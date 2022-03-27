Балтийск, Янтарный, Светлогорск - жемчужины Земланда

Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие по побережью Калининградской области

4.6
14 отзывов
Мини-группа
Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие по побережью Калининградской области.

За один день мы посетим три самых красивых города на берегу Балтийского моря — Балтийск, Янтарный и Светлогорск.

Вы познакомитесь с историей военно-морского флота, узнаете все о добыче янтаря и прогуляетесь по улочкам курортного городка.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - жемчужины Земланда
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - жемчужины Земланда
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - жемчужины Земланда
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - жемчужины Земланда
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - жемчужины Земланда
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - жемчужины Земланда
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - жемчужины Земланда

Что вы можете увидеть 🤩

  • Крепость Пиллау
  • здание Пехотных казарм
  • памятники Петру I и Елизавете Петровне
  • маяк Балтийска
  • Балтийская коса
  • Русская набережная
  • немецкое кладбище
  • пляж Балтийска
  • Церковь Казанской иконы Божьей матери в Янтарном
  • особняк Беккера
  • парк Беккера
  • променад и пляж Янтарного
  • памятник холокосту в Пальмникене
  • смотровая площадка "Янтарного комбината"
  • Филинская бухта
  • Органный зал Макарова в Светлогорске
  • здание водолечебницы
  • дендропарк
  • Центральная площадь Раушена
  • променад и фуникулер в Светлогорске
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
За один день мы посетим три самых красивых города побережья Калининградской области - Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Эти города не похожи один на другой, каждый имеет свою историю, свой дух, свой узнаваемый образ, поэтому наша экскурсия будет интересной и насыщенной.
Собравшись в центре Калининграда, сперва мы поедем на юго-запад, и через 50 км приедем в Балтийск, первый на сегодня город нашей программы. Здесь мы пройдём два пешеходных маршрута - первый включает знаменитую крепость Пиллау, Вы узнаете, как она связана с именем Петра Первого, и поймёте, почему в Балтийске установлен ему памятник, подойдём к действующему маяку, прогуляемся мимо места стоянки гражданских и военных кораблей, посмотим Музей Балтийского флота и Свято-Георгиевский морской собор. По желанию группы можно договориться о водной прогулке по гавани Балтийска. После мы доедем до памятника Елизавете Петровне, здесь можно прогуляться по Русской набережной и узнать, как история Восточной Пруссии однажды пересеклась с историей Российской Империи, также мы познакомимся с городским пляжем Балтийска, посмотрим через пролив на Балтийскую косу и дойдём до единственного во всей области немецкого кладбища, попавшего в программу "Три креста".
Проедем 30 км - и мы в Янтарном. История Пальмникена, так этот городок назывался до 1945 года, связана с добычей янтаря, личностью Морица Беккера и печальными событиями, произошедшими здесь в конце Второй мировой войны. Посмотрев все достопримечательности на эту тему, Вы погуляете по старинному парку (в нём, кстати, растёт уникальное тюльпановое дерево), пройдёте по деревянному променаду вдоль красивейшего пляжа, отмеченного Голубым флагом, попробуете найти янтарь, а напоследок мы заедем на карьер "Янтарного комбината", чтобы посмотреть на действующую добычу янтаря в единственном в мире крупном предприятии такого рода, посидеть в янтарной пирамиде, покопать в янтарной песочнице и купить янтарные изделия от производителя.
По дороге в Светлогорск мы заедем в инстаграмную Филинскую бухту, виды там просто сумасшедшие, поэтому мимо никак!
Ну и, наконец, Светлогорск - самый знаменитый приморский город в Калининградской области. Раушен уже с 19 века был элитным курортом, и это заметно в его атмосфере - неторопливой, расслабленной, пронизанной запахами сосен и моря, и в архитектуре - такого количества "пряничных" домиков у нас в регионе нет больше нигде. Во время прогулки по Светлогорску мы узнаем, почему здесь стоит памятник сказочнику Гофману, посмотрим на знаковые для города здания, и у вас останется время прогуляться по променаду и попить кофе с видом на море.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
  • вода и легкие закуски
Что не входит
  • Входные билеты на смотровую площадку "Янтарного комбината" в Янтарном - 350 руб. /чел. (детям до 12 лет и пенсионерам предоставляется скидка)
Место начала и завершения?
Калининград, ул. Шевченко, 4
Когда и сколько длится
Когда: По понедельникам и четвергам в 8.30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Мы обязательно позвоним Вам за день накануне экскурсии, чтобы обсудить все подробности
  • Для экскурсии необходима удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По понедельникам и четвергам в 8.30

Отзывы от туристов

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