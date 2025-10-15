Мои заказы

Северный Амалиенау - тихий и зелёный

Путешествие сквозь время по уютному району Кёнигсберга
В начале 20 века город вырвался из кольца оборонительных валов и стал активно застраиваться. Поместье Амалиенау превратилось в место комфортного проживания и отдыха. В его северной части появились доходные дома, приюты и школы. Здесь царили сдержанная роскошь и уютная практичность. Это было лучшее место Кёнигсберга — и мы идём знакомиться с ним.
5
8 отзывов
Описание экскурсии

Помогу увидеть, чем хороши:

  • Школа имени Иоганны Амброзиус, народной поэтессы
  • Две разные и яркие локации — квартира-галерея «Дом с горгульей» и арт-дом «Толстой»
  • Бургшуле (Замковая школа) — первая советская школа в Кёнигсберге
  • Скульптуры, взлетевшие на стены домов

Вы встретитесь:

  • С блеском богатых вилл
  • Очарованием доходных домов
  • Привлекательностью простых жилищ
  • Ажурными оградами
  • Барочными изысками
  • Картушами и маскаронами

Узнаете:

  • В чём отличие стрит-арта от паблик-арта
  • Как гидрантам выбирают имена
  • Что такое фахверк
  • Где днём можно увидеть Луну

А ещё:

  • Поговорим о застройке города-сада и людях, создавших это пространство
  • Узнаем об интересном доме, где в начале 20 века жил один известный человек
  • Завершим путешествие в компании хомлинов в атмосферном кафе

Кому подойдёт

Тем, кто хочет оказаться в атмосфере начала 20 века, узнать про архитектуру и судьбы людей того времени.

Организационные детали

Интересно будет взрослым и детям от 12 лет.

во вторник, среду и субботу в 10:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пересечении Комсомольской улицы с пр. Мира
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и субботу в 10:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 174 туристов
Меня зовут Светлана, я аттестованный гид. Вместе мы погуляем по интересному городу, заглянем в нетуристические места, вспомним прошлое региона, очаруемся настоящим. Каждую прогулку делаю комфортной для гостей и делюсь своей любовью к этой земле.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
О
Ольга
15 окт 2025
Нам очень понравилась прогулка со Светланой. Рассказ был интересным, подробным, при этом не занудным. За три часа погуляли, узнали много нового и получили эстетическое удовольствие. Очень рекомендую
Д
Диляра
14 окт 2025
Это была та самая встреча со Светланой, которая навсегда оставила самые теплые чувства к городу в моем сердце! Эта экскурсия позволила погрузиться в ту самую атмосферу начала 20 века, практически
читать дальше

познакомиться с жителями того времени. Эта экскурсия не только про архитектурные сокровища Северного Амалиенау, но и, в первую очередь, про людей, их жизнь и судьбы, их ежедневные заботы, их печали и радости. Со словами Светланы каждый дом, улица, дворик, все, словно оживало, и начинало наполняться жизнью тех времен. Настолько душевно и жизненно Светлана знакомит с секретами Северного Амалиенау, подмечает самые тонкие детали, скрытые от постороннего взгляда сюрпризы.
3 часа пролетели незаметно, легко, с положительными эмоциями и незабываемыми впечатлениями!
Очень благодарна Светлане за прекрасную экскурсию и массу полезных рекомендаций по знакомству с городом!
Крайне рекомендую данную экскурсию для первого знакомства с Калиниградом!

А
Александра
11 сен 2025
Были первый раз в Калининграде и за короткие 6 дней хотелось увидеть и Куршскую косу, и обязательные для посещения Зеленоградск, Светлогорск, Черняховск, Янтарный. Поэтому на сам Калининград было мало времени
читать дальше

и надо было познакомиться с самым, самым атмосферным.
Не знали, что район Амалиенау делится на Северный и Южный и чем они отличаются и где самое самое. Экскурсию Светланы выбрали интуитивно и это оказалось именно то, что искали.
Экскурсия Светланы тщательно продумана и выстроена. Но этого не замечаешь, т. к. подача материала легкая, форма общения непринужденная. Мы увидели все разнообразие застройки Амалиенау: и богатые виллы, и респектабельные доходные дома, и многоквартирные дома на целый квартал и бюджетную застройку комфортабельным жильем, и общественные здания: приюты и две школы, где теперь гимназия и университет. Везде рассмотрели архитектурные особенности, вспомнили историю тех, кто проживал, поговорили об архитектурных стилях, обратили внимание на интересные детали, которые не сразу и заметишь. Познакомились с концепцией города-сада и ее создателями, послушали стихи, узнали, что сегодня происходит интересного и какие творческие люди продолжают создавать местные легенды и творить магию Амалиенау. Получилось очень насыщенно, но мы совсем не устали. Экскурсия рассчитана на небольшую группу, мы же оказались вдвоем с дочкой, наверное, потому что это первые дни сентября. Я ждала от Светланы много информации и подробностей. Дочка хотела увлекательный и не перегруженный рассказ. Мы обе оказались совершенно удовлетворенные. Не знаю, как это у Светланы получилось. Благодаря структурной подаче многое запомнилось и много захотелось разузнать поподробнее в будущем.
После 3-часовой прогулки и легкого перекуса мы отправились изучать Южный Амалиенау уже самостоятельно и смогли оценить, что начинать знакомство с Северной части было для нас хорошим решением.
Светлане большое спасибо! Рассчитываем вернуться в Калининград, очень понравилось! Рады будем побывать и на других экскурсиях Светланы!

