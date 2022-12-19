Этот маршрут идеально подойдет тем туристам, которые не располагают большим количеством времени, но хотят увидеть как можно больше в Калининградской области. Вы посетите сразу 3 приморских города и охватите 3 экскурсионные темы.

Балтийск (бывш. Пиллау) - самый западный город нашей страны. Вы узнаете историю одной из крупнейшей на Балтике базы военно-морского флота Российской Федерации и о жизни города сегодня.

Янтарный (бывш. Пальмникен) - столица главного природного сокровища нашего региона - янтаря. У Вас будет уникальная возможность не только узнать но и, главное, увидеть своими глазами как добывают и обрабатывают солнечный камень. А также познакомится с историческими вехами Янтарного, его главными достопримечательностями, парками и пляжами.

Ну а завершится наше путешествие в главном курортном городе области - Светлогорске. Здесь гости, после насыщенной экскурсии, смогут неспешно прогуляться по уютным улочкам бывшего Раушена. Насладится не только его уникальной архитектурой, но и вдоволь надышаться Балтийским морским воздухом.