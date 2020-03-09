176 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Кенигсбергский «город-сад»

Наш маршрут пройдет по мощеным улочкам района Амалиенау, олицетворяющего образ «открыточной» Германии начала 20 века: любой уважаемый бюргер пустит слезу умиления на брусчатку ручной работы, глядя на изящные виллы и ощущая контраст современности и архитектуры былых времен. Мы поговорим о том, как в районе воплощалась концепция «города-сада», и рассмотрим удивительные и нетипичные для города деревья: бук, грецкий орех, дерево гинкго и ароматный жасмин, с которым связана местная легенда. Вы узнаете, как появился и застраивался зажиточный Амалиенау, прогуляетесь по кварталам, где архитектор Фридрих Хайманн оставил свои лучшие творения, выйдете к озеру, где некогда любили отдыхать горожане. А между делом увидите место, где была казнена последняя прусская ведьма.

По следам королевы Луизы

Мы пройдем по местам Амалиенау, связанным с самой обсуждаемой и почитаемой кенигсбержцами монаршей особой — королевой Луизой. Я расскажу, за что королеву так любили горожане и как Луиза вдохновляла солдат во время войны с Наполеоном, проведу вас по местам, где она прогуливалась в компании своей семьи. А у белоснежной, похожей на лебедя кирхи Королевы Луизы вы услышите историю о том, как императрица Александра Федоровна, дочь королевы, «привезла» из Восточной Пруссии в Россию праздник новогодней ёлки.

Прусские легенды и гастрономические традиции

Чтобы лучше представить повседневную жизнь довоенного Амалиенау, мы поговорим и о прусской кухне с её традиционными лакомствами. Я расскажу, как запекать бузину в сливках, где отведать настоящие кенигсбергские клопсы. Особое внимание уделим, конечно же, марципану — любимому лакомству горожан, рецепт которого был привезен в Кенигсберг еще в 13 веке. А еще вы услышите трагикомичную историю о том, почему прусским офицерам строго запрещалось глотать каштаны.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам любого возраста, которые хотят отыскать в Калининграде следы Кенигсберга и представить, как выглядел и чем жил город в прошлые эпохи.