Экспресс-экскурсия из центра города в Амалиенау

Раскрыть прошлое и настоящее Калининграда во время короткой и насыщенной прогулки
Эта программа — для тех, кто оказался в Калининграде ненадолго, но хочет увидеть главное и понять, чем уникален город.

За одну прогулку вы познакомитесь с ключевыми местами центра и ощутите атмосферу самого необычного района Кёнигсберга.

По пути вам встретятся памятники разных эпох и неожиданные символы города — от старейшего стадиона страны до добродушных хомлинов.
Описание экскурсии

  • Начнём экскурсию на площади Победы: вы узнаете об основании города, его развитии как крепости и о том, почему центр Калининграда раньше был окраиной Кёнигсберга.
  • Пройдём по одной из главных улиц: рассмотрим сохранившуюся застройку и почувствуем, как в городе переплетаются немецкая и советская истории.
  • Обсудим историю о визите Петра I и увидим единственный довоенный памятник, дошедший до наших дней.
  • Заглянем к старейшему стадиону страны, по пути встретим 2 хомлинов и раскроем секрет, где поселились остальные сказочные персонажи.
  • Очутимся в районе Амалиенау: познакомимся с принципами его застройки и рассмотрим колоритные виллы.
  • Завершим прогулку в живописном Белорусском сквере.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 3454 туристов
Меня зовут Галина. Я историк, экскурсовод, аккредитована при Правительстве Калининградской области и НП «Куршская коса». С удовольствием покажу вам наш янтарный край во всём его разнообразии! Познакомлю с историей, природой
читать дальше

и людьми. Командой профессиональных гидов мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, автомобильные и пешеходные: как стандартные маршруты, так и с учётом ваших интересов и пожеланий. Вас ждут живое общение, увлекательные истории, масса полезной информации, яркие впечатления! Узнайте о балтийском побережье всё, что хотели знать, и даже больше!

