Анна проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Аутентичный Амалиенау

Декорациями для нашего фото-приключения станут извилистые улочки живописного района Амалиенау — места, где сохранилась атмосфера довоенного Кенигсберга. Я открою историю 📖 создания этого города-сада, проведу вас среди красивых 🤩 немецких вилл и расскажу об их создателях и нынешних владельцах. Мы найдем интересные ракурсы у вековых деревьев, кованых заборов, увитых плющом, и уединенного озера, которое считается жемчужиной Амалиенау. Как оно здесь появилось? О, об этом мы тоже поговорим!

Ваши фотооткрытки из Кенигсберга

В легкой и непринужденной обстановке я постараюсь сделать для вас незабываемые кадры. Помогу перебороть «боязнь камеры», подскажу удачные ракурсы и поймаю настроение. В результате на память о Калининграде у вас останется около 100 атмосферных снимков от профессионального фотографа. Причем отличные кадры мы сделаем в любое время года — ведь Кёнигсберг прекрасен всегда.

Организационные детали

Фотосъемка производится на высокопрофессиональное оборудование (Камера Nikon Z7, объективы Nikon 24-70/2. 8, Nikon 85/1. 8)

Через 7-14 дней вы получите 80-100 обработанных фотографий в электронном варианте, подготовленных к печати, и уменьшенные копии для интернета. Фотографии 📸 можно будет скачать по ссылке из облачного хранилища.

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