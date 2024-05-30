1 чел.
По популярности
Групповая
4 часа
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф: история, вкус, фото
Погрузитесь в эпоху средневековья, отведайте уникальные сыры и запечатлейте моменты у замка Нессельбек
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
1 350₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
Начало: Ул. Шевченко 2, Дом Советов, Калининград
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 850₽ за человека
Групповая
4 часа
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Пивной Кёнигсберг»
Начало: Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград»
Расписание: по четвергам в 18:00
13 июня в 18:00
20 июня в 18:00
2 750₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
Начало: Калининград, Центральная площадь у Дома Советов
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Впечатляющие ландшафты Косы. Зеленоградск. Сыроварня с замком Несельбек
Начало: Адрес вашего проживания и будет местом встречи
Расписание: В 9.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса - Зеленоградск - Замок Нессельбек (музей инквизиции)
Начало: Калининград (отель/апартаменты клиента)
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана30 мая 2024Отличная экскурсия! Прекрасный руководитель группы и гид по совместительству -ВАЛЕНТИНА! Замечательные ребята в замке ШААКЕН, Глебу -отдельное огромное спасибо! Конечно, сыроварня-вкусно, атмосферно, душевно-вино, сыр, шоколад, дегустация, сопровождение, экскурсия по производству! Главное-с любовью! Отличная работа, море удовольствий!
- ЗЗульфия28 мая 2024Были на данной экскурсии и хочу сказать это отвал башки 🥳🥳🥳 Всем рекомендую, гид у нас просто супер Владимир Иванович П. Супер
- ЕЕлена21 мая 2024Хотелось бы поблагодарить Ирину Владимировну за прекрасную экскурсию в крепость Щаакен и замок Нессельбек! Это был чудесный, насыщенный день, полный
- ИИрина17 мая 2024Только позитивные впечатления. Все было на высшем уровне. Спасибо за прекрасно организованную экскурсию
- ВВоропаева16 мая 2024Замечательная экскурсия! Нашим гидом был Кирилл, спасибо ему за интересные рассказы, увлекательную экскурсию и за то, что мы успели насладиться Куршской косой до прибытия больших групп.
- ААлексей1 мая 2024Сергей, очень увлеченный специалист, с чувством юмора, много интересной информации получили на экскурсии, но этой информацией нас не перегружали, были
- ААлександр28 апреля 2024Рассказали историю о пивовареньи. Были на двух пивоварнях. На первой продегустировали 5 сортов пива и закуски. Столы заранее были накрыты.
- AA791633912 января 2024Отличный гид! Узнали много интересного, экскурсия прошла на одном дыхании, с комфортом, мы очень довольны!
- ООлег6 января 2024Все было достаточно интересно и познавательно. Единственно конечно, стоимость явно завышена за такую трех часовую экскурсию даже учитывая то что она Индивидуальная.
- ААлина10 ноября 2023Попробуй пРуссию на вкус! Марципаны и сыры, пиво и вино - в мини-группеНу просто изумительная экскурсия) очень много информации, дегустации, эмоций и приятных покупок) Лариса, спасибо вам, вы отличный гид! Все с душой, трепетом и интересом. Понравились абсолютно все локации - было содержательно и со вкусом!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Нессельбек»
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