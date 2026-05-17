Анна проводит ещё 2 экскурсии

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Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией

Насладиться атмосферой красивейшего района Кёнигсберга и сохранить профессиональные снимки
Роскошные виллы, тихие цветущие улочки и дух старого Кёнигсберга — район Амалиенау просто создан для фотопрогулок! Мы пройдем по городу-саду, проникнем в историю довоенных особняков и, конечно, отыщем идеальные ракурсы для снимков.

В результате на память у вас останется около 100 профессиональных снимков — с любовью из Кёнигсберга.
5
122 отзыва
Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией

Описание фото-прогулки

Аутентичный Амалиенау

Декорациями для нашего фото-приключения станут извилистые улочки живописного района Амалиенау — места, где сохранилась атмосфера довоенного Кёнигсберга. Я открою историю создания этого города-сада, проведу вас среди красивых немецких вилл и расскажу об их создателях и нынешних владельцах. Мы найдем интересные ракурсы у вековых деревьев, кованых заборов, увитых плющом, и уединенного озера, которое считается жемчужиной Амалиенау. Как оно здесь появилось? О, об этом мы тоже поговорим!

Ваши фотооткрытки из Кёнигсберга

В легкой и непринужденной обстановке я постараюсь сделать для вас незабываемые кадры. Помогу перебороть «боязнь камеры», подскажу удачные ракурсы и поймаю настроение. В результате на память о Калининграде у вас останется около 100 атмосферных снимков от профессионального фотографа. Причем отличные кадры мы сделаем в любое время года — ведь Кёнигсберг прекрасен всегда.

Организационные детали

  • На случай дождя выдам красивый зонт, который отлично смотрится в кадре
  • Через 7–10 дней вы получите от 100 удачных фотографий в базовой обработке и с лёгкой ретушью крупных планов. При желании могу отдать все фото без обработки
  • Фотографии можно будет скачать по ссылке из облачного хранилища в течение 3 месяцев
  • Мы можем предварительно обсудить выбор одежды для фотосессии. Я дам вам подробные рекомендации для создания идеального образа, который будет отлично сочетаться с нашими локациями
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные опции (по желанию)

  • По желанию за доплату мы можем провести фотосессию за пределами Калининграда, в Зеленоградске или Светлогорске. Я отвезу вас на своем транспорте, получится целый фотодень. Детали уточняйте в переписке
  • Дополнительная ретушь фотографий — 200 ₽ за кадр
  • Услуги стилиста-визажиста (макияж + укладка) — 3200 ₽ за чел.
  • Трансфер от отеля — 500 ₽
  • Подготовка отснятого материала на следующий день — 700 ₽
  • Возможно проведение прогулки для большего количества участников за доплату — 700 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе проспекта Мира (Центральный парк)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2962 туристов
Калининградская область — мой родной дом. Я родилась и выросла в Янтарном крае, знаю его с детства и искренне восхищаюсь тем, как здесь переплетаются разные эпохи и культуры. Этот край
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наполнен удивительными историями, которые хочется открывать снова и снова. Более 15 лет я изучаю его через объектив фотокамеры. Локации, которые я выбираю для съёмок, тщательно выверены годами — я знаю, где и как лучше фотографироваться в любое время суток и сезона. Чтобы сделать ваши впечатления от поездки по-настоящему полными и живыми, я объединилась с командой проверенных гидов, влюбленных в своё дело. Наши фотопрогулки — это уникальный тандем визуального искусства и живых историй. Вместе мы раскроем вам душу Калининграда и всей области. Вы погрузитесь в захватывающие рассказы, пройдёте по самым красивым маршрутам — пешком или на автомобиле, а я позабочусь о том, чтобы ваши эмоции и открытия сохранились не только в памяти, но и на роскошных профессиональных фотографиях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 122 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Б
Анна, очень гармоничный и уютный рассказчик.
Приятная прогулка, с интересными фактами с приятным дополнением в виде фотографий.
Как по мне, у Анны, замечательное видение.
Мне редко нравятся фото, сделанные незнакомыми людьми.
От от этой прогулки у меня остались только позитивные впечатления.
Любопытные истории, красивая память в виде отличных фото.
Я очень рада знакомству и точно знаю, что вернусь.
Обнимашки 🤗
Анна, очень гармоничный и уютный рассказчик.
Анна, очень гармоничный и уютный рассказчик.
Анна, очень гармоничный и уютный рассказчик.
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Инесса
Большое спасибо Анне за экскурсию и фотосессию love story!

