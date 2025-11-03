Мои заказы

Куршская коса и три курорта Балтики за один день в мини-группе

Увлекательное путешествие по Калининградской области: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск и Куршская коса в одном туре. Не упустите шанс
Экскурсия по Калининградской области предлагает насыщенный день, полный открытий.

Посетители увидят, как добывают янтарь в Янтарном, прогуляются по прусским виллам Светлогорска и познакомятся с кошачьей столицей России - Зеленоградском. Куршская коса удивит своими песчаными дюнами и уникальными природными ландшафтами.

Путешествие идеально подходит для тех, кто хочет охватить максимум за короткое время и насладиться красотой Балтики
5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные ландшафты Куршской косы
  • 🏖️ Чистейшие пляжи Янтарного
  • 🏰 Архитектура Светлогорска
  • 🐱 Кошачья столица Зеленоградск
  • 🌲 Природные красоты и свежий воздух
Куршская коса и три курорта Балтики за один день в мини-группе© Павел
Куршская коса и три курорта Балтики за один день в мини-группе© Павел
Куршская коса и три курорта Балтики за один день в мини-группе© Павел
Время начала: 08:30, 08:45

Что можно увидеть

  • Янтарный карьер
  • Прусские виллы
  • Водонапорная башня
  • Танцующий лес
  • Высота Эфа

Описание экскурсии

Янтарный: место, где добывают солнце

Сперва отправимся в уютный приморский посёлок 17 века, где вы понаблюдаете за добычей янтаря в карьере, а после сами сможете найти кусочек «северного золота». Мы пройдем по променаду, увидим янтарную пирамиду и заглянем на один из самых чистых пляжей России, удостоенный награды «Голубой флаг».

Дух Швейцарии в курортном Светлогорске

Следом нас ждет бывший Раушен с его живописным побережьем, хвойными лесами, прусскими виллами и уединенной атмосферой. Мы полюбуемся архитектурой конца 19 века, совершим променад вдоль кромки Балтийского моря, а кроме того, рассмотрим знаменитую водонапорную башню, немецкие скульптуры и солнечные часы.

«Кошачий» Зеленоградск

Здесь мы прогуляемся по променаду и улицам с нарядными домиками довоенной эпохи. Попробуем природную минеральную воду из бювета королевы Луизы. А еще встретим главных обитателей города — бесчисленных кошек, которым в Зеленоградске посвящают граффити и даже установили отдельный светофор.

Куршская коса: песчаное чудо Калининграда

Мы охватим всё многообразие ландшафтов парка, откроем историю песчаной катастрофы и доберемся до красивейших пляжей Балтики. И конечно, посетим главные достопримечательности косы: орнитологическую станцию кольцевания птиц «Фрингилла», Танцующий лес с деревьями, скрученными в спирали, и Высоту Эфа с тремя видами дюн — зелёными, серыми и белыми. Желающих я также отвезу на местную коптильню, где вы сможете попробовать копченого угря, лосося, судака, леща и другую рыбку.

В дополнение мы заедем в живописную Филинскую бухту — одно из самых фотогеничных мест области, откуда вы точно не уедете без чудесных снимков!

Организационные детали

  • В осенне-зимний период орнитологическую станцию мы не посещаем
  • Дополнительные расходы: Приморский карьер — 200/350 руб. с человека, экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 450 руб. с машины + 300 руб. с человека
  • Автомобиль оснащён бустерами

в среду, пятницу и воскресенье в 08:30, в субботу в 08:45

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5415 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:30, в субботу в 08:45
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 1785 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Павел. Я потомственный экскурсовод. Ещё с самого детства заворожён историей Восточной Пруссии. Со временем объездил всю её территорию, и это не только Калининградская область,
читать дальше

