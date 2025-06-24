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Амалиенау с музеологом - история Кёнигсберга в деталях

Погулять среди старинных вилл, рассматривая узоры утраченного города
Район Амалиенау — уникальное место: здесь сосредоточено столько культурного наследия, что можно получить представление о каждом значимом историческом этапе.

Вы узнаете о средневековье и готической архитектуре, религии и войнах с Наполеоном, и, конечно, о местном модерне — югендстиле. Я сделаю акцент на деталях, благодаря чему город превратится в музей под открытым небом.
5
14 отзывов
Амалиенау с музеологом - история Кёнигсберга в деталях
Амалиенау с музеологом - история Кёнигсберга в деталях
Амалиенау с музеологом - история Кёнигсберга в деталях
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Кирха королевы Луизы — единственная на территории области кирха с явно выраженными элементами местного модерна. На её примере обсудим историю восстановления Кёнигсберга после войны.

Приют Карла Альбрехта — вы услышите об архитектуре на рубеже веков и приютах на территории области.

Вилла Либек — самая красивая парадная города в стиле модерн. По дороге к вилле поговорим о стрит-арте и увидим «Место для поцелуев», как в «Гарри Поттере».

Перекрёсток вилл. Вас ждут виллы с разной судьбой: отремонтированная и перестроенная, современная, оригинальная сохранившаяся и оригинальная утраченная.

Дерево гинкго — памятник природы. Мы рассмотрим уникальное дерево гингко, которое растёт только в четырёх местах Калининграда. Я расскажу про концепцию застройки района «Город-сад».

Здание поликлиники. Первое здании в стиле модернизм, построенном в этом районе.

Улица оригинальных архитектурных деталей. Мы погуляем по ней, любуясь расстекловкой, ставнями, дверями и многим другим!

Вилла Шмидта младшего. Пример хорошей реставрации и бережного восстановления разрушенного здания.

Главные виллы района и их детали. Вилла Михаэлис — модерн в общепринятом значении. Вилла Шмидта старшего — единственное здание в стиле неоготики. Вилла Лео — самая первая вилла и самая большая.

Кирха Святого Адальберта — место смерти главного архитектора района Фридриха Хайтмана и заключительная точка маршрута. Здесь рассмотрим оригинальную метлахскую плитку и характерные для готики нервюрные своды.

А ещё вы увидите:

  • узоры по штукатурке и особенности местного модерна на примере вилл на улице Минина и Пожарского
  • самые известные дома улицы Кутузова и улицы Чапаева
  • виллу-коммуналку, таинственную заброшенную виллу и виллу Обербургомистра
  • оригинальные сохранившиеся двери (или их сохранившиеся элементы)

И услышите:

  • историю района в контексте истории города
  • об особенностях местной архитектуры и модерна — это информация, которой не так много в открытых источниках, так как она до сих пор не сильно изучена
  • как должна выглядеть правильная реставрация
  • о книгах, сюжет которых соприкасается с Амалиенау, и которые стоит прочитать и вдохновиться
  • современных особенностях строительства (например, об арт-объектах и хаусмарках, которые создаются сейчас специально, чтобы украсить район)

