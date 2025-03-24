Исследовать бывший пригород Кёнигсберга с жительницей района
Цветущие пригороды Кёнигсберга стали районами города в начале 20 века. Амалиенау выделялся среди прочих: зелёный наряд каждой его виллы был неповторим.
Архитектура здесь объединила город с садом — и получился роскошный результат! В Амалиенау мы почувствуем дух старины, насладимся красотой растительного убранства и познакомимся с судьбами местных жителей.
Мы прогуляемся по живописному району вилл и соберём роскошное ожерелье из особняков, построенных в начале 20 века: увидим служебную виллу бургомистров Кёнигсберга, виллы Карла и Эдуарда Шмидт, Розенталь, Михаэлис, Людвига Лео и других ярких личностей.
Рассмотрим множество аутентичных деталей, архитектурных стилей и декоративных элементов. Найдём самый красивый декроттуар в Амалиенау и откидной стул в саду, оригинальные люки для ливневой канализации Union Gisserei и пожарные гидранты.
Обсудим принципы застройки района, вспомним об идейном вдохновителе Фридрихе Хайтманне и других архитекторах.
Поговорим о растительном убранстве Амалиенау. Район богатых особняков с самого начала утопал в зелени придомовых садов с цветниками, декоративными прудами, фонтанчиками и садовыми скульптурами.
Вспомним местных жителей прошлого века — кем они были и чем занимались. Обсудим, кто заселяет Амалиенау сейчас. Я знаю множество увлекательных историй о людях, связанных с районом, и поделюсь самыми интересными.
Пройдём вдоль пруда Поплавок (он же — Хлебное озеро или озеро Близнецов) и закончим экскурсию на проспекте Мира.
Если после прогулки вы захотите отдохнуть и выпить кофе, подскажу вам несколько отличных заведений в окрестностях Амалиенау.
Организационные детали
Возможно проведение экскурсии для большего числа участников. Доплата за каждого дополнительного — 500 ₽
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Калининграде
Дорогие друзья, приветствую вас! Меня зовут Татьяна, живу в Калининграде, в одном из самых атмосферных районов города — Амалиенау. Увлечена историей, архитектурой, краеведением. Фотограф, дипломированный гид, аттестованный министерством туризма Калининградской читать дальше
области, член Союза экскурсоводов КО. В сфере туризма работаю с 2010 года. Обожаю пешеходные экскурсии: шагая по старой брусчатке, всегда есть вероятность попасть в портал времени. Знакомлю и влюбляю в самый необычный город России, показывая его шикарную коллекцию достопримечательностей. Провожу нескучные экскурсии в деталях. На моих прогулках всегда тепло и уютно:) До встречи!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
О
Ольга
24 мар 2025
Были на экскурсии у Татьяны всей семьей (2 взрослых + 2 ребенка 10, 15 лет). Нам взрослым экскурсия очень понравилась, интересная, насыщенная, познавательная!! (что касается детей они на всех экскурсиях читать дальше
были на своей волне😁). В начале экскурсии Татьяна познакомила нас с историей самого города, что очень важно, сопровождала рассказ различными фотоматериалами, много внимания уделяла архитектурным деталям и стилям в котором построены виллы. Хочу отметить, что Татьяна очень грамотный гид и просто приятный человек, спасибо ей огромное за знакомство с Амалиенау!