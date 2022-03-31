Наш крутой и яркий AQUA CAMP водных видов спорта для новичков и профессионалов – уникальная возможность попробовать сразу три вида спорта и понять, что действительно нравится. Тренировки на воде сочетаются с интереснейшими экскурсиями по самым красивым местам Калининградской области.

Увидим карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря

Пройдем на SUP-бордах по живописным каналам «калининградской Венеции»

Сплавимся по узкой извилистой реке и побываем в столице байдарок России — Озёрске

Нас ждут три удивительных экскурсии на электросамокатах по Калининграду, Зеленоградску и Светлогорску

Испытаем восторг от управления настоящими парусными яхтами

Программа тура по дням

1 день Заселение, знакомство

Заселяемся во FridayCenter, размещаемся и осматриваемся. Собираемся на брифинг, получаем информацию по программе и пребыванию. Приветственный ужин и знакомство с участниками и организаторами.

2 день Занятие в яхт-клубе, экскурсия на электросамокатах по Калининграду

После завтрака выезжаем на Калининградский залив. На брифинге в яхт-клубе разбираем теорию парусного спорта. Практика на воде — знакомимся с яхтами и пробуем свои силы. Возвращаемся во FridayCenter на обед. Вторую половину дня проводим на электросамокатах в Калининграде. Гуляем по самым красивым улочкам старого города и катаемся вдоль 750-летних озер. Ужинаем во FridayCenter. Отдыхаем или продолжаем гулять по городу самостоятельно.

3 день Занятие в яхт-клубе, экскурсия по Зеленоградску на электросамокатах

Завтракаем и вновь отправляемся в яхт-клуб. Продолжаем изучать теорию и соревнуемся на воде, как настоящие яхтсмены. Обедаем во FridayCenter. Выезжаем на прогулку по Зеленоградску на электросамокатах. Нас ждут уютные улочки и сказочные черепичные крыши курортного Кранца. Коты, Балтийское море, чайки и глинтвейн на променаде. К ужину возвращаемся во FridayCenter. Завершаем день отдыхом в бассейне и сауне.

4 день Сплав на байдарках по реке, экскурсия в психиатрическую больницу

Завтракаем и отправляемся в столицу байдарок России — Озёрск! Учимся управлять байдарками и сплавляемся по узкой извилистой реке. После обеда — мистическое путешествие. Изучаем заброшенную психиатрическую больницу Алленберг. Посетим огромный «город в городе», окутанный тайнами и странными историями. Ужинаем во FridayCenter. Отдыхаем или отправляемся в тур по калининградским барам.

5 день Занятие на SUP-бордах, экскурсия по Светлогорску на электросамокатах

Завтракаем и выезжаем на секретное озеро в Калининградской области. Учимся правильно стоять на SUP-бордах и наслаждаемся дикой природой. Обедаем во FridayCenter. Продолжаем исследовать приморские города: отправляемся в Светлогорск. На электросамокатах объедем высокие холмы и хвойные леса. И увидим все удивительные виллы элитного курортного Раушена. Наслаждаемся видами Балтики с высокого обрыва и чистейшим морским воздухом. Ужинаем во FridayCenter. Собираемся в чиллауте обсудить впечатления или поиграть в настольные игры.

6 день Прогулка на SUP-бордах по каналам

После завтрака выезжаем на тренировку в Полесск. Пройдем на SUP-бордах по живописным каналам «калининградской Венеции». Возвращаемся на обед во FridayCenter. Выезжаем в Янтарный, посещаем настоящий гигантский карьер и учимся разбираться в янтаре. Отдыхаем на лучшем песчаном пляже России. Обмениваемся впечатлениями и завершаем путешествие праздничным ужином во FridayCenter.

7 день Отъезд