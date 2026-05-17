Анна проводит ещё 2 экскурсии

В результате на память у вас останется около 100 профессиональных снимков — с любовью из Кёнигсберга.
Описание фото-прогулки
Аутентичный Амалиенау
Декорациями для нашего фото-приключения станут извилистые улочки живописного района Амалиенау — места, где сохранилась атмосфера довоенного Кёнигсберга. Я открою историю создания этого города-сада, проведу вас среди красивых немецких вилл и расскажу об их создателях и нынешних владельцах. Мы найдем интересные ракурсы у вековых деревьев, кованых заборов, увитых плющом, и уединенного озера, которое считается жемчужиной Амалиенау. Как оно здесь появилось? О, об этом мы тоже поговорим!
Ваши фотооткрытки из Кёнигсберга
В легкой и непринужденной обстановке я постараюсь сделать для вас незабываемые кадры. Помогу перебороть «боязнь камеры», подскажу удачные ракурсы и поймаю настроение. В результате на память о Калининграде у вас останется около 100 атмосферных снимков от профессионального фотографа. Причем отличные кадры мы сделаем в любое время года — ведь Кёнигсберг прекрасен всегда.
Организационные детали
- На случай дождя выдам красивый зонт, который отлично смотрится в кадре
- Через 7–10 дней вы получите от 100 удачных фотографий в базовой обработке и с лёгкой ретушью крупных планов. При желании могу отдать все фото без обработки
- Фотографии можно будет скачать по ссылке из облачного хранилища в течение 3 месяцев
- Мы можем предварительно обсудить выбор одежды для фотосессии. Я дам вам подробные рекомендации для создания идеального образа, который будет отлично сочетаться с нашими локациями
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные опции (по желанию)
- По желанию за доплату мы можем провести фотосессию за пределами Калининграда, в Зеленоградске или Светлогорске. Я отвезу вас на своем транспорте, получится целый фотодень. Детали уточняйте в переписке
- Дополнительная ретушь фотографий — 200 ₽ за кадр
- Услуги стилиста-визажиста (макияж + укладка) — 3200 ₽ за чел.
- Трансфер от отеля — 500 ₽
- Подготовка отснятого материала на следующий день — 700 ₽
- Возможно проведение прогулки для большего количества участников за доплату — 700 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Приятная прогулка, с интересными фактами с приятным дополнением в виде фотографий.
Как по мне, у Анны, замечательное видение.
Мне редко нравятся фото, сделанные незнакомыми людьми.
От от этой прогулки у меня остались только позитивные впечатления.
Любопытные истории, красивая память в виде отличных фото.
Я очень рада знакомству и точно знаю, что вернусь.
Обнимашки 🤗
Результатом мы остались довольны!
Фотографии атмосферные, естественные и очень красивые.
Анна — мастер своего дела: она отлично работает с композицией, светом и умеет поймать