Мои заказы

Аутентичный Амалиенау: путешествие в прошлое

Исследовать бывший пригород Кёнигсберга с жительницей района
Цветущие пригороды Кёнигсберга стали районами города в начале 20 века. Амалиенау выделялся среди прочих: зелёный наряд каждой его виллы был неповторим.

Архитектура здесь объединила город с садом — и получился роскошный результат! В Амалиенау мы почувствуем дух старины, насладимся красотой растительного убранства и познакомимся с судьбами местных жителей.
5
1 отзыв
Аутентичный Амалиенау: путешествие в прошлое© Татьяна
Аутентичный Амалиенау: путешествие в прошлое© Татьяна
Аутентичный Амалиенау: путешествие в прошлое© Татьяна
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по живописному району вилл и соберём роскошное ожерелье из особняков, построенных в начале 20 века: увидим служебную виллу бургомистров Кёнигсберга, виллы Карла и Эдуарда Шмидт, Розенталь, Михаэлис, Людвига Лео и других ярких личностей.

Рассмотрим множество аутентичных деталей, архитектурных стилей и декоративных элементов. Найдём самый красивый декроттуар в Амалиенау и откидной стул в саду, оригинальные люки для ливневой канализации Union Gisserei и пожарные гидранты.

Обсудим принципы застройки района, вспомним об идейном вдохновителе Фридрихе Хайтманне и других архитекторах.

Поговорим о растительном убранстве Амалиенау. Район богатых особняков с самого начала утопал в зелени придомовых садов с цветниками, декоративными прудами, фонтанчиками и садовыми скульптурами.

Вспомним местных жителей прошлого века — кем они были и чем занимались. Обсудим, кто заселяет Амалиенау сейчас. Я знаю множество увлекательных историй о людях, связанных с районом, и поделюсь самыми интересными.

Пройдём вдоль пруда Поплавок (он же — Хлебное озеро или озеро Близнецов) и закончим экскурсию на проспекте Мира.

Если после прогулки вы захотите отдохнуть и выпить кофе, подскажу вам несколько отличных заведений в окрестностях Амалиенау.

Организационные детали

Возможно проведение экскурсии для большего числа участников. Доплата за каждого дополнительного — 500 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Центрального парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Калининграде
Дорогие друзья, приветствую вас! Меня зовут Татьяна, живу в Калининграде, в одном из самых атмосферных районов города — Амалиенау. Увлечена историей, архитектурой, краеведением. Фотограф, дипломированный гид, аттестованный министерством туризма Калининградской
читать дальше

области, член Союза экскурсоводов КО. В сфере туризма работаю с 2010 года. Обожаю пешеходные экскурсии: шагая по старой брусчатке, всегда есть вероятность попасть в портал времени. Знакомлю и влюбляю в самый необычный город России, показывая его шикарную коллекцию достопримечательностей. Провожу нескучные экскурсии в деталях. На моих прогулках всегда тепло и уютно:) До встречи!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Ольга
24 мар 2025
Были на экскурсии у Татьяны всей семьей (2 взрослых + 2 ребенка 10, 15 лет). Нам взрослым экскурсия очень понравилась, интересная, насыщенная, познавательная!! (что касается детей они на всех экскурсиях
читать дальше

были на своей волне😁).
В начале экскурсии Татьяна познакомила нас с историей самого города, что очень важно, сопровождала рассказ различными фотоматериалами, много внимания уделяла архитектурным деталям и стилям в котором построены виллы.
Хочу отметить, что Татьяна очень грамотный гид и просто приятный человек, спасибо ей огромное за знакомство с Амалиенау!

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии из Калининграда

Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
Пешая
2.5 часа
787 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя уникальные районы Калининграда с богатой историей и архитектурой
Начало: В районе в ЦПКиО (проспект Победы)
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:30, в среду, пятницу и воскресенье в 10:30
11 ноя в 14:30
12 ноя в 10:30
1000 ₽ за человека
Амалиенау - душа Кенигсберга
Пешая
2 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Амалиенау - душа Кенигсберга: индивидуальная экскурсия по Калининграду
Амалиенау - островок Старого Кенигсберга в Калининграде. Прогулка по эклектичному Северному и престижному Южному Амалиенау, погружение в историю и современность
Начало: В районе парка Центральный
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
5680 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по атмосферному Амалиенау
Пешая
2.5 часа
387 отзывов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопрогулка по атмосферному Амалиенау
Ощутить дух Кёнигсберга на улочках самого атмосферного района и получить красивые фото на память
Начало: У входа в Центральный парк культуры и отдыха
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
13 ноя в 12:00
2999 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде