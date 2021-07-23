2 отзыва оставили туристы

Северный Амалиенау, или Душа нетуристического Калининграда
Отыскать старинные дома, узнать истории тех, кто здесь жил, и мысленно перенестись в прошлое
Многие бывали в Южном Амалиенау — колонии роскошных вилл, построенной как город-сад. А я приглашаю исследовать Северный Амалиенау — нетуристический, немного старомодный и уютный. Он появился в тяжёлые межвоенные годы и сохранил жилую застройку того времени.
Немного по-европейски провинциальный, этот район сохраняет атмосферу жизни кёнигсбержцев начала 20 века.
Я проведу вас по уютным улицам и скверам бывшего Северного Амалиенау и покажу, где раньше находились кирха Памяти королевы Луизы, Бургшуле, школа им. Крауса и Гиппеля и Восточнопрусский приют для глухих. Расскажу, люди каких профессий жили в этом районе, как они проводили свободное время и где учились их дети. А также покажу, как кёнигсбержцы украшали свой город, и помогу расшифровать старинные хаусмарки и барельефы.
Рассказы о жизни и быте кёнигсбержцев
В Северном Амалиенау отлично сохранилась жилая застройка — вы увидите многоквартирные дома, принадлежавшие разным социальным классам. В одних жили купцы, художники, чиновники, юристы и даже знаменитый архитектор Фридрих Ларс. Другие же, более скромные, занимали люди попроще. Я раскрою, каким общественным транспортом пользовались кёнигсбержцы, каким спортом они занимались и как работала пожарная охрана. А также помогу прочувствовать царящую здесь атмосферу прошлого столетия!
Организационные детали
В середине маршрута будет возможность сделать перерыв и купить кофе или булочку в пекарне.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от входа в ЦКПиО
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 883 туристов
Я дипломированный гид, иллюстратор и блогер. Родилась в Калининграде и очень люблю свой город. В путешествиях мне интереснее всего узнавать, как живут люди в разных странах и регионах. На своих экскурсиях я также делаю акцент на любопытных аспектах бытовой жизни. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Руфина
Приезжаю в Калининград с конца 1980-х годов, но всегда по делам. Поэтому в этот отпуск специально поселились в районе Амалиенау и никуда не спешим. Захотелось побольше узнать именно о северной читать дальшеуменьшить
части района, южную обошли уже неоднократно за эти годы. Нелегко было найти экскурсию на нужную дату, время и тему. Но с Диной нам очень повезло! Мы были на одной волне, разница в возрасте не ощущалась, прекрасный русский язык, глубокое знание предмета, масса интересных, нестандартных сведений. Хороший материал в папке гида с планами старинных зданий. Очень интересно было узнать о доме, в котором мы живем на улице Пугачева, и о соседних зданиях. Маршрут со всех сторон занимательный, увлекательный, тенистый и, я бы сказала, художественно окрашенный. Благодарим!!!
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Николай
Многие из нас смотрят на новые города глазами гида, который нам их представляет. И от того, насколько гид владеет своей профессией, насколько любит и знает город и край, в котором читать дальшеуменьшить
живет, во многом зависит и наше восприятие увиденного. Дина - прекрасный гид и очень интересный человек, влюблённый в свой город, великолепно знающий его историю, культуру и архитектуру. Совместное путешествие во времени было необычайно интересным и пролетело на одном дыхании. Спасибо Вам за колоритный и многоликий Город, с которым мы, благодаря Вам, были единым целым!
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Е
Елена
Очень рекомендую экскурсию! Дина -очень интересная и грамотная рассказчица, знает район северного Амалиенау до мельчайших деталей, рассказывает с большим удовольствием и любовью к родному городу. Получилась душевная прогулка с разговором читать дальшеуменьшить
о городе, его домах и жителях. Дина знает много интересных фактов о домах, обращает внимание на детали, которые точно остались бы незамеченными. Удивительно, как трогательно можно рассказать о совсем, казалось бы, обычном районе города. Экскурсия будет интересна и подросткам - дочери очень понравилась.
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Е
Елена
Прекрасная экскурсия, полностью соответствующая названию и описанию. Душевная, неспешная прогулка по очень красивому, сохранившемуся району города в компании прекрасного гида, очень интеллигентной девушки Дины. Разные исторические периоды, разные цели застройки и архитектурные решения. Дина прекрасно составила маршрут, очень интересно рассказывала и что самое главное, очень хорошо разбирается в теме экскурсии. Спасибо!
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С
Сергей
Были на экскурсии в заснеженный зимний день. Дина провела по укрытым снегом улочкам, рассказывая об истории и жизни района. Все самое интересное кроется в мелочах и потому в одиночку мы бы пропустили большую часть всего самого-самого интересного. Здесь что ни дом, то целая история. Прогуливаться с таким эрудированным собеседником было интересно, а время, отведенное на экскурсию, пролетело незаметно.
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М
Марина
Очень нам понравилась экскурсия! Прекрасная подача материала. Ненавязчивый диалог гида и экскурсантов! Внимание к деталям во время прогулки по такому замечательному району доставило огромное удовольствие. А какой хороший ресторан нам Дина посоветовала!!! Спасибо!
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