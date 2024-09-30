Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше обозрения «Глаз Балтики», высотой 50 метров. Из панорамных кабинок откроется захватывающий вид на Балтийское море, Куршскую косу и город.



После этого мы отправимся на Куршскую косу, чтобы зарядиться энергией и насладиться красотой природы. Приглашаю вас на экскурсию по одному из самых красивых и уютных городков Балтийского побережья. Мы прогуляемся по колоритной улице, изучим исторические виллы и дома. Затем дойдём до променада с колесом 5 4 отзыва

Юлия Ваш гид в Калининграде Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 4 отзыва Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-3 человека На чём проводится На автомобиле 12 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата На сайте нашего официального партнёра Sputnik8

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Описание экскурсии Зеленоградск и Куршская коса У вас будет возможность познакомиться с одним из самых красивых и уютных городков на побережье Балтийского моря. Мы прогуляемся по самой колоритной улице, изучим исторические виллы и дома. Дойдём до променада, где расположено колесо обозрения «Глаз Балтики» высотой 50 метров. Из панорамных кабинок открывается великолепный вид на Балтийское море, Куршскую косу и город. А затем мы отправимся на Куршскую косу, чтобы зарядиться энергией и насладиться красотой природы.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Зеленоградск: Курортный проспект, парк Плантаже, променад

Куршская коса: Королевский бор, высота Мюллера, «Танцующий лес», дюна Эфа, озеро Лебедь Что включено Услуги гида

Транспорт Где начинаем и завершаем? Начало: Заберу вас из отеля в Калининграде Завершение: Калининград Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.