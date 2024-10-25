На этой экскурсии вы увидите Калининград с лучших его ракурсов! Начнём с автобусной прогулки по центру и побываем у всех главных достопримечательностей, а потом спустимся на воду и проследуем мимо острова Канта, Музея Мирового океана, Рыбной деревни и порта, где вы ощутите неповторимую атмосферу балтийского города.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:10, 09:50, 13:35
Описание водной прогулкиОб экскурсии Идеальное сочетание обзорной автобусной экскурсии и речной прогулки на катере. На нашей экскурсии вы рассмотрите Кёнигсберг-Калининград сразу и со стороны суши, и со стороны реки Преголя! Для начала объедем основные достопримечательности города на автобусе и сделаем пару фотопауз. Затем на небольшом катере проплывем рядом с Рыбной деревней, островом Канта, увидим знаменитый Музей Мирового океана и зайдём в портовую зону, чтобы ещё больше проникнуться духом города. Подробнее о программе На комфортабельном автобусе мы проедем рядом с основными достопримечательностями города. Вы увидите сохранившееся части внутреннего пояса обороны, отголоски мощи грозного города-крепости, каковым являлся Кёнигсберг многие века: Закхаймские, Королевские и Росгартенские ворота, башни Дона (ныне Музей янтаря) и Врангеля, редюиты бастионов Купфертайх и Обертайх, а также часть оборонительного вала. Проедем по площади Победы, узнаем прозвища «Борющихся зубров» и тайны «ганзейских хрущёвок». А после прогуляемся по острову Канта до могилы знаменитого философа, расположенной в стенах монументального Кафедрального собора, жемчужины балтийской готики XIV века. У Рыбной деревни пройдем на борт небольшого катера, чтобы получить еще больше впечатлений от города уже с водной глади нашей реки Преголя. Все сохранившиеся исторические мосты Кёнигсберга и остров Канта предстанут перед вами уже с иной стороны, как иное измерение. Окажемся совсем рядом с научно-исследовательскими судами «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев», подводной лодкой Б-413 и другими экспонатами Музея Мирового океана. Под брутальным двухъярусным мостом загадаем желание, а находясь в портовой зоне узнаем, чем славились порты Кёнигсберга и почему Калининград не только перенял, но и приумножил славу и достижения. Помимо этого, по ходу экскурсии мы поделимся советами и для самостоятельного изучения города. А еще дадим рекомендации по локальной кухне и ресторанам: что попробовать, куда сходить, где готовят вкуснейший кофе и где продают лучший марципан! Организационные детали Время и место посадки в автобус: 13:25 Отель Mercure (главный вход); 13:35 ТЦ Европа (автобусная остановка); 13:45 Гостиница Калининград (автобусная остановка у ТЦ Плаза); 13:55 Отели Ibis/Holiday Inn (напротив входа в отель Ibis); 14:00 Рыбная деревня (возле отеля Кайзерхоф, главный вход). После водной прогулки обратный трансфер не предоставляется. Что не включено Корабль оплачивается дополнительно: 600 руб.
- взрослый, 400 руб.
- дети до 8 лет.
Ежедневно в 09:35 и в 14:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|950 ₽
|Детский (0-18 лет)
|900 ₽
|Льготный (многодетные, инвалиды, ветераны)
|900 ₽
|Пенсионеры
|от 850 ₽
|Взрослый (13+)
|900 ₽
|Детский (5-12 лет)
|850 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Руины Королевского замка
- Королевские ворота
- Литовский вал
- Росгартенские ворота
- Музей янтаря (Башня Дона)
- Башня Врангеля
- Площадь Победы
- Драматический театр
- Район особняков Амалиену
- Набережная р. Преголя
- Исторические мосты Кёнигсберга
- Остров Канта
- Кафедральный собор
- Музей Мирового океана
- Порты Калининграда
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспорт
Что не входит в цену
- Речная прогулка (по желанию)
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:35 и в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 1651 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
25 окт 2024
М
Маргарита
25 окт 2024
Экскурсия понравилась: все организовано, гид хороший. Рекомендую начать знакомство с городом с даной экскурсии, чтобы увидеть основные достопримечательности и составить себе дальнейший план прогулок по городу.
Речная прогулка тоже интересная.
Речная прогулка тоже интересная.
Т
Татьяна
25 окт 2024
Н
Наталья
24 окт 2024
Т
Татьяна
24 окт 2024
Гид Оксана очень любит свой край. Интересно рассказывает и показывает фото на месте новой истории)). Очень поздновательно.
На теплоходе мне понравилась запись аудиогида. Прекрасный мужской баритон читает текст с нотками юмора. Очень интересно слушать
На теплоходе мне понравилась запись аудиогида. Прекрасный мужской баритон читает текст с нотками юмора. Очень интересно слушать
О
Оксана
24 окт 2024
Были на обзорной экскурсии, гид Аким. Интересно, красно, хорошо организовано, в конце экскурсии на катере прокатились и посмотрели вечерний город. Рекомендую
Н
Надежда
23 окт 2024
Очень понравились корабли на вод
А
Алена
23 окт 2024
Г
Галина
22 окт 2024
Одним словом не описать, как красив Калининград. Понравилось все. Гиды были великолепны. Погода классной!
Впечатлений много.
Впечатлений много.
О
Ольга
22 окт 2024
Л
Лариса
21 окт 2024
Л
Людмила
20 окт 2024
Восторг. Гиду отдельное спасибо!
А
Александра
20 окт 2024
Мне не подошел формат экскурсии. С одной стороны, передвижение на автобусе сокращает время на дорогу от точки до точки, с другой - полноценно с городом не познакомишься. Не сложилось понимание
E
EKATERINA
20 окт 2024
Посетили основные достопримечательности горрда. Экскурсовод Дарья старалась сделать экскурсию интересной.
Н
Наталья
20 окт 2024
Входит в следующие категории Калининграда
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