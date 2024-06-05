🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 251 отзыв Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне 6 667 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 2.5 часа 470 отзывов Амалиенау - в поисках Кёнигсберга В деталях познакомиться с северной и южной частью атмосферного района на групповой прогулке Начало: В районе в ЦПКиО (проспект Победы) Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:30, в среду, пятницу и воскресенье в 10:30 894 805 ₽ за человека

🚗 На машине Квест 2.5 часа 140 отзывов Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления Начало: У центрального входа в зоопарк 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 2.5 часа 255 отзывов Авторская экскурсия по Амалиенау: путешествие по историческим улочкам Погрузитесь в атмосферу уникального района Калининграда, где каждый уголок хранит свою историю и архитектурные загадки Начало: У входа в Центральный парк от 3600 2 520 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Квест 3 часа 25 отзывов «Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада Обойти все места обитания хомлинов в Калининграде и найти настоящие сокровища 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 4 часа 36 отзывов Индивидуальная экскурсия «И это всё - Калининград» Исследуйте уникальное сочетание эпох в Калининграде: от средневековых кирх до современных зданий Начало: На улице Шевченко в Калининграде от 14294 12 865 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 17 отзывов Привет, Калининград Непринуждённая авто-пешеходная экскурсия по главным местам города 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Мини-группа 3 часа 31 отзыв Велопрогулка по Калининграду Отправиться в путешествие по эпохам города и полюбить его за 2,5 часа Начало: Астрономический бастион Расписание: в четверг в 17:00 2 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 5 отзывов Затерянный уголок Пруссии: групповая прогулка по Амалиенау Побывать в гостях у хомлинов, изучить роскошные виллы и попробовать главное лакомство Кёнигсберга Начало: у входа в Центральный парк Расписание: ежедневно в 18:00 1 200 ₽ за человека

🚲 На велосипеде 🛴 На самокатах Индивидуальная 3 часа 10 отзывов «Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах Прокатиться по городу и узнать интересные факты о довоенном Кёнигсберге и современном Калининграде от 2 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Кёнигсберг - город-крепость Исследовать легендарные фортификации, которые пережили не одну войну и таят в себе много интересного Начало: От ворот Музея янтаря 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов Познакомиться с историческими районами и современными символами Калининграда Начало: Возле зоопарка от 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 1.5 часа 81 отзыв Кенигсберг в центре Калининграда Погулять по острову Канта, посетить Рыбную деревню и познакомиться с милыми хомлинами Начало: Возле ТЦ Плаза Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30, 12:30, 15:00 и 17:30 от 900 810 ₽ за человека

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Хуфен изнутри: как устроен город Исследовать исторический район Кёнигсберга Начало: У входа в Центральный парк от 2900 2 465 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Четыре грани города К Познайте Калининград во всех его проявлениях: от крепостных стен до уютных кафе с местными деликатесами 7 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 11 отзывов Нойроссгартен: прогулка по старому Кёнигсбергу Пройти по следам учёных, заглянуть в мастерскую хомлинов и выпить чай у русской печки Начало: В районе ресторана «Штайндамм 99» 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде Расписание: Ежедневно 9 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 11 отзывов Амалиенау: модерн, история и ботаника Погулять по району немецких вилл, разобраться в его архитектуре и полюбоваться редкими растениями Начало: У парка им. Калинина на пр. Мира 3 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Модный город К: обзорная экскурсия + локальные бренды Не только знаковые места и интересные факты, но и приятный шопинг Начало: В Рыбной деревне 10 670 ₽ за всё до 3 чел.

🚲 На велосипеде Мини-группа 4 часа 1 отзыв В гости к хомлинам - на велосипеде За 3 часа найти всех домовиков и познакомиться с Калининградом в мини-группе Начало: У памятника героям Первой мировой войны (рядом с А... Расписание: в среду в 16:30 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2.5 часа 7 отзывов Кёнигсберг: наследие тевтонских рыцарей в российском городе (в группе) Увидеть на главных улицах следы средневековых поселений и понять, откуда начинался Калининград Начало: У гостиницы «Калининград» 1490 1 341 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов По аллеям Хуфена, или В гостях у Кёнигсберга Атмосферная экскурсия по старинным улицам с погружением в историю и архитектуру квартала Начало: В районе зоопарка от 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Прогулка по району-саду Марауненхоф Очарование немецких вилл, истории оборонительных башен и пейзажи Верхнего озера Начало: У входа в Музей янтаря 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Прусский Кенигсберг: историческое путешествие Исследуйте уникальное сочетание культур в сердце Калининграда, погрузитесь в историю Прусского Кенигсберга Начало: На острове Канта 7500 6 375 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 8 отзывов На седьмом небе от Калининграда Найти и сосчитать важнейшие символы Кёнигсберга и его талисманы Начало: в удобном для вас месте в пределах Калининграда 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Парадный Кёнигсберг: красота эклектики Погулять по северной части Калининграда и полюбоваться архитектурой разных эпох Начало: На площади Победы от 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер Открыть для себя средневековый Кёнигсберг и королевский Кранц по пути из аэропорта в отель Начало: В аэропорту Храброво от 12 990 ₽ за всё до 8 чел.