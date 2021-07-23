2 отзыва оставили туристы

Многие бывали в Южном Амалиенау — колонии роскошных вилл, построенной как город-сад. А я приглашаю исследовать Северный Амалиенау — нетуристический, немного старомодный и уютный. Он появился в тяжёлые межвоенные годы и сохранил жилую застройку того времени. Немного по-европейски провинциальный, этот район сохраняет атмосферу жизни кёнигсбержцев начала 20 века.

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Описание экскурсии

Путешествие во времени

Я проведу вас по уютным улицам и скверам бывшего Северного Амалиенау и покажу, где раньше находились кирха Памяти королевы Луизы, Бургшуле, школа им. Крауса и Гиппеля и Восточнопрусский приют для глухих. Расскажу, люди каких профессий жили в этом районе, как они проводили свободное время и где учились их дети. А также покажу, как кёнигсбержцы украшали свой город, и помогу расшифровать старинные хаусмарки и барельефы.

Рассказы о жизни и быте кёнигсбержцев

В Северном Амалиенау отлично сохранилась жилая застройка — вы увидите многоквартирные дома, принадлежавшие разным социальным классам. В одних жили купцы, художники, чиновники, юристы и даже знаменитый архитектор Фридрих Ларс. Другие же, более скромные, занимали люди попроще. Я раскрою, каким общественным транспортом пользовались кёнигсбержцы, каким спортом они занимались и как работала пожарная охрана. А также помогу прочувствовать царящую здесь атмосферу прошлого столетия!

Организационные детали

В середине маршрута будет возможность сделать перерыв и купить кофе или булочку в пекарне.