Александра
Александра
9 сен 2025
Отличная экскурсия! Маршрут очень насыщенный и увлекательный, 3 часа пролетели незаметно.
Светлана настоящий профессионал своего дела! Экскурсия идеально продумана и сделана с душой и любовью к городу, невероятно приятно гулять с
читать дальше

экскурсоводом.
Так как мы были первый раз в этом районе, вся информация для нас была новой, и очень приятно что на протяжении всего маршрута были мелочи и «свои изюминки» на которые сама не обратишь внимания.
С благодарностью и восторгом, рекомендую насладиться Северным Амалинау в компании Светланы!
Это самый лучший вариант для подробного знакомства с этим необычным районом Калининграда!

Е
Елена
17 авг 2025
Экскурсия прошла в непринужденной обстановке, а подача материала Светланой была увлекательной. Мы ознакомились с архитектурой зданий, возведенных в период с 1920-х по 1930-е годы. Узнали много интересных фактов об истории города. Приготовьтесь много ходить.
Денис
Денис
11 авг 2025
Нам очень повезло попасть к Светлане в свой первый полный день в Калининграде. Получается, мы смотрели на город еще не насмотренными глазами, а на эту красоту накладывали хорошую теоретическую базу.
читать дальше

Амалиенау — район с историей и эстетикой, и мне понравилось, на какие здания и моменты Светлана сделала акценты в своей программе. Кажется, что мы посмотрели всё самое интересное, что существует на районе:) Ещё понравилось, что Светлана ответила на все вопросы, которые у меня возникали в процессе прогулки (часто наивные:). Было ощущение, что мы с гидом знакомы уже несколько лет, потому что не было неловкости или скуки. Кажется, это называется "уметь расположить к себе".

Закончилась экскурсия в кафе "Хомлины", где я прикупил сувенир (Витьку морячка) и выпил вкусный кофе с пирожным.

Дарья
Дарья
9 авг 2025
Это была наша первая экскурсия в Калининграде, и на самом деле я ждала от неё просто атмосферного погружения, такого приятного старта. А оказалось, это полноценное путешествие! До поездки я не
читать дальше

очень погружалась в историю города, знала что-то по вершкам, но Светлана сразу уточнила, насколько глубоко мы владеем материалом и довольно быстро и легко ввела нас в курс дела. Показывала изменение границ на карте (а это очень наглядно для меня), рассказывала о персоналиях и их вкладе в развитие города. И с первых же шагов я уже шла не просто по новому для себя городу, а по вполне конкретной истории.
Это не та часть Амалиенау, которую обычно расхваливают во всех списках "маст си", но честно говоря, мне она понравилась больше. Очень наглядно на этих улицах раскручивается хронология, дома хранят печать времени и событий - удивительно было наблюдать, как роскошные усадьбы в разных стилях теряют свои украшения и превращаются в минималистичное жильё. Светлана рассказала, кто и как здесь жил, каким правилам подчинялись владельцы этих зданий. Провела по улицам, на которые мы сами вряд ли бы заглянули. Задавала нам вопросы и общалась с нами не как ментор - этот формат живого диалога очень располагал к себе. Мы не теряли нить повествования и всё время оставались в контексте, а это очень важно для такой длительной прогулки. Но три часа действительно пролетели незаметно.)
Большое спасибо! Если вернусь в Калининград, с удовольствием погуляю и по другим маршрутам Светланы.)

В фотографиях не хочу раскрывать все детали, поэтому прикрепляю те, которые передают дух прогулки.)

Т
Татьяна
8 авг 2025
Наше путешествие по Северному Амалиенау длилось почти три часа. Мы погрузились в атмосферу прошлых времён и узнали много интересных фактов о жизни и быте той эпохи. На меня, как на
читать дальше

учителя, особенное впечатление произвели здания школ. Интересно, что чувствуют современные школьника, входя в такие исторические здания? Экскурсовод Светлана не только прекрасно владеет материалом, но и делится знаниями легко и непринуждённо. Её речь была грамотной, эмоциональной и убедительной. Кроме профессиональных качеств хочется отметить человеческие достоинства нашего гида: её доброжелательность, искреннюю заинтересованность в том, чтобы гости получили максимум удовольствия и впечатлений, готовность отвечать на любые вопросы и умение создать комфортную обстановку для общения.

