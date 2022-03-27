Что вы можете увидеть 🤩

За один день мы посетим три самых красивых города побережья Калининградской области - Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Эти города не похожи один на другой, каждый имеет свою историю, свой дух, свой узнаваемый образ, поэтому наша экскурсия будет интересной и насыщенной.

Собравшись в центре Калининграда, сперва мы поедем на юго-запад, и через 50 км приедем в Балтийск, первый на сегодня город нашей программы. Здесь мы пройдём два пешеходных маршрута - первый включает знаменитую крепость Пиллау, Вы узнаете, как она связана с именем Петра Первого, и поймёте, почему в Балтийске установлен ему памятник, подойдём к действующему маяку, прогуляемся мимо места стоянки гражданских и военных кораблей, посмотим Музей Балтийского флота и Свято-Георгиевский морской собор. По желанию группы можно договориться о водной прогулке по гавани Балтийска. После мы доедем до памятника Елизавете Петровне, здесь можно прогуляться по Русской набережной и узнать, как история Восточной Пруссии однажды пересеклась с историей Российской Империи, также мы познакомимся с городским пляжем Балтийска, посмотрим через пролив на Балтийскую косу и дойдём до единственного во всей области немецкого кладбища, попавшего в программу "Три креста".

Проедем 30 км - и мы в Янтарном. История Пальмникена, так этот городок назывался до 1945 года, связана с добычей янтаря, личностью Морица Беккера и печальными событиями, произошедшими здесь в конце Второй мировой войны. Посмотрев все достопримечательности на эту тему, Вы погуляете по старинному парку (в нём, кстати, растёт уникальное тюльпановое дерево), пройдёте по деревянному променаду вдоль красивейшего пляжа, отмеченного Голубым флагом, попробуете найти янтарь, а напоследок мы заедем на карьер "Янтарного комбината", чтобы посмотреть на действующую добычу янтаря в единственном в мире крупном предприятии такого рода, посидеть в янтарной пирамиде, покопать в янтарной песочнице и купить янтарные изделия от производителя.

По дороге в Светлогорск мы заедем в инстаграмную Филинскую бухту, виды там просто сумасшедшие, поэтому мимо никак!

Ну и, наконец, Светлогорск - самый знаменитый приморский город в Калининградской области. Раушен уже с 19 века был элитным курортом, и это заметно в его атмосфере - неторопливой, расслабленной, пронизанной запахами сосен и моря, и в архитектуре - такого количества "пряничных" домиков у нас в регионе нет больше нигде. Во время прогулки по Светлогорску мы узнаем, почему здесь стоит памятник сказочнику Гофману, посмотрим на знаковые для города здания, и у вас останется время прогуляться по променаду и попить кофе с видом на море.