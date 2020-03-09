176 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Амалиенау — атмосфера старого Кёнигсберга

Прогуляться среди живописных немецких вилл, погружаясь в историю и жизнь города начала ХХ века

Инна
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Инна – ваш гид
Приглашаю вас на променад по маршруту, вдохновленному немецкой историей и духом старого Кенигсберга.

На авторской прогулке вы прикоснетесь к прошлому и настоящему знаменитого района Амалиенау, услышите истории его жителей и легенды его мощеных улочек.

Я открою секреты, которые хранят красивейшие виллы работы Фридриха Хайманна, проведу вас тропами королевы Луизы, расскажу о традициях и любимых лакомствах кенигсбержцев.

Вы увидите совершенно особенный Кенигсберг — уютный и цветущий, наполненный ароматами жасмина и марципана.
2080 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча Главный вход в Центральный парк культуры и отдыха
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У этой экскурсии176 отзывов
4.97
Амалиенау — атмосфера старого Кёнигсберга
Амалиенау — атмосфера старого Кёнигсберга

Что вас ожидает

Кенигсбергский «город-сад»
Наш маршрут пройдет по мощеным улочкам района Амалиенау, олицетворяющего образ «открыточной» Германии начала 20 века: любой уважаемый бюргер пустит слезу умиления на брусчатку ручной работы, глядя на изящные виллы и ощущая контраст современности и архитектуры былых времен. Мы поговорим о том, как в районе воплощалась концепция «города-сада», и рассмотрим удивительные и нетипичные для города деревья: бук, грецкий орех, дерево гинкго и ароматный жасмин, с которым связана местная легенда. Вы узнаете, как появился и застраивался зажиточный Амалиенау, прогуляетесь по кварталам, где архитектор Фридрих Хайманн оставил свои лучшие творения, выйдете к озеру, где некогда любили отдыхать горожане. А между делом увидите место, где была казнена последняя прусская ведьма.

По следам королевы Луизы
Мы пройдем по местам Амалиенау, связанным с самой обсуждаемой и почитаемой кенигсбержцами монаршей особой — королевой Луизой. Я расскажу, за что королеву так любили горожане и как Луиза вдохновляла солдат во время войны с Наполеоном, проведу вас по местам, где она прогуливалась в компании своей семьи. А у белоснежной, похожей на лебедя кирхи Королевы Луизы вы услышите историю о том, как императрица Александра Федоровна, дочь королевы, «привезла» из Восточной Пруссии в Россию праздник новогодней ёлки.

Прусские легенды и гастрономические традиции
Чтобы лучше представить повседневную жизнь довоенного Амалиенау, мы поговорим и о прусской кухне с её традиционными лакомствами. Я расскажу, как запекать бузину в сливках, где отведать настоящие кенигсбергские клопсы. Особое внимание уделим, конечно же, марципану — любимому лакомству горожан, рецепт которого был привезен в Кенигсберг еще в 13 веке. А еще вы услышите трагикомичную историю о том, почему прусским офицерам строго запрещалось глотать каштаны.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам любого возраста, которые хотят отыскать в Калининграде следы Кенигсберга и представить, как выглядел и чем жил город в прошлые эпохи.

Организационные детали

При заказе экскурсии на группу более 2 человек оплата за каждого последующего – 350 руб.

Амалиенау — атмосфера старого Кёнигсберга
Амалиенау — атмосфера старого Кёнигсберга
Амалиенау — атмосфера старого Кёнигсберга
Амалиенау — атмосфера старого Кёнигсберга
Амалиенау — атмосфера старого Кёнигсберга
Амалиенау — атмосфера старого Кёнигсберга
Амалиенау — атмосфера старого Кёнигсберга
Амалиенау — атмосфера старого Кёнигсберга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Главный вход в Центральный парк культуры и отдыха.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Инна
Инна
Чтобы понять всю суть Калининграда, не хватит только отведать клопсов и взглянуть на Кафедральный собор. Меня зовут Инна, и я помогу вам вдохнуть аромат старого Кёнигсберга, с его брусчатыми дорожками, бесконечной зеленью, роскошными виллами, историями жителей: от простого шорника до великого мыслителя. Все это вкупе с сухими фактами и городскими легендами, сплетнями бюргеров и документальными хрониками создает образ города на стыке прогрессивной современности и ностальгической истории. Влюбиться в Калининград-Кёнигсберг — лучший отзыв от вас, дорогие гости и друзья!
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176 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Впервые приехали в Калининград. Инна нам показала, наверно, самые красивый и уютный район города, увлекательно рассказала много интересного как про сам район, архитектуру, так и про историю города и вообще жизнь в Калининграде. Потрясающая светлая девушка, очень советую записаться к ней на прогулку: 2,5-3 часа пролетят незаметно :)
9 марта 2020
Очень рекомендую данную экскурсию, было все интересно. Инна замечательный рассказчик
7 марта 2020
Однозначно рекомендуем посетить экскурсию!!!! Очень интересно, увлекательно и здорово!!!! Много интересной и уникальной информации, грамотная речь!!! Классная и позитивная экскурсовод, просто находка для туриста!!! Действительно экскурсия немецкого города, а не новодела. Бронируйте и точно не разочаруетесь! Спасибо огромное за 2 часа чистого кайфа истории и секретиков самого западного города!
7 марта 2020
Ирина, признательны за экскурсию По Амалиенау. Тема очень интересная оказалась, Вы прекрасно владеете материалом и донесли до нас живые картинки и истории этого района. Маршрут экскурсии удивительно легкий и приятный. Конечно, отметим, что при этом была комфортная погода, что придавало прогулке особую атмосферу. Рекомендуем впервые приезжающим в Калининград включить в свою программу экскурсию с Ириной по Амалиенау.
3 марта 2020
Инна очень интересно и познавательно преподнесла материал.Экскурсия прошла на одном дыхании.
3 марта 2020
Большое спасибо Инне за прекрасную экскурсию и замечательный рассказ.
27 февраля 2020
Экскурсия очень порадовала. Узнали много нового о историй города, Инна - доброжелательный и грамотный экскурсовод, который может рассказать буквально историю каждого дома.
Спасибо за прекрасную экскурсию)
26 февраля 2020
Инна настоящий профессионал и эрудит. Она знает историю каждой виллы, каждой улочки. Очечень интересно рассказывает. Отвечает на все возникающие вопросы. С ней комфортно и легко. Мы действительно нашли все то в гиде, что искали. Что не узнаешь, когда просто будешь гулять самостоятельно. Время пролетело незаметно. Инна дала много информации, где и что посетить самостоятельно, куда сходить, что купить. Нам очень понравилось гулять с Инной по Амалиенау, мы как-будто очутились в прошлом. Спасибо вам большое!!!
21 февраля 2020
Замечательная экскурсия, большое спасибо Инне за ее проведение. Очень интересно и познавательно. Не первый раз в Калининграде, но про этот район совсем ничего не знала. Современный центр города можно посмотреть и самостоятельно, для Амалиенау настоятельно рекомендую обратиться к профессиональному гиду, т.к. этот район - уникальный.
18 февраля 2020
Отличная экскурсия! Огромное количество занимательной и интересной информации, структурированной, чёткой, без оценочных суждений и рассуждений. У Инны прекрасная речь, шикарное терпение и выдержка: я ходила с 7-летним сыном, у которого пропеллер в попе и 1000 слов в минуту. Два часа на одном дыхании, а информации получено столько, сколько самим месяцами искать и собирать. Огромное спасибо!
Ещё 166 отзывов

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