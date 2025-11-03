Экскурсия по Калининградской области предлагает насыщенный день, полный открытий. Посетители увидят, как добывают янтарь в Янтарном, прогуляются по прусским виллам Светлогорска и познакомятся с кошачьей столицей России - Зеленоградском. Куршская коса удивит своими песчаными дюнами и уникальными природными ландшафтами. Путешествие идеально подходит для тех, кто хочет охватить максимум за короткое время и насладиться красотой Балтики

Описание экскурсии

Янтарный: место, где добывают солнце

Сперва отправимся в уютный приморский посёлок 17 века, где вы понаблюдаете за добычей янтаря в карьере, а после сами сможете найти кусочек «северного золота». Мы пройдем по променаду, увидим янтарную пирамиду и заглянем на один из самых чистых пляжей России, удостоенный награды «Голубой флаг».

Дух Швейцарии в курортном Светлогорске

Следом нас ждет бывший Раушен с его живописным побережьем, хвойными лесами, прусскими виллами и уединенной атмосферой. Мы полюбуемся архитектурой конца 19 века, совершим променад вдоль кромки Балтийского моря, а кроме того, рассмотрим знаменитую водонапорную башню, немецкие скульптуры и солнечные часы.

«Кошачий» Зеленоградск

Здесь мы прогуляемся по променаду и улицам с нарядными домиками довоенной эпохи. Попробуем природную минеральную воду из бювета королевы Луизы. А еще встретим главных обитателей города — бесчисленных кошек, которым в Зеленоградске посвящают граффити и даже установили отдельный светофор.

Куршская коса: песчаное чудо Калининграда

Мы охватим всё многообразие ландшафтов парка, откроем историю песчаной катастрофы и доберемся до красивейших пляжей Балтики. И конечно, посетим главные достопримечательности косы: орнитологическую станцию кольцевания птиц «Фрингилла», Танцующий лес с деревьями, скрученными в спирали, и Высоту Эфа с тремя видами дюн — зелёными, серыми и белыми. Желающих я также отвезу на местную коптильню, где вы сможете попробовать копченого угря, лосося, судака, леща и другую рыбку.

В дополнение мы заедем в живописную Филинскую бухту — одно из самых фотогеничных мест области, откуда вы точно не уедете без чудесных снимков!

