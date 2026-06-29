176 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас на променад, вдохновлённый немецкой историей и духом старого Кёнигсберга. Вы прикоснётесь к прошлому и настоящему знаменитого района Амалиенау, услышите истории его жителей и легенды его мощёных улочек. Посмотрите на виллы работы Фридриха Хайманна, пройдёте тропами королевы Луизы, узнаете о местных традициях и любимых лакомствах кёнигсбержцев.

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Описание экскурсии

Мы пройдём по мощёным улочкам Амалиенау с вайбом открыточной Германии начала 20 века. Любой уважаемый бюргер пустит слезу умиления на брусчатку ручной работы, глядя на изящные виллы и ощущая контраст современности и архитектуры былых времён.

Обсудим, как в районе воплощалась концепция города-сада, и посмотрим на нетипичные для города деревья: бук, грецкий орех, дерево гинкго и ароматный жасмин, с которым связана местная легенда.

Вы узнаете, как появился зажиточный Амалиенау, рассмотрите лучшие творения архитектора Фридриха Хайманна и выйдете к озеру, где некогда любили отдыхать горожане. А между делом увидите, где была казнена последняя прусская ведьма.

Прогуляемся по местам, связанным с королевой Луизой — самой обсуждаемой и почитаемой кёнигсбержцами монаршей особой. Я расскажу, за что королеву так любили и как Луиза вдохновляла солдат во время войны с Наполеоном.

У белоснежной, похожей на лебедя, кирхи Королевы Луизы вы услышите историю о том, как императрица Александра Фёдоровна, дочь королевы, привезла в Россию праздник новогодней ёлки.

Поговорим и о прусской кухне с её традиционными лакомствами. Я расскажу, как запекать бузину в сливках, где отведать настоящие клопсы, особое внимание уделю марципану и объясню, почему прусским офицерам запрещалось глотать каштаны.

Организационные детали