Я коренная местная и музеолог по образованию — работала в музее, который находится на маршруте. Поэтому на экскурсии я делаю упор на культуре, мероприятиях и любопытных выставках.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Центрального парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
Е
24 июн 2025
Экскурсия очень понравилась! Анастасия интересно рассказывает, указывает на детали, которые бы сами не заметили. Рекомендую прогуляться по району именно с гидом!
А
14 июн 2025
Анастасия Умница, без экскурсовода не возможно узнать такие подробности!!! Экскурсия очень содержательная и интересная, всем рекомендую!!! СПАСИБО БОЛЬШОЕ, АНАСТАСИЯ!!!
Анна
12 июн 2025
Благодарим Анастасию за интересную прогулку по Амалиенау и базовый курс по архитектурным стилям. Экскурсия структурирована и понятна. Отдельное спасибо Анастасии за оперативность и креативность, позволившие нам увидеть самые интересные детали
Е
8 июн 2025
Было интересно! Маршрут для прогулки супер! Рекомендую!
К
8 июн 2025
Отличная прогулка, очень советую брать гида, самостоятельно трудно отыскать детали, которые важны для понимания данного района
Отличная прогулка, очень советую брать гида, самостоятельно трудно отыскать детали, которые важны для понимания данного районаОтличная прогулка, очень советую брать гида, самостоятельно трудно отыскать детали, которые важны для понимания данного районаОтличная прогулка, очень советую брать гида, самостоятельно трудно отыскать детали, которые важны для понимания данного районаОтличная прогулка, очень советую брать гида, самостоятельно трудно отыскать детали, которые важны для понимания данного районаОтличная прогулка, очень советую брать гида, самостоятельно трудно отыскать детали, которые важны для понимания данного районаОтличная прогулка, очень советую брать гида, самостоятельно трудно отыскать детали, которые важны для понимания данного района
Т
26 мая 2025
Экскурсия достаточно продолжительная, с продуманным маршрутом, хорошо структурированная, и главное - с одной общей идеей. Мой багаж знаний пополнился пониманием, что такое модерн в архитектуре.
Елена
24 мая 2025
Анастасия прекрасный рассказчик! Мне интересно всё время экскурсии. Обращала внимание на скрытые от первого взгляда архитектурные детали вилл. Сравнительный анализ старых фото и сегодняшнего дня позволил выделить интересные моменты и понять, почему изменилась первоначальная архитектура вилл. Однозначно рекомендую!
М
24 мая 2025
Отличная экскурсия, неспешная прогулка по красивому району и увлекательный рассказ про историю района и жителях). Особенно понравился детальный ликбез по архитектурным стилям на реальных примерах.
Отличная экскурсия, неспешная прогулка по красивому району и увлекательный рассказ про историю района и жителях). ОсобенноОтличная экскурсия, неспешная прогулка по красивому району и увлекательный рассказ про историю района и жителях). ОсобенноОтличная экскурсия, неспешная прогулка по красивому району и увлекательный рассказ про историю района и жителях). ОсобенноОтличная экскурсия, неспешная прогулка по красивому району и увлекательный рассказ про историю района и жителях). Особенно
Анна
14 мая 2025
Спасибо за интересную экскурсию! Анастасия очень внимательный и знающий экскурсовод, рассказывает про нюансы архитектуры.
Спасибо за интересную экскурсию! Анастасия очень внимательный и знающий экскурсовод, рассказывает про нюансы архитектуры.Спасибо за интересную экскурсию! Анастасия очень внимательный и знающий экскурсовод, рассказывает про нюансы архитектуры.Спасибо за интересную экскурсию! Анастасия очень внимательный и знающий экскурсовод, рассказывает про нюансы архитектуры.Спасибо за интересную экскурсию! Анастасия очень внимательный и знающий экскурсовод, рассказывает про нюансы архитектуры.Спасибо за интересную экскурсию! Анастасия очень внимательный и знающий экскурсовод, рассказывает про нюансы архитектуры.
А
11 мая 2025
Анастасия замечательный экскурсовод! Узнали много нового и интересного в абсолютно непринужденной форме, без перегрузки заумными терминами и огромным количеством сухих дат!
Рекомендую к посещение экскурсию по этому славному району в компании коренного жителя Калининграда, который очень трепетно и чутко относится к истории своего родного края!
Анастасия замечательный экскурсовод! Узнали много нового и интересного в абсолютно непринужденной форме, без перегрузки заумными терминамиАнастасия замечательный экскурсовод! Узнали много нового и интересного в абсолютно непринужденной форме, без перегрузки заумными терминамиАнастасия замечательный экскурсовод! Узнали много нового и интересного в абсолютно непринужденной форме, без перегрузки заумными терминамиАнастасия замечательный экскурсовод! Узнали много нового и интересного в абсолютно непринужденной форме, без перегрузки заумными терминамиАнастасия замечательный экскурсовод! Узнали много нового и интересного в абсолютно непринужденной форме, без перегрузки заумными терминамиАнастасия замечательный экскурсовод! Узнали много нового и интересного в абсолютно непринужденной форме, без перегрузки заумными терминами
Светлана
25 апр 2025
Спасибо огромное гиду за потрясающую экскурсию! Получила неописуемое удовольствие от прогулки, общения и полученной информации🌸
Алёна
3 апр 2025
Вышло так, что это была моя четвёртая экскурсия по Амалиенау (бывала в Калининграде много раз и дважды приезжала пожить на полгода). И всё равно столько новых новых открытий! Казалось бы,
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изучила этот район вдоль и поперёк, но Настасия смогла удивить, показала новые детали. И не просто показала, а рассказала их истории.

