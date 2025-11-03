Посетители увидят, как добывают янтарь в Янтарном, прогуляются по прусским виллам Светлогорска и познакомятся с кошачьей столицей России - Зеленоградском. Куршская коса удивит своими песчаными дюнами и уникальными природными ландшафтами.
Путешествие идеально подходит для тех, кто хочет охватить максимум за короткое время и насладиться красотой Балтики
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные ландшафты Куршской косы
- 🏖️ Чистейшие пляжи Янтарного
- 🏰 Архитектура Светлогорска
- 🐱 Кошачья столица Зеленоградск
- 🌲 Природные красоты и свежий воздух
Что можно увидеть
- Янтарный карьер
- Прусские виллы
- Водонапорная башня
- Танцующий лес
- Высота Эфа
Описание экскурсии
Янтарный: место, где добывают солнце
Сперва отправимся в уютный приморский посёлок 17 века, где вы понаблюдаете за добычей янтаря в карьере, а после сами сможете найти кусочек «северного золота». Мы пройдем по променаду, увидим янтарную пирамиду и заглянем на один из самых чистых пляжей России, удостоенный награды «Голубой флаг».
Дух Швейцарии в курортном Светлогорске
Следом нас ждет бывший Раушен с его живописным побережьем, хвойными лесами, прусскими виллами и уединенной атмосферой. Мы полюбуемся архитектурой конца 19 века, совершим променад вдоль кромки Балтийского моря, а кроме того, рассмотрим знаменитую водонапорную башню, немецкие скульптуры и солнечные часы.
«Кошачий» Зеленоградск
Здесь мы прогуляемся по променаду и улицам с нарядными домиками довоенной эпохи. Попробуем природную минеральную воду из бювета королевы Луизы. А еще встретим главных обитателей города — бесчисленных кошек, которым в Зеленоградске посвящают граффити и даже установили отдельный светофор.
Куршская коса: песчаное чудо Калининграда
Мы охватим всё многообразие ландшафтов парка, откроем историю песчаной катастрофы и доберемся до красивейших пляжей Балтики. И конечно, посетим главные достопримечательности косы: орнитологическую станцию кольцевания птиц «Фрингилла», Танцующий лес с деревьями, скрученными в спирали, и Высоту Эфа с тремя видами дюн — зелёными, серыми и белыми. Желающих я также отвезу на местную коптильню, где вы сможете попробовать копченого угря, лосося, судака, леща и другую рыбку.
В дополнение мы заедем в живописную Филинскую бухту — одно из самых фотогеничных мест области, откуда вы точно не уедете без чудесных снимков!
Организационные детали
- В осенне-зимний период орнитологическую станцию мы не посещаем
- Дополнительные расходы: Приморский карьер — 200/350 руб. с человека, экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 450 руб. с машины + 300 руб. с человека
- Автомобиль оснащён бустерами
в среду, пятницу и воскресенье в 08:30, в субботу в 08:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5415 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
По вине одной семьи экскурсия началась позже, но гид предпочел гнать по маршруту вместо того, чтобы немного увеличить время экскурсии
Экскурсия очень понравилась. Маршрут насыщенный 👍 и красивый. Очень подробно и легко Павел рассказывает все исторические факты о Калининграде, Пруссии и т. п. Узнали много нового и интересного. В следующий наш приезд обязательно еще раз обратимся к нему!!
Провез нас по всему побережью,рассказал всю историю края👍
Хотел бы обратить внимание, что перед бронированием экскурсии стоит