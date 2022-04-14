Обзор Зеленоградска

Зеленоградск – самый красивый, уютный и замечательный город-курорт в Калининградской области. Экскурсия в немецкий Кранц (старое название) – это погружение в прошлое с оттенками современности. Прогуливаясь по мощенным брусчаткой улицам курорта, можно встретить как хорошо сохранившиеся немецкие дома с неповторимой архитектурой, так и современные красивые дома, отели и пансионаты.

Зеленоградск, как и когда-то немецкий Кранц стал излюбленным местом отдыха для жителей региона и гостей. Ведь помимо архитектуры, в городе расположились много уютных, с домашней обстановкой, кафешечек и ресторанчиков. На курортном проспекте увидим знаменитую булочную, пережившую 2 мировые войны. Прогуляемся по променаду и узнаем какой след о себе оставила королева Луиза в истории города.

Заглядывая в Средневековье

Завершим нашу неспешную экскурсию погружением в Средневековье, посетив комплекс «Нессельбек». Это хоть и современное здание, но воссозданное по старинным чертежам, как точная копия крепости Тевтонского ордена. Посетим Музей пыток, а также отведаем замечательную кухню ресторана «Нессельбек» и, по желанию, попробуем пиво, сваренное согласно Кодексу чистоты пива, принятому в 1561 году. Посещение замка «Нессельбек» добавит в Ваш фотоальбом много новых и уникальных фотографий.