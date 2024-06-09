Калининградская область — поистине уникальный регион.
Здесь сочетаются, казалось бы, несочетамые вещи: и самый западный город России, и огромные залежи солнечного камня, и развитая курортная сеть.
Все это можно увидеть в рамках данной экскурсии, на которой вы посетите сразу три города — Балтийск, Янтарный и Светлогорск.
Здесь сочетаются, казалось бы, несочетамые вещи: и самый западный город России, и огромные залежи солнечного камня, и развитая курортная сеть.
Все это можно увидеть в рамках данной экскурсии, на которой вы посетите сразу три города — Балтийск, Янтарный и Светлогорск.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Балтийск
- Янтарный
- Светлогорск
Описание экскурсии
Этот маршрут идеально подойдет тем туристам, которые не располагают большим количеством времени, но хотят увидеть как можно больше в Калининградской области. Вы посетите сразу три приморских города и охватите столько же экскурсионных тем.
Самый западный город
Балтийск (бывший Пиллау) — самый западный город нашей страны. В нем мирно соседствуют военные корабли, упоительная северная природа и архитектурный микс из старых немецких и отечественных зданий. Вы узнаете историю одной из крупнейшей на Балтике базы военно-морского флота Российской Федерации и о жизни города сегодня.
Янтарная столица
Янтарный (бывший Пальмникен) — столица янтаря, главного природного сокровища нашего региона. У вас будет уникальная возможность не только узнать, но, что главное, увидеть своими глазами, как обрабатывают солнечный камень. Также вы познакомитесь с вехами истории Янтарного, его главными достопримечательностями, парками и пляжами.
Старинный курорт
Ну а завершится наше путешествие в главном курортном городе области — Светлогорске. Здесь гости после насыщенной экскурсии смогут неспешно прогуляться по уютным улочкам бывшего Раушена и насладиться не только его уникальной архитектурой, но и вдоволь надышаться балтийским морским воздухом. Важная информация:
Экскурсия проводится в мини-группе до 15 человек.
Туристам на выбор предоставляются 3 точки сбора на экскурсию:1. Отель "Ибис", Московский пр-т 52 в 08:15;2. Рыбная деревня, ул. Октябрьская 5Б в 08:30;3. ТЦ "Акрополь", ул. Проф. Баранова 34 в 09:00.*Посадки у отеля "Ибис" и в Рыбной деревне являются трансфером до основного места посадки у ТЦ "Акрополь", просьба учитывать это при бронировании экскурсии.
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Пенсионный
|2 200 ₽
|Детский (0-16)
|2 200 ₽
|Взрослый (16+)
|2 300 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Балтийск
- Янтарный
- Светлогорск
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
- Посещение производства в Янтарном
Что не входит в цену
- Питание (можно брать с собой перекус)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34 и еще 2 адреса
Завершение: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34
Когда и сколько длится?
Когда: Туристам на выбор предоставляются 3 точки сбора на экскурсию:1. Отель "Ибис", Московский пр-т 52 в 08:15;2. Рыбная деревня, ул. Октябрьская 5Б в 08:30;3. ТЦ "Акрополь", ул. Проф. Баранова 34 в 09:00.*Посадки у отеля "Ибис" и в Рыбной деревне являются трансфером до основного места посадки у ТЦ "Акрополь", просьба учитывать это при бронировании экскурсии.
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Набережная в г. Светлогорск находится на реконструкции, поэтому большая часть свободного времени будет предоставлена в Янтарном на обед и купание
- Туристам на выбор предоставляются 3 точки сбора на экскурсию:
- 1. Отель «Ибис», Московский пр-т 52 в 08:15
- 2. Рыбная деревня, ул. Октябрьская 5Б в 08:30
- 3. ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34 в 09:00
- Посадки у отеля "Ибис" и в Рыбной деревне являются трансфером до основного места посадки у ТЦ "Акрополь", просьба учитывать это при бронировании экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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