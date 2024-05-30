Озеро Лебедь – экскурсии в Калининграде

Найдено 24 экскурсии в категории «Озеро Лебедь» в Калининграде, цены от 1 100 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Куршская коса (Высота Эфа, Танцующий лес), Зеленоградск и дегустация
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1707 отзывов
Куршская коса (Высота Эфа, Танцующий лес), Зеленоградск и дегустация
Завтра в 07:50
9 июня в 07:50
от 1 500 за человека
Загадочные тропы косы, Зеленоградск, сыроварня и замки в мини группе
🚗 На машине
Групповая
9 часов
235 отзывов
Загадочные тропы косы, Зеленоградск, сыроварня и замки в мини группе
Начало: Ул. Шевченко 2, дом Советов, Калининград
Расписание: С 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 666 за человека
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня
🚗 На машине
скидка
1%
Групповая
10 часов
107 отзывов
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня
Начало: Улица Шевченко, 2, Калининград
Расписание: Ежедневно 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 34003 366 за человека
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
12 отзывов
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
Начало: Ул. Профессора Баранова 34, ТЦ Акрополь
Завтра в 06:40
9 июня в 06:40
1 490 за человека
Куршская Коса под ключ: от гостиничного номера до дюны Эфа
🚌 На автобусе
скидка
8%
Групповая
6 часов
119 отзывов
Куршская Коса под ключ: от гостиничного номера до дюны Эфа
Начало: Ул. Шевченко, д. 2 (Дом Советов). Укажите Ваш отел...
Расписание: По пн, ср и чт в 14:00, по ср, пт, суб, вскр в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12001 100 за человека
Индивидуальная поездка на Куршскую косу, в Зеленоградск и замок Нессельбек
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
150 отзывов
Индивидуальная поездка на Куршскую косу, в Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: По договоренности по Вашему адресу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 1737513 900 за всё до 4 чел.
Куршская коса и орнитологическая станция «Фрингилла»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
155 отзывов
Куршская коса и орнитологическая станция «Фрингилла»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 1 490 за человека
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
407 отзывов
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
Начало: Ул. Шевченко 2, Дом Советов, Калининград
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 850 за человека
Куршская коса за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
30 отзывов
Куршская коса за один день
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по договоренности
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
🚶 Пешая
Групповая
7 часов
35 отзывов
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам, субботам 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 750 за человека
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
104 отзыва
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: Ул. Шевченко 2, по договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 17 835 за всё до 3 чел.
Куршская Коса и Зеленоградск+дегустация в сыроварне Шаакен Дорф
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
25 отзывов
Куршская Коса и Зеленоградск+дегустация в сыроварне Шаакен Дорф
Начало: Калининград: Улица Шевченко, 2, (Дом Советов)
Расписание: По понедельникам, вторникам и четвергам в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 1 300 за человека
Маршруты Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
69 отзывов
Маршруты Куршской косы
Начало: От вашего отеля в городе или по договорённости
Расписание: Ежедневно в 9:00
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 900 за всё до 4 чел.
4 ГОРОДА за 1 ДЕНЬ: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
61 отзыв
4 ГОРОДА за 1 ДЕНЬ: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный
Начало: Приеду за Вами на указанный адрес
Расписание: 10.00 свободные даты в расписании
15 июня в 09:00
17 июня в 09:00
7 000 за человека
Путешествие к белым дюнам и синему морю
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Путешествие к белым дюнам и синему морю
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно с 8-30, кроме понедельника
9 июня в 08:30
14 июня в 08:30
10 000 за всё до 4 чел.
Впечатляющие ландшафты Косы. Зеленоградск. Сыроварня с замком Несельбек
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
Впечатляющие ландшафты Косы. Зеленоградск. Сыроварня с замком Несельбек
Начало: Адрес вашего проживания и будет местом встречи
Расписание: В 9.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 8 чел.
Прогулка по Куршской Косе
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Прогулка по Куршской Косе
Начало: По договорённости в пределах г. Калининград
Расписание: В любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Куршская коса, Калининград и область от рассвета до заката
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Куршская коса, Калининград и область от рассвета до заката
Начало: По договоренности: адрес проживания в Калининграде
Расписание: ежедневно, в любое время
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
Начало: Площадь Василевского
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 000 за всё до 6 чел.
Куршская коса - Зеленоградск - Замок Нессельбек (музей инквизиции)
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Куршская коса - Зеленоградск - Замок Нессельбек (музей инквизиции)
Начало: Калининград (отель/апартаменты клиента)
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Природа и архитектура Балтийского побережья (Куршская коса - Зеленоградск - Светлогорск)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Природа и архитектура Балтийского побережья (Куршская коса - Зеленоградск - Светлогорск)
Начало: Калининград (отель/апартаменты клиента)
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Тайными тропами Куршской косы до сыроварни Шаакендорф и Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Тайными тропами Куршской косы до сыроварни Шаакендорф и Зеленоградск
Начало: По согласованию с туристом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Куршской косе
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Куршской косе
Начало: По вашему адресу в Калининграде или Зеленоградске
Расписание: В любой свободный день с 9 до 18
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Балтийское побережье: Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Балтийское побережье: Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск
Начало: Приеду по адресу
15 июня в 09:00
7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    30 мая 2024
    Куршская Коса и Зеленоградск+дегустация в сыроварне Шаакен Дорф
    Все отлично организовано - удобное время отъезда (9.00) и места встречи, комфортабельный автобус с кондиционером. Море впечатлений и замечательный гид Татьяна.
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
    Нам повезло, группа собралась из 4 человек и вместо большой групповой экскурсии у нас получилась индивидуальная на автомобиле. Мы посетили
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    Высоту Эфа, танцующий лес, орнитологическая станцию и спустились к морю. Отдельное спасибо экскурсоводу Андрею, который всё время сопровождал нас и рассказал много интересного и познавательного не только о косе, но и о городе Калининграде и многое другое. Спасибо за хорошую поездку.

