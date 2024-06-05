1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 667₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
В деталях познакомиться с северной и южной частью атмосферного района на групповой прогулке
Начало: В районе в ЦПКиО (проспект Победы)
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:30, в среду, пятницу и воскресенье в 10:30
11 июня в 14:30
12 июня в 10:30
894805₽ за человека
Квест
2.5 часа
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
Авторская экскурсия по Амалиенау: путешествие по историческим улочкам
Погрузитесь в атмосферу уникального района Калининграда, где каждый уголок хранит свою историю и архитектурные загадки
Начало: У входа в Центральный парк
14 июня в 08:30
17 июня в 15:30
от 36002 520₽ за всё до 8 чел.
Квест
3 часа
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
Обойти все места обитания хомлинов в Калининграде и найти настоящие сокровища
11 июня в 15:00
19 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия «И это всё - Калининград»
Исследуйте уникальное сочетание эпох в Калининграде: от средневековых кирх до современных зданий
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1429412 865₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Привет, Калининград
Непринуждённая авто-пешеходная экскурсия по главным местам города
11 июня в 15:00
19 июня в 09:30
5 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Велопрогулка по Калининграду
Отправиться в путешествие по эпохам города и полюбить его за 2,5 часа
Начало: Астрономический бастион
Расписание: в четверг в 17:00
13 июня в 17:00
20 июня в 17:00
2 800₽ за человека
Групповая
2 часа
Затерянный уголок Пруссии: групповая прогулка по Амалиенау
Побывать в гостях у хомлинов, изучить роскошные виллы и попробовать главное лакомство Кёнигсберга
Начало: у входа в Центральный парк
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
Прокатиться по городу и узнать интересные факты о довоенном Кёнигсберге и современном Калининграде
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 2 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кёнигсберг - город-крепость
Исследовать легендарные фортификации, которые пережили не одну войну и таят в себе много интересного
Начало: От ворот Музея янтаря
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
Познакомиться с историческими районами и современными символами Калининграда
Начало: Возле зоопарка
16 июня в 10:00
17 июня в 10:30
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
Кенигсберг в центре Калининграда
Погулять по острову Канта, посетить Рыбную деревню и познакомиться с милыми хомлинами
Начало: Возле ТЦ Плаза
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30, 12:30, 15:00 и 17:30
Завтра в 12:30
10 июня в 10:30
от 900810₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Хуфен изнутри: как устроен город
Исследовать исторический район Кёнигсберга
Начало: У входа в Центральный парк
13 июня в 08:00
14 июня в 08:30
от 29002 465₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Четыре грани города К
Познайте Калининград во всех его проявлениях: от крепостных стен до уютных кафе с местными деликатесами
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
7 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Нойроссгартен: прогулка по старому Кёнигсбергу
Пройти по следам учёных, заглянуть в мастерскую хомлинов и выпить чай у русской печки
Начало: В районе ресторана «Штайндамм 99»
9 июня в 12:00
14 июня в 12:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Амалиенау: модерн, история и ботаника
Погулять по району немецких вилл, разобраться в его архитектуре и полюбоваться редкими растениями
Начало: У парка им. Калинина на пр. Мира
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Модный город К: обзорная экскурсия + локальные бренды
Не только знаковые места и интересные факты, но и приятный шопинг
Начало: В Рыбной деревне
9 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 670₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
4 часа
В гости к хомлинам - на велосипеде
За 3 часа найти всех домовиков и познакомиться с Калининградом в мини-группе
Начало: У памятника героям Первой мировой войны (рядом с А...
Расписание: в среду в 16:30
12 июня в 16:30
19 июня в 16:30
3 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Кёнигсберг: наследие тевтонских рыцарей в российском городе (в группе)
Увидеть на главных улицах следы средневековых поселений и понять, откуда начинался Калининград
Начало: У гостиницы «Калининград»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14901 341₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
По аллеям Хуфена, или В гостях у Кёнигсберга
Атмосферная экскурсия по старинным улицам с погружением в историю и архитектуру квартала
Начало: В районе зоопарка
16 июня в 10:00
17 июня в 09:30
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по району-саду Марауненхоф
Очарование немецких вилл, истории оборонительных башен и пейзажи Верхнего озера
Начало: У входа в Музей янтаря
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Прусский Кенигсберг: историческое путешествие
Исследуйте уникальное сочетание культур в сердце Калининграда, погрузитесь в историю Прусского Кенигсберга
Начало: На острове Канта
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
75006 375₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
На седьмом небе от Калининграда
Найти и сосчитать важнейшие символы Кёнигсберга и его талисманы
Начало: в удобном для вас месте в пределах Калининграда
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Парадный Кёнигсберг: красота эклектики
Погулять по северной части Калининграда и полюбоваться архитектурой разных эпох
Начало: На площади Победы
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
Открыть для себя средневековый Кёнигсберг и королевский Кранц по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Храброво
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 12 990₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Семейное приключение в Калининграде: поиски хомлинов с гидом
Захватывающее путешествие для всей семьи: откройте тайны хомлинов и исследуйте Калининград в игровой форме
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Были на экскурсии по Амалиенау 15 мая с Евгением. Мы в восторге! Евгений великолепный рассказчик, он просто очаровал нас городом.
- ААлексей5 июня 2024Инга - без сомнений топовый гид: много знающий, но не занудный, а также очень опытный, благодаря чему удается организовать и
- ДДенис5 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Инга познавательно рассказала много интересной информации о истории города, его восстановлении и текущей жизни. Рекомендую!
- ННадежда5 июня 2024Это было наше первое посещение Калининграда. И Инга очень интересно рассказала нам историю города, показала все знаковые места, старые фотографии
- ННадежда5 июня 2024Добрый день. Очень интересный гид, экскурсия увлекательная и интересная, кто хочет увидеть старинные и богатые дома, сделать фото и узнать историю, советую!
- ННаталья5 июня 2024Прогулка неспешная, с различными объектами, завершилась у хомлина Антошки 😍Удивило, что так много особняков используется для детских садов
- ЮЮлия4 июня 2024Все было отлично! Гид был у нас позитивным и отличный рассказчик! Экскурсия прошла в благожелательной атмосфере Все понравилось Спасибо
- ЮЮрий4 июня 2024Все просто супер! Ольге большое спасибо за отлично проведённое время.
- ДДмитрий3 июня 2024Ольга прекрасный рассказчик. Маршрут продуман и очень интересен. Почти 4 часа пролетели быстро. Мы очень довольны и однозначно рекомендуем эту экскурсию и экскурсовода.
- ААнастасия3 июня 2024Вот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегда тут останавливаюсь, каждый год
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Хомлины»
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