2 отзыва оставили туристы

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Душа нетуристического Калининграда

Погулять по Северному Амалиенау, отыскать старинные дома и узнать, кто и как в них жил

5
2 отзыва
Дина
Дина – Гид из Калининграда
Многие путешественники бывали в Южном Амалиенау — колонии роскошных вилл, построенной как город-сад.

Я же приглашаю исследовать бывший Северный Амалиенау, возведенный в тяжелые межвоенные годы.

Вы услышите о повседневной жизни кёнигсбержцев начала ХХ века и рассмотрите жилые дома того времени и необычные скульптуры и памятники — от Шопена до котенка.
Задать вопросОбычно отвечает за 36 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

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Душа нетуристического Калининграда
Душа нетуристического Калининграда

Что вас ожидает

Путешествие во времени
Я проведу вас по уютным улицам и скверам бывшего Северного Амалиенау и покажу, где раньше находились кирха Памяти королевы Луизы, Бургшуле, школа им. Крауса и Гиппеля и Восточнопрусский приют для глухих. Расскажу, люди каких профессий жили в этом районе, как они проводили свободное время и где учились их дети. А также покажу, как кёнигсбержцы украшали свой город 🏙️, и помогу расшифровать старинные хаусмарки и барельефы.

Рассказы о жизни и быте кёнигсбержцев
В Северном Амалиенау отлично сохранилась жилая застройка — вы увидите многоквартирные дома, принадлежавшие разным социальным классам. В одних жили купцы, художники, чиновники, юристы и даже знаменитый архитектор Фридрих Ларс. Другие же, более скромные, занимали люди попроще. Я раскрою, каким общественным транспортом пользовались кёнигсбержцы, каким спортом они занимались и как работала пожарная охрана. А также помогу прочувствовать царящую здесь атмосферу прошлого столетия!

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто уже был в Калининграде и видел основные городские достопримечательности 🏛️, а теперь хочет большего.

Организационные детали

В середине маршрута будет возможность сделать перерыв и купить кофе или булочку в пекарне.

Начало и место завершения
🚩 недалеко от входа в ЦКПиО
Душа нетуристического Калининграда
Душа нетуристического Калининграда
Душа нетуристического Калининграда
Душа нетуристического Калининграда
Душа нетуристического Калининграда
Душа нетуристического Калининграда
Душа нетуристического Калининграда
Душа нетуристического Калининграда
Душа нетуристического Калининграда
Душа нетуристического Калининграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дина
Дина
Меня зовут Дина, я дипломированный гид, иллюстратор и блогер. Родилась в Калининграде и очень люблю свой город. В путешествиях мне интереснее всего узнавать, как живут люди в разных странах и регионах. На своих экскурсиях я также делаю акцент на любопытных аспектах бытовой жизни. Надеюсь на скорую встречу!
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2 отзыва оставили туристы

31 августа 2020
Действительно интересная и познавательная прогулка. Дина очень воодушевленный историей города человек, поэтому экскурсия приносит удовольствие и новый взгляд на город
2 августа 2020
Очень нам понравилась экскурсия! Прекрасная подача материала. Ненавязчивый диалог гида и экскурсантов! Внимание к деталям во время прогулки по такому замечательному району доставило огромное удовольствие. А какой хороший ресторан нам Дина посоветовала!!! Спасибо!

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