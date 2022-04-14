Экскурсия по Зеленоградску с заездом в Нессельбек

Зеленоградск - самый красивый, уютный и замечательный город-курорт в Калининградской области

Индивидуальная
Зеленоградск – самый красивый, уютный и замечательный город-курорт в Калининградской области.

Экскурсия в немецкий Кранц (старое название) – это погружение в прошлое с оттенками современности.

Прогуливаясь по мощенным брусчаткой улицам курорта, можно встретить как хорошо сохранившиеся немецкие дома с неповторимой архитектурой, так и современные красивые дома, отели и пансионаты.
Экскурсия по Зеленоградску с заездом в Нессельбек
Экскурсия по Зеленоградску с заездом в Нессельбек
Экскурсия по Зеленоградску с заездом в Нессельбек
Экскурсия по Зеленоградску с заездом в Нессельбек
Экскурсия по Зеленоградску с заездом в Нессельбек

Что вас ожидает 🤩

  • Зеленоградск
  • Променад
  • Побережье Балтийского моря
  • Курортный проспект
  • Арт-объекты города
  • Старинные немецкие дома
  • Современные строения
  • Замковый комплекс «Нессельбек»
  • Музей пыток

Обзор Зеленоградска

Зеленоградск – самый красивый, уютный и замечательный город-курорт в Калининградской области. Экскурсия в немецкий Кранц (старое название) – это погружение в прошлое с оттенками современности. Прогуливаясь по мощенным брусчаткой улицам курорта, можно встретить как хорошо сохранившиеся немецкие дома с неповторимой архитектурой, так и современные красивые дома, отели и пансионаты.
Зеленоградск, как и когда-то немецкий Кранц стал излюбленным местом отдыха для жителей региона и гостей. Ведь помимо архитектуры, в городе расположились много уютных, с домашней обстановкой, кафешечек и ресторанчиков. На курортном проспекте увидим знаменитую булочную, пережившую 2 мировые войны. Прогуляемся по променаду и узнаем какой след о себе оставила королева Луиза в истории города.

Заглядывая в Средневековье

Завершим нашу неспешную экскурсию погружением в Средневековье, посетив комплекс «Нессельбек». Это хоть и современное здание, но воссозданное по старинным чертежам, как точная копия крепости Тевтонского ордена. Посетим Музей пыток, а также отведаем замечательную кухню ресторана «Нессельбек» и, по желанию, попробуем пиво, сваренное согласно Кодексу чистоты пива, принятому в 1561 году. Посещение замка «Нессельбек» добавит в Ваш фотоальбом много новых и уникальных фотографий.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Питание и дегустации
  • Сувениры
  • Дополнительное время (1200 руб. /час)
Место начала и завершения?
Центр Калининграда / по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 8:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 8:00

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