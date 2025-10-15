В начале 20 века город вырвался из кольца оборонительных валов и стал активно застраиваться. Поместье Амалиенау превратилось в место комфортного проживания и отдыха. В его северной части появились доходные дома, приюты и школы. Здесь царили сдержанная роскошь и уютная практичность. Это было лучшее место Кёнигсберга — и мы идём знакомиться с ним.
Описание экскурсии
Помогу увидеть, чем хороши:
- Школа имени Иоганны Амброзиус, народной поэтессы
- Две разные и яркие локации — квартира-галерея «Дом с горгульей» и арт-дом «Толстой»
- Бургшуле (Замковая школа) — первая советская школа в Кёнигсберге
- Скульптуры, взлетевшие на стены домов
Вы встретитесь:
- С блеском богатых вилл
- Очарованием доходных домов
- Привлекательностью простых жилищ
- Ажурными оградами
- Барочными изысками
- Картушами и маскаронами
Узнаете:
- В чём отличие стрит-арта от паблик-арта
- Как гидрантам выбирают имена
- Что такое фахверк
- Где днём можно увидеть Луну
А ещё:
- Поговорим о застройке города-сада и людях, создавших это пространство
- Узнаем об интересном доме, где в начале 20 века жил один известный человек
- Завершим путешествие в компании хомлинов в атмосферном кафе
Кому подойдёт
Тем, кто хочет оказаться в атмосфере начала 20 века, узнать про архитектуру и судьбы людей того времени.
Организационные детали
Интересно будет взрослым и детям от 12 лет.
во вторник, среду и субботу в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пересечении Комсомольской улицы с пр. Мира
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и субботу в 10:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Светлана — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 174 туристов
Меня зовут Светлана, я аттестованный гид. Вместе мы погуляем по интересному городу, заглянем в нетуристические места, вспомним прошлое региона, очаруемся настоящим. Каждую прогулку делаю комфортной для гостей и делюсь своей любовью к этой земле.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
15 окт 2025
Нам очень понравилась прогулка со Светланой. Рассказ был интересным, подробным, при этом не занудным. За три часа погуляли, узнали много нового и получили эстетическое удовольствие. Очень рекомендую
Д
Диляра
14 окт 2025
Это была та самая встреча со Светланой, которая навсегда оставила самые теплые чувства к городу в моем сердце! Эта экскурсия позволила погрузиться в ту самую атмосферу начала 20 века, практически
А
Александра
11 сен 2025
Были первый раз в Калининграде и за короткие 6 дней хотелось увидеть и Куршскую косу, и обязательные для посещения Зеленоградск, Светлогорск, Черняховск, Янтарный. Поэтому на сам Калининград было мало времени
Александра
9 сен 2025
Отличная экскурсия! Маршрут очень насыщенный и увлекательный, 3 часа пролетели незаметно.
Светлана настоящий профессионал своего дела! Экскурсия идеально продумана и сделана с душой и любовью к городу, невероятно приятно гулять с
Е
Елена
17 авг 2025
Экскурсия прошла в непринужденной обстановке, а подача материала Светланой была увлекательной. Мы ознакомились с архитектурой зданий, возведенных в период с 1920-х по 1930-е годы. Узнали много интересных фактов об истории города. Приготовьтесь много ходить.
Денис
11 авг 2025
Нам очень повезло попасть к Светлане в свой первый полный день в Калининграде. Получается, мы смотрели на город еще не насмотренными глазами, а на эту красоту накладывали хорошую теоретическую базу.
Дарья
9 авг 2025
Это была наша первая экскурсия в Калининграде, и на самом деле я ждала от неё просто атмосферного погружения, такого приятного старта. А оказалось, это полноценное путешествие! До поездки я не
Т
Татьяна
8 авг 2025
Наше путешествие по Северному Амалиенау длилось почти три часа. Мы погрузились в атмосферу прошлых времён и узнали много интересных фактов о жизни и быте той эпохи. На меня, как на
