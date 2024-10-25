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истории формирования города. Без подготовки сложно было воспринимать информацию о достопримечательностях из разных периодов. И мало времени на осмотр мест. В тот же Амалиенау вернулась в другой день и гуляла пару часов, а на экскурсии была только одна остановка на 15-20 минут. Понравилась девушка - гид (была в черной шляпке), у нее очень приятный голос. Прогулка на теплоходе тоже хорошая. Мне кажется, стоит увеличить время экскурсии и дать туристам больше времени на фото и осмотр достопримечательностей, а также сделать больше остановок. Часть маршрута можно переформатировать в пешеходный