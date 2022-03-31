AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов

Наш крутой и яркий AQUA CAMP водных видов спорта для новичков

5
1 отзыв
Наш крутой и яркий AQUA CAMP водных видов спорта для новичков и профессионалов – уникальная возможность попробовать сразу три вида спорта и понять, что действительно нравится.

Тренировки на воде сочетаются с интереснейшими экскурсиями по самым красивым местам Калининградской области.
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
Ближайшие даты:
01
июл
01
авг

Что вас ожидает 🤩

Яхтинг
Яхтинг
Испытаем восторг от управления настоящими парусными яхтами
Электросамокаты
Электросамокаты
Нас ждут три удивительных экскурсии на электросамокатах по Калининграду, Зеленоградску и Светлогорску
Байдарки
Байдарки
Сплавимся по узкой извилистой реке и побываем в столице байдарок России — Озёрске
SUP-борды
SUP-борды
Пройдем на SUP-бордах по живописным каналам «калининградской Венеции»
Янтарный карьер
Янтарный карьер
Увидим карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря

Программа тура по дням

1 день
Заселение, знакомство

Заселяемся во FridayCenter, размещаемся и осматриваемся.

Собираемся на брифинг, получаем информацию по программе и пребыванию.

Приветственный ужин и знакомство с участниками и организаторами.

Заселение, знакомствоЗаселение, знакомствоЗаселение, знакомствоЗаселение, знакомство
2 день
Занятие в яхт-клубе, экскурсия на электросамокатах по Калининграду

После завтрака выезжаем на Калининградский залив.

На брифинге в яхт-клубе разбираем теорию парусного спорта.

Практика на воде — знакомимся с яхтами и пробуем свои силы.

Возвращаемся во FridayCenter на обед.

Вторую половину дня проводим на электросамокатах в Калининграде.

Гуляем по самым красивым улочкам старого города и катаемся вдоль 750-летних озер.

Ужинаем во FridayCenter.

Отдыхаем или продолжаем гулять по городу самостоятельно.

Занятие в яхт-клубе, экскурсия на электросамокатах по КалининградуЗанятие в яхт-клубе, экскурсия на электросамокатах по КалининградуЗанятие в яхт-клубе, экскурсия на электросамокатах по КалининградуЗанятие в яхт-клубе, экскурсия на электросамокатах по Калининграду
3 день
Занятие в яхт-клубе, экскурсия по Зеленоградску на электросамокатах

Завтракаем и вновь отправляемся в яхт-клуб.

Продолжаем изучать теорию и соревнуемся на воде, как настоящие яхтсмены.

Обедаем во FridayCenter.

Выезжаем на прогулку по Зеленоградску на электросамокатах.

Нас ждут уютные улочки и сказочные черепичные крыши курортного Кранца.

Коты, Балтийское море, чайки и глинтвейн на променаде.

К ужину возвращаемся во FridayCenter.

Завершаем день отдыхом в бассейне и сауне.

Занятие в яхт-клубе, экскурсия по Зеленоградску на электросамокатахЗанятие в яхт-клубе, экскурсия по Зеленоградску на электросамокатахЗанятие в яхт-клубе, экскурсия по Зеленоградску на электросамокатахЗанятие в яхт-клубе, экскурсия по Зеленоградску на электросамокатах
4 день
Сплав на байдарках по реке, экскурсия в психиатрическую больницу

Завтракаем и отправляемся в столицу байдарок России — Озёрск!

Учимся управлять байдарками и сплавляемся по узкой извилистой реке.

После обеда — мистическое путешествие.

Изучаем заброшенную психиатрическую больницу Алленберг.

Посетим огромный «город в городе», окутанный тайнами и странными историями.

Ужинаем во FridayCenter.

Отдыхаем или отправляемся в тур по калининградским барам.

Сплав на байдарках по реке, экскурсия в психиатрическую больницуСплав на байдарках по реке, экскурсия в психиатрическую больницуСплав на байдарках по реке, экскурсия в психиатрическую больницу
5 день
Занятие на SUP-бордах, экскурсия по Светлогорску на электросамокатах

Завтракаем и выезжаем на секретное озеро в Калининградской области.

Учимся правильно стоять на SUP-бордах и наслаждаемся дикой природой.

Обедаем во FridayCenter.

Продолжаем исследовать приморские города: отправляемся в Светлогорск.

На электросамокатах объедем высокие холмы и хвойные леса.

И увидим все удивительные виллы элитного курортного Раушена.

Наслаждаемся видами Балтики с высокого обрыва и чистейшим морским воздухом.

Ужинаем во FridayCenter.

Собираемся в чиллауте обсудить впечатления или поиграть в настольные игры.

Занятие на SUP-бордах, экскурсия по Светлогорску на электросамокатахЗанятие на SUP-бордах, экскурсия по Светлогорску на электросамокатахЗанятие на SUP-бордах, экскурсия по Светлогорску на электросамокатахЗанятие на SUP-бордах, экскурсия по Светлогорску на электросамокатах
6 день
Прогулка на SUP-бордах по каналам

После завтрака выезжаем на тренировку в Полесск.

Пройдем на SUP-бордах по живописным каналам «калининградской Венеции».

Возвращаемся на обед во FridayCenter.

Выезжаем в Янтарный, посещаем настоящий гигантский карьер и учимся разбираться в янтаре.

Отдыхаем на лучшем песчаном пляже России.

Обмениваемся впечатлениями и завершаем путешествие праздничным ужином во FridayCenter.

Прогулка на SUP-бордах по каналамПрогулка на SUP-бордах по каналамПрогулка на SUP-бордах по каналамПрогулка на SUP-бордах по каналам
7 день
Отъезд

Завтракаем, собираем вещи и прощаемся.

