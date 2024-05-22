Балтика за один день - Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск

За один день мы проедем по увлекательному маршруту, проходящему вдоль побережья Балтики.

Вас самые интересные достопримечательности побережья — заглянем в города Светлогорск и Зеленоградск, а также изучим уникальное творение природы — знаменитую Куршскую косу.
5
2 отзыва
Балтика за один день - Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск
Балтика за один день - Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск
Балтика за один день - Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00

Описание экскурсии

Что вас ждет

Предлагаем вашему вниманию увлекательный маршрут по побережью Балтики. В течение одного дня мы с вами посетим самые яркие и интересные места на побережье. Мы отправимся в аристократичный и уютный город-сад Раушен (Светлогорск), в Кранц (Зеленоградск) с его красивым променадом и потрясающей архитектурой. Также вы увидите Куршскую косу — уникальное творение природы с особой атмосферой, незабываемыми пейзажами и закатами.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Куршская коса
  • Светлогорск
  • Зеленоградск
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Билеты
  • Обед
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
Л
22 мая 2024
Очень приятная и насыщенная экскурсия. Гид Виктория Багуцкая провела её на высоком профессиональном уровне с учётом наших индивидуальных возможностей и потребностей.
И
12 апр 2024
10 апреля 2024 были втроём (я и две мои взрослые дочери) с Викой. Куршская коса, Зеленоградск и Светлогорск. Все очень понравилось, на высоте. Спасибо Вике, все замечательно."Вишенкой на торте" оказался
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подарок мне, в этот день был мой день рождения, открытка ручной работы, сделанная Викой. Ничего лишнего, а только то, что нам хотелось, мы и получили. А Вика, человек, который очень любит свой край и многое может рассказать и показать. Рекомендуем

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