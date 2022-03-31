Заселяемся во FridayCenter, размещаемся и осматриваемся.
Собираемся на брифинг, получаем информацию по программе и пребыванию.
Приветственный ужин и знакомство с участниками и организаторами.
После завтрака выезжаем на Калининградский залив.
На брифинге в яхт-клубе разбираем теорию парусного спорта.
Практика на воде — знакомимся с яхтами и пробуем свои силы.
Возвращаемся во FridayCenter на обед.
Вторую половину дня проводим на электросамокатах в Калининграде.
Гуляем по самым красивым улочкам старого города и катаемся вдоль 750-летних озер.
Ужинаем во FridayCenter.
Отдыхаем или продолжаем гулять по городу самостоятельно.
Завтракаем и вновь отправляемся в яхт-клуб.
Продолжаем изучать теорию и соревнуемся на воде, как настоящие яхтсмены.
Обедаем во FridayCenter.
Выезжаем на прогулку по Зеленоградску на электросамокатах.
Нас ждут уютные улочки и сказочные черепичные крыши курортного Кранца.
Коты, Балтийское море, чайки и глинтвейн на променаде.
К ужину возвращаемся во FridayCenter.
Завершаем день отдыхом в бассейне и сауне.
Завтракаем и отправляемся в столицу байдарок России — Озёрск!
Учимся управлять байдарками и сплавляемся по узкой извилистой реке.
После обеда — мистическое путешествие.
Изучаем заброшенную психиатрическую больницу Алленберг.
Посетим огромный «город в городе», окутанный тайнами и странными историями.
Ужинаем во FridayCenter.
Отдыхаем или отправляемся в тур по калининградским барам.
Завтракаем и выезжаем на секретное озеро в Калининградской области.
Учимся правильно стоять на SUP-бордах и наслаждаемся дикой природой.
Обедаем во FridayCenter.
Продолжаем исследовать приморские города: отправляемся в Светлогорск.
На электросамокатах объедем высокие холмы и хвойные леса.
И увидим все удивительные виллы элитного курортного Раушена.
Наслаждаемся видами Балтики с высокого обрыва и чистейшим морским воздухом.
Ужинаем во FridayCenter.
Собираемся в чиллауте обсудить впечатления или поиграть в настольные игры.
После завтрака выезжаем на тренировку в Полесск.
Пройдем на SUP-бордах по живописным каналам «калининградской Венеции».
Возвращаемся на обед во FridayCenter.
Выезжаем в Янтарный, посещаем настоящий гигантский карьер и учимся разбираться в янтаре.
Отдыхаем на лучшем песчаном пляже России.
Обмениваемся впечатлениями и завершаем путешествие праздничным ужином во FridayCenter.
Завтракаем, собираем вещи и прощаемся.
Выехать из номера возможно в любое время в течение дня.
Тур предусматривает проживание в современном многофункциональном комплексе.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Для участие нужны базовые навыки плавания: умение держаться на воде.
Распорядок тренировок может быть изменён (исходя из прогноза погоды).
Экскурсии на электросамокатах могут быть заменены на пешеходные (исходя из прогноза погоды).