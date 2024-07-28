Музей Мирового океана: семейная экскурсия-квест

Окунуться в атмосферу дальних странствий, почувствовать себя моряками и исследователями
Вы смотрели «Пиратов Карибского моря», читали Жюля Верна и Стивенсона? Мечтали о далёких морях и путешествиях? Я — да.

Если вы тоже ощущали солёные брызги моря на своих щеках и представляли себя на палубе бригантины, эта экскурсия вернёт вас в детство. А вашим детям подарит незабываемые впечатления. Свистать всех наверх! Приключение начинается!
5
1 отзыв
Музей Мирового океана: семейная экскурсия-квест
Музей Мирового океана: семейная экскурсия-квест
Музей Мирового океана: семейная экскурсия-квест
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание квеста

Вы увидите:

  • Экспозиционный корпус «Планета Океан» и научно-исследовательское судно «Витязь»
  • Подводную лодку и гидросамолёт
  • Памятник пионерам океанического лова и солнечные часы
  • Музей «Куб воды» и судно космической связи
  • Плавучий маяк и рыболовный траулер
  • Старый порт и скамью Канта

И это ещё не всё:

  • Вы узнаете о знаменитых путешественниках, морях, океанах и древних обитателях земли
  • Научитесь определять время по солнечным часам с точностью до минуты, а также измерять глубину и расстояние в морских футах и кабельтовых
  • Расскажете своему другу о самом главном через уникальное переговорное устройство
  • Выясните, почему наша планета должна называться по-другому
  • Услышите голоса океана

Организационные детали

Обратите внимание! Это экскурсия по территории Музея Мирового океана. Она не подразумевает посещение объектов музея — кораблей. Вы можете осмотреть их после экскурсии за дополнительную плату — от 300 ₽ за чел. на один объект.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У спорткомплекса «Юность»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
28 июл 2024
Совершили с Людмилой квест-прогулку по набережной. Отличный собеседник, узнали много деталей, на которые самостоятельно не обратили бы внимание.

Входит в следующие категории Калининграда

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