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Куршская коса (Высота Эфа, Танцующий лес), Зеленоградск и дегустация
    Очень хороший двухэтажный автобус, водитель Александр асс! Особенно с учётом ремонта дороги на Куршской косе((экскурсовод Жанна не понравилась. . Монотонно-
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    усыпляющая. . Из кафе на высоте эффа единственный нормальный ресторан-"на крючке", уха и корюшка зачётные, но очередь постоять придётся. . Всё быстро. Начало экскурсии было замечательное! Дегустация в сыроварне превзошла всё ожидания! Сыр вкусный! Лиска Зе Бест! Если хотите купить марципан он здесь самый дешёвый и огромный ассортимент. В целом понравилось. . От косы ожидали большего. . Ну как есть. . Посмотрели. . Море чудесное и виды на Эффе

  • Н
    Наталия
    30 мая 2024
    Куршская Коса под ключ: от гостиничного номера до дюны Эфа
    Понравилось как рассказывал и подавал информацию на протяжении всего маршрута гид, очень интересно профессионально.
  • Н
    Надежда
    30 мая 2024
    Индивидуальная поездка на Куршскую косу, в Зеленоградск и замок Нессельбек
    Великолепная экскурсия. Очень удобный формат. Вячеслав (наш экскурсовод) встретил нас в аэропорту и мы отправились в путешествие. Прошлись пешком по
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    Зеленограду, заглянуди в Орнитологическую станцию, побывали в танцующем лесу и погуляли по Куршской косе. На обратном пути заехали в замок. Очень удобно, что были только своей компанией и могли неспеша посмотреть и побыть в каждом месте. Огромное спасибо Вячеславу, рассказывал и обращал внимание на интересные факты. Эрудирован и приятен в общении. Поразило место в лесу где с одной стороны ровные сосны, с другой кривые. То как восстанавливали Куршскую косу. И что песок может перемещаться так быстро. Как люди спасали эту природную жемчужину. Красота этих мест и море. Воздух обалденный. Всего словами не описать. Словом: Мы в восторге и очень бладарны Вячеславу за проведенное время.

  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Куршская коса за один день
    Благодарим Евгения за интересную экскурсию! Узнали много нового, насладилась красотой природы Куршской косы!!! Всем советую!!!
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Куршская коса (Высота Эфа, Танцующий лес), Зеленоградск и дегустация
    Экскурсия началась с дегустации. Нам рассказали про сыроварние, кто как и когда занялись этим делом. Замечательная девушка Кристина, все рассказала,
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    показала и угостила вкусными сырами, шоколадом и марципаном. Бокал белого вина оттенял вкусы. На дегустации было достаточное количество продукции, а не как бывает по кусочек и все. Распробовать действительно удалось. Внизу можно было также и приобрести данную продукцию. Далее мы продолжили путь в Танцующий лес. Не сильно понятно про "танцующий" но воздух там обалденный. Маршрут не большой и не утомительный. Потом мы отправились на песчаные дюны, красиво. Море, пляж там тоже были. Ну и сказочный Зеленоградск. Прогуляться по улице, променад вдоль моря. Хочу отметить что экскурсовод Ирина всю дорогу нам рассказывала историю, интересные факты о появлении, жизни, обычаях.

  • О
    Олег
    29 мая 2024
    Куршская Коса под ключ: от гостиничного номера до дюны Эфа
    Прекрасные виды, интересный рассказ экскурсовода. Много фактов из истории края, геологии, архитектуры. Спасибо, рекомендую всем
  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Загадочные тропы косы, Зеленоградск, сыроварня и замки в мини группе
    Нам понравилось все,что мы увидели. Всё было замечательно. Отдельное спасибо гиду Юрию, который исполнял все наши пожелания.
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Куршская Коса и Зеленоградск+дегустация в сыроварне Шаакен Дорф
    Удобное бронирование, своевременное напоминание об экскурсии. Понравилась программа; времени везде было достаточно. Понравилось, что для несовершеннолетних стоимость ниже. Много нового
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    узнали - спасибо гиду Татьяне за интересный рассказ. Чувствуется, что Татьяна профессиональный и опытный гид, но и признаки эмоционального выгорания тоже чувствуются.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Озеро Лебедь»

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  1. Куршская коса (Высота Эфа, Танцующий лес), Зеленоградск и дегустация
  2. Загадочные тропы косы, Зеленоградск, сыроварня и замки в мини группе
  3. Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня
  4. Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
  5. Куршская Коса под ключ: от гостиничного номера до дюны Эфа
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  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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