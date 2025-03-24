Цветущие пригороды Кёнигсберга стали районами города в начале 20 века. Амалиенау выделялся среди прочих: зелёный наряд каждой его виллы был неповторим. Архитектура здесь объединила город с садом — и получился роскошный результат! В Амалиенау мы почувствуем дух старины, насладимся красотой растительного убранства и познакомимся с судьбами местных жителей.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по живописному району вилл и соберём роскошное ожерелье из особняков, построенных в начале 20 века: увидим служебную виллу бургомистров Кёнигсберга, виллы Карла и Эдуарда Шмидт, Розенталь, Михаэлис, Людвига Лео и других ярких личностей.

Рассмотрим множество аутентичных деталей, архитектурных стилей и декоративных элементов. Найдём самый красивый декроттуар в Амалиенау и откидной стул в саду, оригинальные люки для ливневой канализации Union Gisserei и пожарные гидранты.

Обсудим принципы застройки района, вспомним об идейном вдохновителе Фридрихе Хайтманне и других архитекторах.

Поговорим о растительном убранстве Амалиенау. Район богатых особняков с самого начала утопал в зелени придомовых садов с цветниками, декоративными прудами, фонтанчиками и садовыми скульптурами.

Вспомним местных жителей прошлого века — кем они были и чем занимались. Обсудим, кто заселяет Амалиенау сейчас. Я знаю множество увлекательных историй о людях, связанных с районом, и поделюсь самыми интересными.

Пройдём вдоль пруда Поплавок (он же — Хлебное озеро или озеро Близнецов) и закончим экскурсию на проспекте Мира.

Если после прогулки вы захотите отдохнуть и выпить кофе, подскажу вам несколько отличных заведений в окрестностях Амалиенау.

Организационные детали

Возможно проведение экскурсии для большего числа участников. Доплата за каждого дополнительного — 500 ₽