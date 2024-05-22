читать дальше подарок мне, в этот день был мой день рождения, открытка ручной работы, сделанная Викой. Ничего лишнего, а только то, что нам хотелось, мы и получили. А Вика, человек, который очень любит свой край и многое может рассказать и показать. Рекомендуем

10 апреля 2024 были втроём (я и две мои взрослые дочери) с Викой. Куршская коса, Зеленоградск и Светлогорск. Все очень понравилось, на высоте. Спасибо Вике, все замечательно."Вишенкой на торте" оказался