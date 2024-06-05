Хомлины – экскурсии в Калининграде

Найдено 28 экскурсий в категории «Хомлины» в Калининграде, цены от 805 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
251 отзыв
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 667 за всё до 5 чел.
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
470 отзывов
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
В деталях познакомиться с северной и южной частью атмосферного района на групповой прогулке
Начало: В районе в ЦПКиО (проспект Победы)
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:30, в среду, пятницу и воскресенье в 10:30
11 июня в 14:30
12 июня в 10:30
894805 за человека
В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
🚗 На машине
Квест
2.5 часа
140 отзывов
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
255 отзывов
Авторская экскурсия по Амалиенау: путешествие по историческим улочкам
Погрузитесь в атмосферу уникального района Калининграда, где каждый уголок хранит свою историю и архитектурные загадки
Начало: У входа в Центральный парк
14 июня в 08:30
17 июня в 15:30
от 36002 520 за всё до 8 чел.
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
🚗 На машине
Квест
3 часа
25 отзывов
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
Обойти все места обитания хомлинов в Калининграде и найти настоящие сокровища
11 июня в 15:00
19 июня в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.
И это всё - Калининград
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Индивидуальная экскурсия «И это всё - Калининград»
Исследуйте уникальное сочетание эпох в Калининграде: от средневековых кирх до современных зданий
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1429412 865 за всё до 7 чел.
Привет, Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Привет, Калининград
Непринуждённая авто-пешеходная экскурсия по главным местам города
11 июня в 15:00
19 июня в 09:30
5 500 за всё до 4 чел.
Велопрогулка по Калининграду
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
31 отзыв
Велопрогулка по Калининграду
Отправиться в путешествие по эпохам города и полюбить его за 2,5 часа
Начало: Астрономический бастион
Расписание: в четверг в 17:00
13 июня в 17:00
20 июня в 17:00
2 800 за человека
Затерянный уголок Пруссии: групповая прогулка по Амалиенау
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
5 отзывов
Затерянный уголок Пруссии: групповая прогулка по Амалиенау
Побывать в гостях у хомлинов, изучить роскошные виллы и попробовать главное лакомство Кёнигсберга
Начало: у входа в Центральный парк
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200 за человека
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
🚲 На велосипеде
🛴 На самокатах
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
Прокатиться по городу и узнать интересные факты о довоенном Кёнигсберге и современном Калининграде
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 2 000 за всё до 5 чел.
Кёнигсберг - город-крепость
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Кёнигсберг - город-крепость
Исследовать легендарные фортификации, которые пережили не одну войну и таят в себе много интересного
Начало: От ворот Музея янтаря
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 6 чел.
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
Познакомиться с историческими районами и современными символами Калининграда
Начало: Возле зоопарка
16 июня в 10:00
17 июня в 10:30
от 3 500 за всё до 5 чел.
Кенигсберг в центре Калининграда
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
81 отзыв
Кенигсберг в центре Калининграда
Погулять по острову Канта, посетить Рыбную деревню и познакомиться с милыми хомлинами
Начало: Возле ТЦ Плаза
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30, 12:30, 15:00 и 17:30
Завтра в 12:30
10 июня в 10:30
от 900810 за человека
Хуфен изнутри: как устроен город
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Хуфен изнутри: как устроен город
Исследовать исторический район Кёнигсберга
Начало: У входа в Центральный парк
13 июня в 08:00
14 июня в 08:30
от 29002 465 за всё до 8 чел.
Четыре грани города К
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Четыре грани города К
Познайте Калининград во всех его проявлениях: от крепостных стен до уютных кафе с местными деликатесами
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
7 400 за всё до 4 чел.
Нойроссгартен: прогулка по старому Кёнигсбергу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
11 отзывов
Нойроссгартен: прогулка по старому Кёнигсбергу
Пройти по следам учёных, заглянуть в мастерскую хомлинов и выпить чай у русской печки
Начало: В районе ресторана «Штайндамм 99»
9 июня в 12:00
14 июня в 12:00
4 500 за всё до 5 чел.
Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.
Амалиенау: модерн, история и ботаника
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Амалиенау: модерн, история и ботаника
Погулять по району немецких вилл, разобраться в его архитектуре и полюбоваться редкими растениями
Начало: У парка им. Калинина на пр. Мира
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 900 за всё до 10 чел.
Модный город К: обзорная экскурсия + локальные бренды
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Модный город К: обзорная экскурсия + локальные бренды
Не только знаковые места и интересные факты, но и приятный шопинг
Начало: В Рыбной деревне
9 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 670 за всё до 3 чел.
В гости к хомлинам - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
В гости к хомлинам - на велосипеде
За 3 часа найти всех домовиков и познакомиться с Калининградом в мини-группе
Начало: У памятника героям Первой мировой войны (рядом с А...
Расписание: в среду в 16:30
12 июня в 16:30
19 июня в 16:30
3 000 за человека
Кёнигсберг: наследие тевтонских рыцарей в российском городе (в группе)
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
7 отзывов
Кёнигсберг: наследие тевтонских рыцарей в российском городе (в группе)
Увидеть на главных улицах следы средневековых поселений и понять, откуда начинался Калининград
Начало: У гостиницы «Калининград»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14901 341 за человека
По аллеям Хуфена, или В гостях у Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
По аллеям Хуфена, или В гостях у Кёнигсберга
Атмосферная экскурсия по старинным улицам с погружением в историю и архитектуру квартала
Начало: В районе зоопарка
16 июня в 10:00
17 июня в 09:30
от 3 500 за всё до 5 чел.
Прогулка по району-саду Марауненхоф
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Прогулка по району-саду Марауненхоф
Очарование немецких вилл, истории оборонительных башен и пейзажи Верхнего озера
Начало: У входа в Музей янтаря
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 000 за всё до 10 чел.
Прусский Кенигсберг
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Прусский Кенигсберг: историческое путешествие
Исследуйте уникальное сочетание культур в сердце Калининграда, погрузитесь в историю Прусского Кенигсберга
Начало: На острове Канта
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
75006 375 за всё до 4 чел.
На седьмом небе от Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
На седьмом небе от Калининграда
Найти и сосчитать важнейшие символы Кёнигсберга и его талисманы
Начало: в удобном для вас месте в пределах Калининграда
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 700 за всё до 4 чел.
Парадный Кёнигсберг: красота эклектики
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Парадный Кёнигсберг: красота эклектики
Погулять по северной части Калининграда и полюбоваться архитектурой разных эпох
Начало: На площади Победы
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 4 000 за всё до 5 чел.
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
Открыть для себя средневековый Кёнигсберг и королевский Кранц по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Храброво
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 12 990 за всё до 8 чел.
Экскурсия-приключение «В поисках хомлинов всей семьёй»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Семейное приключение в Калининграде: поиски хомлинов с гидом
Захватывающее путешествие для всей семьи: откройте тайны хомлинов и исследуйте Калининград в игровой форме
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
    Были на экскурсии по Амалиенау 15 мая с Евгением. Мы в восторге! Евгений великолепный рассказчик, он просто очаровал нас городом.
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    Ни один наш вопрос не остался без ответа. Очень интересно и увлекательно знакомиться с городом с человеком, влюбленным в свой город! Спасибо огромное Евгению!!!