Результатом мы остались довольны!

Фотографии атмосферные, естественные и очень красивые.

Анна — мастер своего дела: она отлично работает с композицией, светом и умеет поймать
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тот самый момент.

Многие мои знакомые, увидев фото, спрашивали контакты фотографа.

Было приятно работать с профессионалом, который видит картину в целом и заботится о деталях.

Отдельная благодарность за терпение к моему жениху, который обычно стесняется камеры)

Снимки в Амалиене получились волшебными. Обязательно планируем новую съёмку у Анны в мае!

Очень рекомендуем! 😍

Большое спасибо Анне за экскурсию и фотосессию love story!
Большое спасибо Анне за экскурсию и фотосессию love story!
Большое спасибо Анне за экскурсию и фотосессию love story!
Большое спасибо Анне за экскурсию и фотосессию love story!
Большое спасибо Анне за экскурсию и фотосессию love story!
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К
Спасибо большое Анне за замечательно проведенное время. Мы не только получили много красивых фотографий, но и узнали историю Амалиенау. Прошлись по значимым местам района. У меня всегда большая проблема с
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фотографиями, не умею подбирать ракурсы и позы. Анна подсказывала как лучше встать, какой ракурс сделать. Мы остались очень довольны нашей фото прогулкой и тем, что выбрали именно Анну для этого небольшого приключения.

Спасибо большое Анне за замечательно проведенное время. Мы не только получили много красивых фотографий, но и
Спасибо большое Анне за замечательно проведенное время. Мы не только получили много красивых фотографий, но и
Спасибо большое Анне за замечательно проведенное время. Мы не только получили много красивых фотографий, но и
Спасибо большое Анне за замечательно проведенное время. Мы не только получили много красивых фотографий, но и
Спасибо большое Анне за замечательно проведенное время. Мы не только получили много красивых фотографий, но и
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А
Заказали фотопрогулку по Амалинау. Это просто чудо! Содержательный рассказ с любовью к местам и высокого качества фотографии,которые хочется пересматривать постоянно. Впервые за долгие годы подобных экспирементов(экскурсия плюс фотосессия)-получили высокого профессионализма работу.
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Людмила
Сегодня, в международный Женский день, 8 марта, с прекрасным рассказчиком и профессиональным талантливым фотографом Анной (не первый раз снимает меня на фотопрогулках), прогулялись и сделали, я уверенна, много интересных зарисовок
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района Амалиенау! Интересно было услышать факты о постройках, людях, кто жил до нас и обитает в настоящем, в домах-вилах. По мере продвижения в рассказах и на маршруте, останавливаемся для того, что бы запечатлеть меня в истории), самое приятно- бударажещее действие, на пленку, сказала бы в прошлом, сейчас на цифру фотокамеры! Прогулка, с Вами, Анна, оставила море позитива, вдохновения, эмоций; и буду ждать с нетерпением Ваших фотошедевров, надеюсь "модель" не подкачала тоже!) Удачи и новых маршрутов!
р. s. побольше встречать интересных сохранившихся окон, витражей и входных групп.
теперь точно все!)

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М
Проведи с Аннл чудесную фото прогулку. Интересно рассказывала, круто фоткала. Получили кучу положительных эмоций и красивых фото) спасибо!
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