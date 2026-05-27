Мы попробуем понять Кёнигсберг через искусство жить в Амалиенау и науку вкладывать деньги — от постройки элегантных вилл до логики Центробанка, в который зайдём.
Увидим, где печатаются купюры, как проверяют их подлинность и что происходит с банкнотами после износа. Поговорим о бытовых привычках кёнигсбержцев и качестве жизни в домах не выше 2–3 этажей.
Описание билета
- Центральный парк с красивейшей кирхой королевы Луизы.
- Дом с горгульей и его история (без посещения музея).
- Старая железная дорога, которая шла вокруг Кёнигсберга.
- Сквер Шопена и знакомство с хаусмарками.
- Домик хомлинов с покупкой сувениров.
- Вилла Бузольта — приют для дворянских детей.
- Посещение музея Центробанка.
Во время прогулки поговорим
Об Амалиенау:
- как создавали город-сад в Кёнигсберге.
- почему здесь строили дома не выше 2–3 этажей и как это влияло на качество жизни.
- кем были жильцы вилл и как выглядел их повседневный мир.
- что такое хаусмарки и какие тайные знаки до сих пор можно увидеть на фасадах домов.
Городской жизни и привычки кёнигсбержцев:
- как работал городской транспорт и почему трамвай был частью статуса.
- где отдыхали и общались жители района.
- как выглядела повседневная жизнь до войны и что изменилось позже.
- какие традиции и уклад жизни сохранились до наших дней.
Деньгах и месте, где они живут:
- где и как печатаются банкноты и какой путь они проходят.
- как проверяют подлинность купюр.
- что происходит с банкнотами после их износа.
- какие редкие экспонаты можно увидеть в музее Центробанка (включая бумажную копейку).
Организационные детали
- Билеты в Музей денег филиала Центрального банка входят в стоимость.
- Для посещения музея ЦБ бронировать экскурсию необходимо минимум за 3 суток.
- При бронировании указывайте ФИО, на экскурсию берите паспорт.
- При желании можем сделать кофе-паузу — напитки вы оплачиваете самостоятельно.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
в понедельник, четверг и пятницу в 09:30
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Центральном парке
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, четверг и пятницу в 09:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провели экскурсии для 5232 туристов
Я со своей командой предлагаю увлекательные экскурсии для всей семьи, на которых взрослым и детям будет очень интересно! Мои экскурсии по старинному Кёнигсбергу и экзотическому Маврикию наполнены страстью к открытиям,
