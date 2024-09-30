Приглашаю вас на экскурсию по одному из самых красивых и уютных городков Балтийского побережья. Мы прогуляемся по колоритной улице, изучим исторические виллы и дома. Затем дойдём до променада с колесом
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Зеленоградск и Куршская косаУ вас будет возможность познакомиться с одним из самых красивых и уютных городков на побережье Балтийского моря. Мы прогуляемся по самой колоритной улице, изучим исторические виллы и дома. Дойдём до променада, где расположено колесо обозрения «Глаз Балтики» высотой 50 метров. Из панорамных кабинок открывается великолепный вид на Балтийское море, Куршскую косу и город. А затем мы отправимся на Куршскую косу, чтобы зарядиться энергией и насладиться красотой природы.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зеленоградск: Курортный проспект, парк Плантаже, променад
- Куршская коса: Королевский бор, высота Мюллера, «Танцующий лес», дюна Эфа, озеро Лебедь
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу вас из отеля в Калининграде
Завершение: Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
30 сен 2024
Потрясающее место Куршкая коса, нам очень понравилась экскурсия!
Огромное спасибо Лилии- нашему экскурсоводу, было интересно!
Огромное спасибо Лилии- нашему экскурсоводу, было интересно!
Г
Галина
16 сен 2024
Отличная экскурсия. Красивые локации, увидели всё самые шикарные места Зеленоградска и Куршской косы. Юлия - прекрасный гид, очень доброжелательная, лёгкая в общении, рассказала много интересного об истории и современном состоянии мест, где мы побывали. Отличный обед в кафе на берегу, с прекрасным видом. Впечатления самые положительные. Даже не смотря на то, что пришлось очень много ходить, почти не устали. Рекомендую.
Е
Елена
3 сен 2024
Экскурсия очень понравилась, были с ребенком 8ми лет.
В Зеленоградске прошлись по курортному и купили вкуснейшие крендели, а еще смотрели инклюзы в одном магазинчике янтаря, катались на колесе обозрения и пили
В Зеленоградске прошлись по курортному и купили вкуснейшие крендели, а еще смотрели инклюзы в одном магазинчике янтаря, катались на колесе обозрения и пили
h
hi+79313
18 авг 2024
Отличная комфортная машина для путешествия. Юля прекрасный собеседник и гид, очень гибкая к пожеланиям клиентов. Нас было двое и для нас незаметно пролетели 8 часов в компании Юлии, настолько комфортно нам было.
Входит в следующие категории Калининграда
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