но и Польша с Литвой. Я организовываю и провожу экскурсии на двух языках, в индивидуальном и групповом форматах. Каждая моя экскурсия — с изюминкой и интересна по-своему. Со мной вы откроете потрясающее наследие нашего края и посетите незабываемые места, как известные, так и нетуристические. Моя команда это мои родители. Отец с 1992 года проводит экскурсии, объездил всю Восточную Пруссию, дипломированный гид-переводчик; моя мама гид с 1999 года, специалист по побережью и юго-востоку Калининградской области.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

Оксана
Оксана
3 ноя 2025
Посетила данную экскурсию (правильнее будет сказать экскурсионный день, так как вместе мы провели 10 часов) и хочу выразить огромную благодарность Павлу! Легкий в общении (как со взрослыми так и с
читать дальше

детьми), полностью погруженный в материал (рассказ слушается на одном дыхании), безупречно выстроенная логистика посещения экскурсионных мест, прекрасный водитель - и всё это в одном флаконе)) Рекомендую однозначно и еще раз спасибо!

О
ОльгаКурпяева
12 сен 2025
Были на экскурсии 3 сентября. Гидом у нас был Анатолий. Опаздывать мы начали с самого начала везде. И в режиме «мы отстаем от графика» так и прошел весь день, хотя
читать дальше

по факту долго где-то мы и не задерживались (дошли до пляжа в Янтарном, посмотрели 2-3 минуты и ушли, спустились на фуникулере, посмотрели на пляж и поднялись обратно, на поесть выделили 50 минут, танцующий лес - были там минут 15, где были дольше всего - поднимались на смотровую площадку на Дюнах Эфа). Маршрут был Янтарный-Светлогорск-Куршская коса- Танцующий лес-Зеленоградск, в Филинскую бухту не повезли, т. к. после первой остановки нам сказали, что мы не успеем. В целом мы и предполагали, что неспешных прогулок не будет при таком насыщенном маршруте, но и не были настроены, что на посмотреть будет отводиться 5-10 минут (вылезти из машины и уже садиться обратно). В условиях ограниченного времени конечно можно выбрать такую экскурсию, но мы не были готовы, что нам весь день будут говорить, что мы везде отстаем от графика… Возможно если бы это не говорили постоянно, то и впечатления были другие, но в общем как есть. В целом быстренько все проехали, с отметками для себя-куда нужно вернуться. Анатолий будем надеяться, что сделал все возможное, чтобы мы по максимуму успели, рассказывал про все и обо всем.