Выехать из номера возможно в любое время в течение дня.

Проживание

Тур предусматривает проживание в современном многофункциональном комплексе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 2 тренировки по парусному спорту по 2,5-3 часа
  • 2 тренировки по SUP-сёрфингу по 2,5-3 часа
  • 1 сплав на байдарках 2,5-3 часа
  • Полный комплект оборудования и снаряжения для тренировок
  • Инструкторы и турлидеры
  • Проживание во FridayCenter, двухместное размещение
  • Посещение бассейна
  • Посещение спортзала
  • Трёхразовое питание
  • Приветственный ужин
  • Финальный ужин
  • Экскурсия по Калининграду на электросамокатах
  • Экскурсия по Зеленоградску на электросамокатах
  • Экскурсия по психиатрической больнице Алленберг, пешеходная
  • Экскурсия по Светлогорску на электросамокатах
  • Экскурсия в Янтарный, пешеходная
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Страховка
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Посещение сауны
  • Экскурсии на электросамокатах могут быть заменены на пешеходные (исходя из прогноза погоды)
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Правила и условия проживания в Центре
  • Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе,
    в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
  • Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
  • Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  • Полотенца и фены брать не нужно
  • Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой.
  • В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
  • Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
  • В комплексе бесплатный wi-fi
  • В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник
  • Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7
  • Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Нужны ли специальные навыки для участия в туре?

Для участие нужны базовые навыки плавания: умение держаться на воде.

Распорядок тренировок может быть изменён (исходя из прогноза погоды).

Экскурсии на электросамокатах могут быть заменены на пешеходные (исходя из прогноза погоды).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
31 мар 2022
Организация на высшем уровне.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🛥На яхтеВодные развлеченияСплавы и рафтинг🧳Экскурсионные туры7-дневные турыСерфинг и SUP-туры👩‍🏫Для школьников

Похожие туры в Калининграде

Сёрф-тур в Калининграде для новичков и продолжающих
8 дней
🚗 На машине
🛴 На самокатах
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Сёрф-тур в Калининграде для новичков и продолжающих
Ловить волну на Балтийском побережье и исследовать города на электросамокатах
8 июля
9 авг
59 900 за 1 человека
Яхтинг, байдарки и SUP-серфинг: акватур по Калининграду и области
6 дней
🚗 На машине
🛥 На яхте
🚣‍♂️ На байдарках
🏄 SUP-прогулки
Сёрфинг
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Яхтинг, байдарки и SUP-серфинг: акватур по Калининграду и области
Освоить парусный спорт и зарядиться энергией моря, заливов, рек и озер
1 июля
1 авг
54 900 за 1 человека
Балтийск, Светлогорск и Янтарный. Архитектура и великолепные виды
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Балтийские
Балтийские
5
6 отзывов
Балтийск, Светлогорск и Янтарный. Архитектура и великолепные виды
С первых минут нашей экскурсии я погружу вас в прошлое и настоящее края, при этом сделаю акцент на интересных фактах
26 июня
27 июня
29 июня
30 июня
12 000 за всё до 7 чел.
По следам рыцарей Тевтонского ордена: автобусно-водный маршрут
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 38 чел.
Организатор экскурсии Ия
Ия
5
2 отзыва
По следам рыцарей Тевтонского ордена: автобусно-водный маршрут
Необычная экскурсия по Калининграду и области, включающая автобусно-пешеходный и водный (на катере) маршруты
30 июня
2 июля
7 июля
9 июля
3 000 за 1 человека
Увлекательная экскурсия по Зеленоградску и Куршской косе
8 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
5
5 отзывов
Увлекательная экскурсия по Зеленоградску и Куршской косе
Самая главная экскурсия для гостей нашего города! Начнем мы наш путь с Калининграда, где я расскажу вам об истории
27 июня
29 июня
30 июня
1 июля
от 105288 422 за всё до 4 чел.
Сердце старого центра города
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Инна
Инна
Нет отзывов
Сердце старого центра города
В историческом центре города Вы узнаете нашу удивительную историю от древних пруссов и смелых викингов до наших дней
3 500 за всё до 7 чел.
Калининград для новичков
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Igor
Igor
5
55 отзывов
Калининград для новичков
Познакомиться с историей города и увидеть его главные места на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня
Завтра
26 июня
27 июня
65005 850 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Балтийскому побережью (Зеленоградск или Светлогорск)
1 час
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 3 чел.
Организатор экскурсии Ginny_berry
Ginny_berry
Нет отзывов
Фотопрогулка по Балтийскому побережью (Зеленоградск или Светлогорск)
Прогуляться по такому яркому кошачьему Зеленоградску
6 500 за всё до 3 чел.
Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск за один день
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Игорь
Игорь
Нет отзывов
Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск за один день
Не упустите возможность получить весь спектр положительных эмоций от увиденного на нашей экскурсии! Вы посмотрите самые
11 900 за всё до 4 чел.
Калининград. Наше время
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
Нет отзывов
Калининград. Наше время
Калининград - город, соединяющий в себе дух русской и немецкой культур
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
7 200 за всё до 6 чел.
Калининград от истоков до наших дней
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
5
36 отзывов
Калининград от истоков до наших дней
Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей
30 июня
1 июля
3 июля
11 июля
5 000 за всё до 4 чел.
Калининград от тевтонцев до наших дней
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Павел
Павел
4.9
35 отзывов
Калининград от тевтонцев до наших дней
Познакомиться с восточно-прусским наследием города и посетить один из интереснейших музеев области
Завтра
29 июня
30 июня
1 июля
5 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