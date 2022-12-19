«Балтийск, Янтарный, Светлогорск» - от порта до курорта

Калининградская область поистине уникальный регион. Здесь сочетаются

Калининградская область поистине уникальный регион. Здесь сочетаются, казалось бы, несочетамые вещи. Здесь и самый западный город России, и огромные залежи солнечного камня, и развитая курортная сеть. Все это можно увидеть в рамках данной экскурсии.
«Балтийск, Янтарный, Светлогорск» - от порта до курорта
«Балтийск, Янтарный, Светлогорск» - от порта до курорта
«Балтийск, Янтарный, Светлогорск» - от порта до курорта
«Балтийск, Янтарный, Светлогорск» - от порта до курорта
«Балтийск, Янтарный, Светлогорск» - от порта до курорта
«Балтийск, Янтарный, Светлогорск» - от порта до курорта
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Что вас ожидает 🤩

  • Самый западный город России - Балтийск
  • Янтарный - столицу солнечного камня и курортный Светлогорск
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Этот маршрут идеально подойдет тем туристам, которые не располагают большим количеством времени, но хотят увидеть как можно больше в Калининградской области. Вы посетите сразу 3 приморских города и охватите 3 экскурсионные темы.
Балтийск (бывш. Пиллау) - самый западный город нашей страны. Вы узнаете историю одной из крупнейшей на Балтике базы военно-морского флота Российской Федерации и о жизни города сегодня.
Янтарный (бывш. Пальмникен) - столица главного природного сокровища нашего региона - янтаря. У Вас будет уникальная возможность не только узнать но и, главное, увидеть своими глазами как добывают и обрабатывают солнечный камень. А также познакомится с историческими вехами Янтарного, его главными достопримечательностями, парками и пляжами.
Ну а завершится наше путешествие в главном курортном городе области - Светлогорске. Здесь гости, после насыщенной экскурсии, смогут неспешно прогуляться по уютным улочкам бывшего Раушена. Насладится не только его уникальной архитектурой, но и вдоволь надышаться Балтийским морским воздухом.

По вторникам, четвергам, субботам в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость входит транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • Посещение производства в Янтарном
Что не входит
  • По желанию за доплату посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината - 350 руб/250 руб
  • Питание - во время экскурсии предоставляется свободное время и рекомендации. Можно брать с собой перекус
Место начала и завершения?
пл. Победы 10, главный вход в отель «Рэдиссон»
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, четвергам, субботам в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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