Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный

Хотите отдохнуть от городской суеты, побывать в красивейших уголках янтарного края, насладиться...

Хотите отдохнуть от городской суеты, побывать в красивейших уголках янтарного края, насладиться шикарными панорамами Балтики, ощутить свежесть моря, прогуляться по чистейшему песку и услышать самые интересные факты о Калининградской области? Тогда эта экскурсия для вас!
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный

Что вы увидите 🤩

  • Визит-центр «Куршская коса» (музейный комплекс)
  • Высота Мюллера
  • Озеро «Чайка»
  • Высота Эфа
  • Зеленоградск: кирха Святого Адальберта, водонапорная башня Кранца
  • Светлогорск: старая водонапорная башня, самые большие в мире солнечные часы, Музей Мирового океана, по желанию
  • Янтарный: производство янтаря, старая немецкая кирха, водонапорная башня Пальмникена, парк Беккера, самый экологически чистый в России пляж
Об экскурсии
Хотите отдохнуть от городской суеты, побывать в красивейших уголках янтарного края, насладиться шикарными панорамами Балтики, ощутить свежесть моря, прогуляться по чистейшему песку и услышать самые интересные факты о Калининградской области? Тогда эта экскурсия для вас!
Программа
Вы посетите визит-центр «Куршская коса» (музейный комплекс), Высоту Мюллера (увидите косу с высоты птичьего полета), озеро «Чайка», Высоту Эфа (самую высокую точку заповедника, с которой открывается шикарный вид на Куршский залив, песчаные дюны и п. Морское), погуляете по широким безлюдным пляжам с «поющими» песками. По желанию, вы сможете посетить рыбный ресторан и отведать вкуснейшие блюда из свежевыловленной рыбы, а в местном магазине – приобрести копченую рыбную продукцию.
Мы погуляем по главным улицам атмосферного Зеленоградска, по променаду, увидим кирху Святого Адальберта, водонапорную башню Кранца, узнаем, почему город называется «столицей кошек» и многое другое.
Погуляем и по узким улочкам Светлогорска, увидим старую водонапорную башню, самые большие в мире солнечные часы, занесенные в книгу рекордов Гиннеса, спустимся на променад и поднимемся по серпантинному спуску начала XX века, увидим крутые склоны Балтийского побережья, по желанию посетим Музей Мирового океана.
В поселке Янтарный побываем на реально действующем производстве янтаря (нам покажут, как изготавливают изделия, как отличить настоящий от поддельного, угостят настойкой из янтаря), увидим старую немецкую кирху и водонапорную башню Пальмникена, парк Беккера и самый экологически чистый в России пляж, попробуем найти янтарь на побережье.
По окончании экскурсии мы вышлем вам на память качественные фотографии достопримечательностей на электронную почту.
Организационные детали
  • Экскурсия проходит на легковых автомобилях (Ford Focus, Hyundai Santa Fe и др. ).
  • Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в Калининграде (кроме Московского района (южная часть города, от автовокзала)).
  • Гид может забрать вас из любого города области и также доставить обратно (трансфер оплачивается дополнительно).

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Общий
12 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит
  • Билеты
  • Обед.
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно, по договоренности

Анна Д.
Анна Д.
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