Амалиенау с музеологом - история Кёнигсберга в деталях
Погулять среди старинных вилл, рассматривая узоры утраченного города
Район Амалиенау — уникальное место: здесь сосредоточено столько культурного наследия, что можно получить представление о каждом значимом историческом этапе.
Вы узнаете о средневековье и готической архитектуре, религии и войнах с Наполеоном, и, конечно, о местном модерне — югендстиле. Я сделаю акцент на деталях, благодаря чему город превратится в музей под открытым небом.
Кирха королевы Луизы — единственная на территории области кирха с явно выраженными элементами местного модерна. На её примере обсудим историю восстановления Кёнигсберга после войны.
Приют Карла Альбрехта — вы услышите об архитектуре на рубеже веков и приютах на территории области.
Вилла Либек — самая красивая парадная города в стиле модерн. По дороге к вилле поговорим о стрит-арте и увидим «Место для поцелуев», как в «Гарри Поттере».
Перекрёсток вилл. Вас ждут виллы с разной судьбой: отремонтированная и перестроенная, современная, оригинальная сохранившаяся и оригинальная утраченная.
Дерево гинкго — памятник природы. Мы рассмотрим уникальное дерево гингко, которое растёт только в четырёх местах Калининграда. Я расскажу про концепцию застройки района «Город-сад».
Здание поликлиники. Первое здании в стиле модернизм, построенном в этом районе.
Улица оригинальных архитектурных деталей. Мы погуляем по ней, любуясь расстекловкой, ставнями, дверями и многим другим!
Вилла Шмидта младшего. Пример хорошей реставрации и бережного восстановления разрушенного здания.
Главные виллы района и их детали. Вилла Михаэлис — модерн в общепринятом значении. Вилла Шмидта старшего — единственное здание в стиле неоготики. Вилла Лео — самая первая вилла и самая большая.
Кирха Святого Адальберта — место смерти главного архитектора района Фридриха Хайтмана и заключительная точка маршрута. Здесь рассмотрим оригинальную метлахскую плитку и характерные для готики нервюрные своды.
А ещё вы увидите:
узоры по штукатурке и особенности местного модерна на примере вилл на улице Минина и Пожарского
самые известные дома улицы Кутузова и улицы Чапаева
виллу-коммуналку, таинственную заброшенную виллу и виллу Обербургомистра
оригинальные сохранившиеся двери (или их сохранившиеся элементы)
И услышите:
историю района в контексте истории города
об особенностях местной архитектуры и модерна — это информация, которой не так много в открытых источниках, так как она до сих пор не сильно изучена
как должна выглядеть правильная реставрация
о книгах, сюжет которых соприкасается с Амалиенау, и которые стоит прочитать и вдохновиться
современных особенностях строительства (например, об арт-объектах и хаусмарках, которые создаются сейчас специально, чтобы украсить район)
Я коренная местная и музеолог по образованию — работала в музее, который находится на маршруте. Поэтому на экскурсии я делаю упор на культуре, мероприятиях и любопытных выставках.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Настасия — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 100 туристов
Рассказывать можно много, но главное перед экскурсией — я коренная местная и очень люблю свой регион. Я училась в Санкт-Петербурге в институте культуры и вернулась в Калининград, где начала работать читать дальше
в культурной сфере. Вожу экскурсии, чтобы делиться с путешественниками потрясающими находками и открытиями, которые делаю в процессе изучения родного региона. Также я веду блог о Калининграде и гастроблог о том, что обязательно стоит попробовать. В общем, я люблю рассказывать и делиться находками, до встречи!
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Екатерина
24 июн 2025
Экскурсия очень понравилась! Анастасия интересно рассказывает, указывает на детали, которые бы сами не заметили. Рекомендую прогуляться по району именно с гидом!
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Алия
14 июн 2025
Анастасия Умница, без экскурсовода не возможно узнать такие подробности!!! Экскурсия очень содержательная и интересная, всем рекомендую!!! СПАСИБО БОЛЬШОЕ, АНАСТАСИЯ!!!
Анна
12 июн 2025
Благодарим Анастасию за интересную прогулку по Амалиенау и базовый курс по архитектурным стилям. Экскурсия структурирована и понятна. Отдельное спасибо Анастасии за оперативность и креативность, позволившие нам увидеть самые интересные детали
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Евгений
8 июн 2025
Было интересно! Маршрут для прогулки супер! Рекомендую!
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Ксения
8 июн 2025
Отличная прогулка, очень советую брать гида, самостоятельно трудно отыскать детали, которые важны для понимания данного района
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Татьяна
26 мая 2025
Экскурсия достаточно продолжительная, с продуманным маршрутом, хорошо структурированная, и главное - с одной общей идеей. Мой багаж знаний пополнился пониманием, что такое модерн в архитектуре.
Елена
24 мая 2025
Анастасия прекрасный рассказчик! Мне интересно всё время экскурсии. Обращала внимание на скрытые от первого взгляда архитектурные детали вилл. Сравнительный анализ старых фото и сегодняшнего дня позволил выделить интересные моменты и понять, почему изменилась первоначальная архитектура вилл. Однозначно рекомендую!
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Мария
24 мая 2025
Отличная экскурсия, неспешная прогулка по красивому району и увлекательный рассказ про историю района и жителях). Особенно понравился детальный ликбез по архитектурным стилям на реальных примерах.
Анна
14 мая 2025
Спасибо за интересную экскурсию! Анастасия очень внимательный и знающий экскурсовод, рассказывает про нюансы архитектуры.
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Ариана
11 мая 2025
Анастасия замечательный экскурсовод! Узнали много нового и интересного в абсолютно непринужденной форме, без перегрузки заумными терминами и огромным количеством сухих дат! Рекомендую к посещение экскурсию по этому славному району в компании коренного жителя Калининграда, который очень трепетно и чутко относится к истории своего родного края!
Светлана
25 апр 2025
Спасибо огромное гиду за потрясающую экскурсию! Получила неописуемое удовольствие от прогулки, общения и полученной информации🌸
Алёна
3 апр 2025
Вышло так, что это была моя четвёртая экскурсия по Амалиенау (бывала в Калининграде много раз и дважды приезжала пожить на полгода). И всё равно столько новых новых открытий! Казалось бы, читать дальше
изучила этот район вдоль и поперёк, но Настасия смогла удивить, показала новые детали. И не просто показала, а рассказала их истории.
Маршрут полностью соответствовал описанию и был очень красивым, особенно в этот февральский день — гуляли по нарядным аллеям и любовались особняками в заснеженных садах. Отличная возможность сделать дивные фото!
Настасия, спасибо за новые знания, приятные беседы и вашу искреннюю увлечённость Калининградом, которую я очень разделяю!
Лена
1 мар 2025
Я очень рада, что мой первый опыт индивидуальной экскурсии оказался таким удачным! Анастасия – прекрасный гид, благодаря которому мы узнали район Амалиенау с новой стороны и замечательно провели время. Также понравился темп, в котором проходила экскурсия. Была возможность без спешки осмотреть все детали и даже прерваться на чай ☺️ Рекомендую!
Дарья
23 фев 2025
Эта экскурсия долго была у меня в избранном. И не зря! Точно войдет в число любимых. Не смотря на то, что я уже много раз гуляла по району, благодаря Анастасии открыла для себя новые уголки, виллы. А сколько было любопытных историй! После экскурсии почувствовала свою связь с этим местом - очень душевное чувство. Спасибо гиду! Экскурсию рекомендую ❣️