За один день мы проедем по увлекательному маршруту, проходящему вдоль побережья Балтики.
Вас самые интересные достопримечательности побережья — заглянем в города Светлогорск и Зеленоградск, а также изучим уникальное творение природы — знаменитую Куршскую косу.
Вас самые интересные достопримечательности побережья — заглянем в города Светлогорск и Зеленоградск, а также изучим уникальное творение природы — знаменитую Куршскую косу.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ждетПредлагаем вашему вниманию увлекательный маршрут по побережью Балтики. В течение одного дня мы с вами посетим самые яркие и интересные места на побережье. Мы отправимся в аристократичный и уютный город-сад Раушен (Светлогорск), в Кранц (Зеленоградск) с его красивым променадом и потрясающей архитектурой. Также вы увидите Куршскую косу — уникальное творение природы с особой атмосферой, незабываемыми пейзажами и закатами.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Куршская коса
- Светлогорск
- Зеленоградск
Что включено
- Транспорт
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Билеты
- Обед
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
22 мая 2024
Очень приятная и насыщенная экскурсия. Гид Виктория Багуцкая провела её на высоком профессиональном уровне с учётом наших индивидуальных возможностей и потребностей.
И
Ирина
12 апр 2024
10 апреля 2024 были втроём (я и две мои взрослые дочери) с Викой. Куршская коса, Зеленоградск и Светлогорск. Все очень понравилось, на высоте. Спасибо Вике, все замечательно."Вишенкой на торте" оказался
Входит в следующие категории Калининграда
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