Е
Екатерина
1 сен 2025
Поездка понравилась. Нас было 3 человека, а сопровождала нас Елена. Успели посмотреть все заявленные локации. Программа насыщенная, но для ознакомления в самый раз. С погодой тоже повезло.
Елена
Елена
12 авг 2025
Павел отличный собеседник, аккуратный водитель и заботливый гид. Неспешно, но при этом нигде не опоздав, изучили три города и Куршскую косу. Даже посмотрели орнитологическую станцию и бухту Филинскую. Кстати, рекомендую не отказываться от заезда в лавку с рыбой. Это был самый вкусный угорь в моей жизни!
А
Андрей
27 мая 2025
Замечательная экскурсия! Экскурсию провела Елена. Мы целый день провели в её комфортабельном автомобиле, слушая интересные рассказы о здешних местах и любопытных исторических фактах, любуясь Куршской косой и городками Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск. Елена показала все основные природные и рукотворные достопримечательности, попутно помогая выбирать места для съёмок. Однозначно можно рекомендовать!:)
Л
Лидия
19 мая 2025
Мы были на экскурсии 18 мая в сопровождении гида Елены. Очень внимательный экскурсовод, владеет материалом на отлично.
М
Мария
11 мая 2025
Все очень быстро, не хватает времени даже сделать фото, не говоря уже о том, чтобы что-то осмотреть более подробно.
По вине одной семьи экскурсия началась позже, но гид предпочел гнать по маршруту вместо того, чтобы немного увеличить время экскурсии
Василий
Василий
8 мая 2025
Спасибо большое организаторам за экскурсию! Особенная благодарность за уникальные локации, которые невозможно было бы найти самостоятельно! Эдуард- настоящий профессионал своего дела!
Т
Татьяна
4 мая 2025
Все было прекрасно. Маршрут изложение материала, комфорт. Спасибо за организацию. Красивые локации, спокойная дорога, милые коты, необычное небо, спокойный ритм, ответы на все вопросы, все успели с удовольствием!
М
Марина
1 мая 2025
Огромное спасибо Павлу!
Экскурсия очень понравилась. Маршрут насыщенный 👍 и красивый. Очень подробно и легко Павел рассказывает все исторические факты о Калининграде, Пруссии и т. п. Узнали много нового и интересного. В следующий наш приезд обязательно еще раз обратимся к нему!!
О
Ольга
1 мая 2025
Огромное спасибо Павлу за экскурсии,очень непринужденно и информотивно. Всем рекомендую услуги гида Павла.
Провез нас по всему побережью,рассказал всю историю края👍
Марина
Марина
27 апр 2025
Были на экскурсии с Павлом. Весело, познавательно, интересно. Прекрасное настроение гарантировано. Экскурсия насыщенная. Павел прислушивается к пожеланиям и подстраивается под ситуацию. Рекомендую как грамотного экскурсовода с лёгкой подачей материала.
Н
Николай
6 апр 2025
Отличная экскурсия. Хорошо подобранный материал,уверенная и интересная подача. Также стоит отметить, профессионализм (вести машину и рассказывать, не сбиваясь, не теряясь - очень тяжело). Павел очень общительный, веселый. Людей было очень мало, либо вообще не было. Поэтому всю красоту удалось увидеть в полном объеме. Спасибо!
Анастасия
Анастасия
21 мар 2025
Очень долго выбирали экскурсию, читали отзывы и выбрали Павла. За день до экскурсии нам позвонил Павел и сообщил, что вести экскурсию будет не он, а его отец Эдуард. Про Эдуарда
читать дальше

ни одного отзыва мы не нашли, но менять планы было уже поздно. В заявленых в программе местах (карьер - сказал что это стоит 1300 с человека и может туда отвести только на 5 минут, хотя в программе тура написано 200-350 рублей, Филинскую бухту-там была собака и Эдуард просто уехал, не дав нам сделать ни одного снимка, Каптильню-даже не предложил, бювет тоже не видели). Информация была очень скомкана, прыгая с одного рассказа на другой. И времени на посещение достопримечательностей давалось очень очень мало т. к. постоянно куда то спешили, хотя нас было всего 4 человека. В итоге в экскурсии разочаровались, мало что увидели и ни чего не узнали!

Павел
Павел
Ответ организатора:
Благодарю за обратную связь. Очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий.

Хотел бы обратить внимание, что перед бронированием экскурсии стоит
читать дальше

внимательно ознакомиться с информацией. У меня указана команда гидов, и в неё входят мой отец и моя мама. Это может быть полезно для понимания, кто будет сопровождать вас на экскурсии.

К сожалению, с самого начала вы расстроились по поводу того, что вас не отвезли на карьер. Хочу напомнить, что на экскурсии было принято коллективное решение, и три человека не захотели ехать на карьер, тогда как вы были единственным, кто выразил желание. Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, лучше подумать о заказе индивидуальной экскурсии, чтобы учесть все ваши пожелания и предпочтения.

Что касается бювета, возможно, вы ожидали увидеть его, но он закрыт в несезон.

Надеюсь, вам удастся получить положительные впечатления от будущих экскурсий!

Анастасия
Анастасия
21 мар 2025
Увлекательная, насыщенная экскурсия. Замечательный гид Эдуард, интересно рассказывает, знает множество историй и легенд, с юмором. Отличный формат, увидеть много локаций за один день. Достаточно свободного времени, подробно объясняет, куда подойти, как лучше пройти. Небольшая группа, было 4 человека. Спасибо организаторам, будем рекомендовать

