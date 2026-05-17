Анна проводит ещё 2 экскурсии

Роскошные виллы, тихие цветущие улочки и дух старого Кёнигсберга — район Амалиенау просто создан для фотопрогулок! Мы пройдем по городу-саду, проникнем в историю довоенных особняков и, конечно, отыщем идеальные ракурсы для снимков. В результате на память у вас останется около 100 профессиональных снимков — с любовью из Кёнигсберга.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Аутентичный Амалиенау

Декорациями для нашего фото-приключения станут извилистые улочки живописного района Амалиенау — места, где сохранилась атмосфера довоенного Кёнигсберга. Я открою историю создания этого города-сада, проведу вас среди красивых немецких вилл и расскажу об их создателях и нынешних владельцах. Мы найдем интересные ракурсы у вековых деревьев, кованых заборов, увитых плющом, и уединенного озера, которое считается жемчужиной Амалиенау. Как оно здесь появилось? О, об этом мы тоже поговорим!

Ваши фотооткрытки из Кёнигсберга

В легкой и непринужденной обстановке я постараюсь сделать для вас незабываемые кадры. Помогу перебороть «боязнь камеры», подскажу удачные ракурсы и поймаю настроение. В результате на память о Калининграде у вас останется около 100 атмосферных снимков от профессионального фотографа. Причем отличные кадры мы сделаем в любое время года — ведь Кёнигсберг прекрасен всегда.

Организационные детали

На случай дождя выдам красивый зонт, который отлично смотрится в кадре

Через 7–10 дней вы получите от 100 удачных фотографий в базовой обработке и с лёгкой ретушью крупных планов. При желании могу отдать все фото без обработки

Фотографии можно будет скачать по ссылке из облачного хранилища в течение 3 месяцев

Мы можем предварительно обсудить выбор одежды для фотосессии. Я дам вам подробные рекомендации для создания идеального образа, который будет отлично сочетаться с нашими локациями

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные опции (по желанию)