Маршрут полностью соответствовал описанию и был очень красивым, особенно в этот февральский день — гуляли по нарядным аллеям и любовались особняками в заснеженных садах. Отличная возможность сделать дивные фото!

Настасия, спасибо за новые знания, приятные беседы и вашу искреннюю увлечённость Калининградом, которую я очень разделяю!

Вышло так, что это была моя четвёртая экскурсия по Амалиенау (бывала в Калининграде много раз иВышло так, что это была моя четвёртая экскурсия по Амалиенау (бывала в Калининграде много раз иВышло так, что это была моя четвёртая экскурсия по Амалиенау (бывала в Калининграде много раз иВышло так, что это была моя четвёртая экскурсия по Амалиенау (бывала в Калининграде много раз иВышло так, что это была моя четвёртая экскурсия по Амалиенау (бывала в Калининграде много раз иВышло так, что это была моя четвёртая экскурсия по Амалиенау (бывала в Калининграде много раз иВышло так, что это была моя четвёртая экскурсия по Амалиенау (бывала в Калининграде много раз и
Лена
1 мар 2025
Я очень рада, что мой первый опыт индивидуальной экскурсии оказался таким удачным! Анастасия – прекрасный гид, благодаря которому мы узнали район Амалиенау с новой стороны и замечательно провели время. Также понравился темп, в котором проходила экскурсия. Была возможность без спешки осмотреть все детали и даже прерваться на чай ☺️ Рекомендую!
Я очень рада, что мой первый опыт индивидуальной экскурсии оказался таким удачным! Анастасия – прекрасный гид,Я очень рада, что мой первый опыт индивидуальной экскурсии оказался таким удачным! Анастасия – прекрасный гид,Я очень рада, что мой первый опыт индивидуальной экскурсии оказался таким удачным! Анастасия – прекрасный гид,Я очень рада, что мой первый опыт индивидуальной экскурсии оказался таким удачным! Анастасия – прекрасный гид,Я очень рада, что мой первый опыт индивидуальной экскурсии оказался таким удачным! Анастасия – прекрасный гид,Я очень рада, что мой первый опыт индивидуальной экскурсии оказался таким удачным! Анастасия – прекрасный гид,
Дарья
23 фев 2025
Эта экскурсия долго была у меня в избранном. И не зря! Точно войдет в число любимых. Не смотря на то, что я уже много раз гуляла по району, благодаря Анастасии открыла для себя новые уголки, виллы. А сколько было любопытных историй! После экскурсии почувствовала свою связь с этим местом - очень душевное чувство. Спасибо гиду! Экскурсию рекомендую ❣️
Эта экскурсия долго была у меня в избранном. И не зря! Точно войдет в число любимых.Эта экскурсия долго была у меня в избранном. И не зря! Точно войдет в число любимых.Эта экскурсия долго была у меня в избранном. И не зря! Точно войдет в число любимых.Эта экскурсия долго была у меня в избранном. И не зря! Точно войдет в число любимых.Эта экскурсия долго была у меня в избранном. И не зря! Точно войдет в число любимых.Эта экскурсия долго была у меня в избранном. И не зря! Точно войдет в число любимых.

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