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
    Инга - без сомнений топовый гид: много знающий, но не занудный, а также очень опытный, благодаря чему удается организовать и
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    маршрут, и рассказ оптимальным образом. Также она очень энергичная и целенаправленная (что позволяет за не самое продолжительное время охватить самые разные грани прекрасного города), но очень комфортная в общении и чрезвычайно милая женщина! Благодаря Инге мы увидели Калининград совсем другими глазами! Спасибо большое!

  • Д
    Денис
    5 июня 2024
    Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
    Экскурсия очень понравилась. Гид Инга познавательно рассказала много интересной информации о истории города, его восстановлении и текущей жизни. Рекомендую!
  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
    Это было наше первое посещение Калининграда. И Инга очень интересно рассказала нам историю города, показала все знаковые места, старые фотографии
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    домов и улиц, провела нас от центра до острова Канта. И несмотря на жару, 3 часа пролетели незаметно! А кроме этого, Инга выслала еще перед встречей список хороших ресторанов не только в Калининграде, но и в рядом расположенных городах, и ответила на все вопросы, которых у нас было масса. Однозначно рекомендую Ингу как лучшего гида в Калининграде!

  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
    Добрый день. Очень интересный гид, экскурсия увлекательная и интересная, кто хочет увидеть старинные и богатые дома, сделать фото и узнать историю, советую!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
    Прогулка неспешная, с различными объектами, завершилась у хомлина Антошки 😍Удивило, что так много особняков используется для детских садов
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
    Все было отлично! Гид был у нас позитивным и отличный рассказчик! Экскурсия прошла в благожелательной атмосфере Все понравилось Спасибо
  • Ю
    Юрий
    4 июня 2024
    «Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
    Все просто супер! Ольге большое спасибо за отлично проведённое время.
  • Д
    Дмитрий
    3 июня 2024
    Привет, Калининград
    Ольга прекрасный рассказчик. Маршрут продуман и очень интересен. Почти 4 часа пролетели быстро. Мы очень довольны и однозначно рекомендуем эту экскурсию и экскурсовода.
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Прогулка по району-саду Марауненхоф
    Вот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегда тут останавливаюсь, каждый год
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    или пару раз за год. Неск лет искала гида именно по Марауненхофу и о чудо!! Он есть! 3.5 часа пролетают незаметно в компании с Сергеем. Отличный рассказчик, знаток истории, просто приятный собеседник! Всем рекомендую.

    Вот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегдаВот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегдаВот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегда

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Хомлины»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
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  3. В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
  4. Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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