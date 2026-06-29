176 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы пройдём по мощёным улочкам Амалиенау с вайбом открыточной Германии начала 20 века. Любой уважаемый бюргер пустит слезу умиления на брусчатку ручной работы, глядя на изящные виллы и ощущая контраст современности и архитектуры былых времён.
Обсудим, как в районе воплощалась концепция города-сада, и посмотрим на нетипичные для города деревья: бук, грецкий орех, дерево гинкго и ароматный жасмин, с которым связана местная легенда.
Вы узнаете, как появился зажиточный Амалиенау, рассмотрите лучшие творения архитектора Фридриха Хайманна и выйдете к озеру, где некогда любили отдыхать горожане. А между делом увидите, где была казнена последняя прусская ведьма.
Прогуляемся по местам, связанным с королевой Луизой — самой обсуждаемой и почитаемой кёнигсбержцами монаршей особой. Я расскажу, за что королеву так любили и как Луиза вдохновляла солдат во время войны с Наполеоном.
У белоснежной, похожей на лебедя, кирхи Королевы Луизы вы услышите историю о том, как императрица Александра Фёдоровна, дочь королевы, привезла в Россию праздник новогодней ёлки.
Поговорим и о прусской кухне с её традиционными лакомствами. Я расскажу, как запекать бузину в сливках, где отведать настоящие клопсы, особое внимание уделю марципану и объясню, почему прусским офицерам запрещалось глотать каштаны.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Возможно проведение прогулки в индивидуальном формате — детали в переписке
По желанию за доплату возможна дегустация марципана от Mr. Zappa — 400 ₽ за чел.
в понедельник, пятницу и субботу в 11:00, во вторник и четверг в 11:00 и 14:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Центрального парка
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, пятницу и субботу в 11:00, во вторник и четверг в 11:00 и 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1572 туристов
Чтобы понять всю суть Калининграда, не хватит только отведать клопсов и взглянуть на Кафедральный собор. Я помогу вам вдохнуть аромат старого Кёнигсберга, с его брусчатыми дорожками, бесконечной зеленью, роскошными виллами, читать дальшеуменьшить
историями жителей: от простого шорника до великого мыслителя. Все это вкупе с сухими фактами и городскими легендами, сплетнями бюргеров и документальными хрониками создаёт образ города на стыке прогрессивной современности и ностальгической истории. Влюбиться в Калининград-Кёнигсберг — лучший отзыв от вас, дорогие гости и друзья!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 284 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
281
4
2
3
–
2
–
1
1
Наталья
Экскурсия по историческому району Амалиенау, где за каждым особняком стоит своя история и загадка, Инна рассказала про самые интересные места в комфортном темпе, экскурсия рекомендуется для тех, кто хочет углубленно изучить прекрасный Калининград.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юнона
Очень понравилась экскурсия!!! Инна- экскурсовод просто молодчинка. Очень интересно рассказывала. Я сама из Калининграда и благодаря Инне столько узнала о районе Амалиенау! Она рассказывала о таких фактах, что не в читать дальшеуменьшить
каждом источнике их найдёшь. Очень интересная и познавательная экскурсия! Очень продуман план пешей экскурсии. Всё настолько понравилось, что хочется ещё раз пройти с Инной по этим местам. Что обязательно сделаю ещё раз со своими гостями из Москвы в августе. Огромное спасибо за интересный рассказ, за тот багаж знаний, которым поделилась с нами наш экскурсовод. Всё было на высоте!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Мы в восторге от экскурсии! Инна очень интересный собеседник, прогулка по Амалиенау прошла на одном дыхании)
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Рано
Экскурсия была интересная и познавательная. С Инной провели чудесно время в лёгкой, непринуждённой обстановке, не заметив как пролетело время. Буду рекомендовать. Инна, спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Инна, очень приятный и интересный рассказчик. Нам было понравилась экскурсия, несмотря на холод, мы прошли весь маршрут, так как не могли оторваться от рассказа
Вам был полезен этот отзыв?
С
Станислав
Прекрасный экскурсовод, 2 часа пролетели незаметно, было познавательно и увлекательно. У Инны приятная внешность и голос. Узнали город совсем с другой стороны. Сожалеем лишь о том, что начатая архитектура в районе Амалиенау не охватила весь город💕
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Амалиенау - атмосфера старого Кёнигсберга»