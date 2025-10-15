читать дальше

очень погружалась в историю города, знала что-то по вершкам, но Светлана сразу уточнила, насколько глубоко мы владеем материалом и довольно быстро и легко ввела нас в курс дела. Показывала изменение границ на карте (а это очень наглядно для меня), рассказывала о персоналиях и их вкладе в развитие города. И с первых же шагов я уже шла не просто по новому для себя городу, а по вполне конкретной истории.

Это не та часть Амалиенау, которую обычно расхваливают во всех списках "маст си", но честно говоря, мне она понравилась больше. Очень наглядно на этих улицах раскручивается хронология, дома хранят печать времени и событий - удивительно было наблюдать, как роскошные усадьбы в разных стилях теряют свои украшения и превращаются в минималистичное жильё. Светлана рассказала, кто и как здесь жил, каким правилам подчинялись владельцы этих зданий. Провела по улицам, на которые мы сами вряд ли бы заглянули. Задавала нам вопросы и общалась с нами не как ментор - этот формат живого диалога очень располагал к себе. Мы не теряли нить повествования и всё время оставались в контексте, а это очень важно для такой длительной прогулки. Но три часа действительно пролетели незаметно.)

Большое спасибо! Если вернусь в Калининград, с удовольствием погуляю и по другим маршрутам Светланы.)



В фотографиях не хочу раскрывать все детали, поэтому прикрепляю те, которые передают дух прогулки.)