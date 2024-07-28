Вы смотрели «Пиратов Карибского моря», читали Жюля Верна и Стивенсона? Мечтали о далёких морях и путешествиях? Я — да.
Если вы тоже ощущали солёные брызги моря на своих щеках и представляли себя на палубе бригантины, эта экскурсия вернёт вас в детство. А вашим детям подарит незабываемые впечатления. Свистать всех наверх! Приключение начинается!
Если вы тоже ощущали солёные брызги моря на своих щеках и представляли себя на палубе бригантины, эта экскурсия вернёт вас в детство. А вашим детям подарит незабываемые впечатления. Свистать всех наверх! Приключение начинается!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание квеста
Вы увидите:
- Экспозиционный корпус «Планета Океан» и научно-исследовательское судно «Витязь»
- Подводную лодку и гидросамолёт
- Памятник пионерам океанического лова и солнечные часы
- Музей «Куб воды» и судно космической связи
- Плавучий маяк и рыболовный траулер
- Старый порт и скамью Канта
И это ещё не всё:
- Вы узнаете о знаменитых путешественниках, морях, океанах и древних обитателях земли
- Научитесь определять время по солнечным часам с точностью до минуты, а также измерять глубину и расстояние в морских футах и кабельтовых
- Расскажете своему другу о самом главном через уникальное переговорное устройство
- Выясните, почему наша планета должна называться по-другому
- Услышите голоса океана
Организационные детали
Обратите внимание! Это экскурсия по территории Музея Мирового океана. Она не подразумевает посещение объектов музея — кораблей. Вы можете осмотреть их после экскурсии за дополнительную плату — от 300 ₽ за чел. на один объект.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У спорткомплекса «Юность»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 73 туристов
Я гид с историческим образованием, три года назад переехала в Калининград, влюбилась в город, изучила все его уголки, получила диплом экскурсовода и теперь делюсь этой любовью с вами. В КалининградскойЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
28 июл 2024
Совершили с Людмилой квест-прогулку по набережной. Отличный собеседник, узнали много деталей, на которые самостоятельно не обратили бы внимание.
Входит в следующие категории Калининграда
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