как обнаружить её с помощью самолёта-амфибии и на чём под водой плавает сам Джеймс Бонд.
А ещё:
- Узнаете многое о рыбаках и их нелёгком труде, рыбе и дне селёдки, а также о том, какую сельдь дарят президентам.
- «Прогуляетесь» по Балтийскому морю, его проливам и выйдете прямо в Атлантический океан.
- Почувствуете себя древними мореплавателями и поймёте, как они прокладывали маршруты много веков назад.
- Выясните, зачем нужны плавучие маяки и чем они отличаются от стационарных, а ещё какой он — голос в тумане.
- И многое другое.
Организационные детали
- Экскурсия проходит по открытой территории Музея Мирового океана.
- Посещение объектов Музея возможно за дополнительную плату — от 300 ₽ за чел.
- Экскурсию провожу я — дипломированный экскурсовод, аттестованный при музее. Виктор Палыч — собирательный образ моряка, рыбака и путешественника в виде куклы-морячка.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника «Пионерам океанического лова»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 66 туристов
Родилась и выросла в Калининграде, коренная калининградка, очень люблю свой город, разбираюсь в темах рыболовства, кулинарии, Балтийского моря и его побережья. Создала собирательный образ талисмана- Виктора Палыча(моряка, рыбака, первого переселенца),Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
1 ноя 2025
Анастасии- мое глубочайшее почтение за отличнейшую экскурсию! Очень интересно! Промокли, замерзли, но хотелось слушать и смотреть! Спасибо за увлекательный и интересный рассказ в ко тором было все: музей мирового океана,
М
Мария
20 сен 2025
Отличная экскурсия: информативно, интересно и легко слушать. Время пролетело незаметно! Гид рассказывала живо и увлекательно, узнали много нового. Очень понравилось!
И
Игорь
8 сен 2025
Очень приятная встреча состоялась у нас с Анастасией - увлечённым экскурсоводом и просто чудесным человеком - благодаря её нам открылось пространство музея Мирового Океана!!!
Мы всего лишь прошли по набережной Петра
Мы всего лишь прошли по набережной Петра
э
эльвира
26 авг 2025
Экскурсия потрясающая! Интересно и взрослым и особенно детям-подросткам. Много информации в доступной форме от научных фактов про космос, кораблестроение, ботанику до занимательных историй про судьбы людей. Спасибо огромное
О
Ольга
9 авг 2025
Спасибо Анастасии за увлекательную экскурсию! Нашей компании из трех поколений (от бабушек до внуков) было интересно с самого начала и до окончания прогулки. А уж Виктор Палыч не оставил равнодушным
Н
Наталья
31 июл 2025
Присоединяюсь ко всем оставленным отзывам. Экскурсия прогулка очень понравилась. Всем рекомендую. Анастасия спасибо Вам большое за интересный рассказ.
Д
Дарья
20 июл 2025
Огромное спасибо Анастасии, прекрасный гид экскурсовод, осталось самое положительное и доброжелательное впечатление от экскурсии + узнали много нового и интересного! Уже порекомендовала своим друзьям!
И
Ирина
14 июл 2025
Первый день в Калининграде. Приехали знакомиться с достопримечательностями и природой этого удивительного края. Все экскурсии выбирали с учетом интереса сына, которому 11 лет.
Первая экскурсия в списке "1000 морских миль, или
Первая экскурсия в списке "1000 морских миль, или
К
Кочнева
14 июл 2025
Большое спасибо Анастасии!
Супер было.
Классное сочетание рассказов про природу и растения около Музея мирового океана и про предметы, экспонаты, связанные с морем.
Удобно так мозгу воспринимать и информацию. Понравилась экскурсия и сыну
Супер было.
Классное сочетание рассказов про природу и растения около Музея мирового океана и про предметы, экспонаты, связанные с морем.
Удобно так мозгу воспринимать и информацию. Понравилась экскурсия и сыну
Е
Екатерина
21 июн 2025
Побывала с детьми (10,12,15 лет) на экскурсии у Анастасии. Мы все получили колоссальное удовольствие! Мы сами живем в Калининградской области, и в разное время уже посещали и судно Витязь, и
Анна
17 июн 2025
Были с дочерью на экскурсии у Анастасии на территории Музея Мирового океана.
Я и дочь в полном восторге. Анастасия потрясающий гид,очень интересно и увлекательно преподносит информацию. Она проводит экскурсию в увлекательной
Я и дочь в полном восторге. Анастасия потрясающий гид,очень интересно и увлекательно преподносит информацию. Она проводит экскурсию в увлекательной
Алла
16 июн 2025
Анастасия, провела замечательную экскурсию🙂. Музей Мирового океана насыщен интересными объектами, но Настя рассказала о нем с необычного ракурса. Виктор Палыч-бывалый моряк и настоящий морской волк, можно слушать бесконечно. Невозможно оторваться. Погода помогала погружению в истории: то ветер и дождь☔️, то солнце🌞-нам под чутким руководством Насти было море по колено🐟
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Квест
до 5 чел.
Лучший выборМузей Мирового океана: семейная экскурсия-квест
Ощутите атмосферу морских приключений в Калининграде! Квест в Музее Мирового океана подарит незабываемые впечатления для всей семьи
Начало: У спорткомплекса «Юность»
Завтра в 13:00
13 ноя в 12:30
6000 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно в 09:35 и в 14:00
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
890.10 ₽
989 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 18 чел.
Весь Калининград за 3 часа в мини-группе
Начало: Ул. Проф. Баранова, 34, ТЦ «Акрополь»
Расписание: Ежедневно 9:00, 12:00, 16:00, 19:00
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
1500.30 ₽
1667 ₽ за человека