Анна проводит ещё 2 экскурсии

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Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией

Насладиться атмосферой красивейшего района Кенигсберга и сохранить профессиональные снимки

Анна
Анна – Гид из Калининграда
Роскошные виллы, тихие цветущие улочки и дух старого Кенигсберга — район Амалиенау просто создан для фотопрогулок! Мы пройдем по городу-саду, проникнем в историю 📖 довоенных особняков и, конечно, отыщем идеальные ракурсы для снимков.

В результате на память у вас останется около 100 профессиональных снимков — с любовью из Кенигсберга.
Задать вопросОбычно отвечает за 39 мин.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 40003 000 ₽ за экскурсиюскидка25%

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Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией

Что вас ожидает

Аутентичный Амалиенау
Декорациями для нашего фото-приключения станут извилистые улочки живописного района Амалиенау — места, где сохранилась атмосфера довоенного Кенигсберга. Я открою историю 📖 создания этого города-сада, проведу вас среди красивых 🤩 немецких вилл и расскажу об их создателях и нынешних владельцах. Мы найдем интересные ракурсы у вековых деревьев, кованых заборов, увитых плющом, и уединенного озера, которое считается жемчужиной Амалиенау. Как оно здесь появилось? О, об этом мы тоже поговорим!

Ваши фотооткрытки из Кенигсберга
В легкой и непринужденной обстановке я постараюсь сделать для вас незабываемые кадры. Помогу перебороть «боязнь камеры», подскажу удачные ракурсы и поймаю настроение. В результате на память о Калининграде у вас останется около 100 атмосферных снимков от профессионального фотографа. Причем отличные кадры мы сделаем в любое время года — ведь Кёнигсберг прекрасен всегда.

Организационные детали

  • Фотосъемка производится на высокопрофессиональное оборудование (Камера Nikon Z7, объективы Nikon 24-70/2. 8, Nikon 85/1. 8)
  • Через 7-14 дней вы получите 80-100 обработанных фотографий в электронном варианте, подготовленных к печати, и уменьшенные копии для интернета. Фотографии 📸 можно будет скачать по ссылке из облачного хранилища.

Дополнительные опции (по желанию)

  • Художественная глубокая ретушь фотографий (100 руб. /кадр)
  • Услуги стилиста-визажиста (2200 руб. /чел)
  • Трансфер от отеля (200 руб. )
  • Создание макета календаря с вашими фото (350 руб. )
  • Подготовка отснятого материала на следующий день (+400 руб. )
Начало и место завершения
🚩 в районе проспекта Мира (Центральный парк)
Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Анна
Анна
Меня зовут Анна. Я профессиональный фотограф со стажем более 10 лет. Занимала первые места в различных конкурсах, мои работы выставлялись в галереях, а также использовались для изготовления баннеров и календарей ко дню города. Коренная жительница Янтарного края и очень много знаю о нем. Люблю путешествовать на автомобиле и пешком, могу не только рассказать про нашу область, но и показать самые красивые места и ракурсы. Я открыта к предложениям и идеям и хочу, чтобы ваши впечатления остались не только в памяти, но и на прекрасных профессиональных фотографиях.
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Анна проводит ещё 2 экскурсии

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