Нессельбек – экскурсии в Калининграде

Найдено 7 экскурсий в категории «Нессельбек» в Калининграде, цены от 1 350 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замок Шаакен+сыроварня Шаакендорф с дегустацией+Нессельбек
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
343 отзыва
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф: история, вкус, фото
Погрузитесь в эпоху средневековья, отведайте уникальные сыры и запечатлейте моменты у замка Нессельбек
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
1 350 за человека
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
407 отзывов
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
Начало: Ул. Шевченко 2, Дом Советов, Калининград
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 850 за человека
Автобусная экскурсия «Пивной Кёнигсберг»
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
117 отзывов
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Пивной Кёнигсберг»
Начало: Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград»
Расписание: по четвергам в 18:00
13 июня в 18:00
20 июня в 18:00
2 750 за человека
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
Начало: Калининград, Центральная площадь у Дома Советов
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 990 за всё до 5 чел.
Впечатляющие ландшафты Косы. Зеленоградск. Сыроварня с замком Несельбек
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
Впечатляющие ландшафты Косы. Зеленоградск. Сыроварня с замком Несельбек
Начало: Адрес вашего проживания и будет местом встречи
Расписание: В 9.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 8 чел.
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Куршская коса - Зеленоградск - Замок Нессельбек (музей инквизиции)
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Куршская коса - Зеленоградск - Замок Нессельбек (музей инквизиции)
Начало: Калининград (отель/апартаменты клиента)
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    Замок Шаакен+сыроварня Шаакендорф с дегустацией+Нессельбек
    Отличная экскурсия! Прекрасный руководитель группы и гид по совместительству -ВАЛЕНТИНА! Замечательные ребята в замке ШААКЕН, Глебу -отдельное огромное спасибо! Конечно, сыроварня-вкусно, атмосферно, душевно-вино, сыр, шоколад, дегустация, сопровождение, экскурсия по производству! Главное-с любовью! Отличная работа, море удовольствий!
  • З
    Зульфия
    28 мая 2024
    Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
    Были на данной экскурсии и хочу сказать это отвал башки 🥳🥳🥳 Всем рекомендую, гид у нас просто супер Владимир Иванович П. Супер
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    человек ❤️ Много чего видели, много чего попробовали на вкус, Владимир отвез нас в какой вкусный ресторан, потом на дегустацию вина и сыра 👌Не разу нас не подгонял, терпеливо ждал но и мы наша группа тоже много не наглела 🤣 вообще всем рекомендую данную экскурсию а если гидом будет Владимир Иванович то вам повезло на полной программе ❤️ Владимир желаем Вам всех благ, спасибо за сегодняшний День 💣👌

  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Замок Шаакен+сыроварня Шаакендорф с дегустацией+Нессельбек
    Хотелось бы поблагодарить Ирину Владимировну за прекрасную экскурсию в крепость Щаакен и замок Нессельбек! Это был чудесный, насыщенный день, полный
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    эмоций и впечатлений. Отдельно отмечу профессиональную работу водителя Александра, отличный тандем, вне всяких похвал! В следующий приезд на экскурсию только с ними. Гости из Казани.

  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Замок Шаакен+сыроварня Шаакендорф с дегустацией+Нессельбек
    Только позитивные впечатления. Все было на высшем уровне. Спасибо за прекрасно организованную экскурсию
  • В
    Воропаева
    16 мая 2024
    Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
    Замечательная экскурсия! Нашим гидом был Кирилл, спасибо ему за интересные рассказы, увлекательную экскурсию и за то, что мы успели насладиться Куршской косой до прибытия больших групп.
  • А
    Алексей
    1 мая 2024
    Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
    Сергей, очень увлеченный специалист, с чувством юмора, много интересной информации получили на экскурсии, но этой информацией нас не перегружали, были
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    перерывы, на кофе брейк:) От себя, как человека, тоже увлеченного историей, могу добавить, что все понравилось, все было интересно, погода нас тоже радовала теплом и ясным небом. Сергей, спасибо большое, за Вашу работу и вклад в развитие региона, продолжайте в том же духе! Для других путешественников, рекомендуем заранее посмотреть те места, которые хотелось бы посетить и спланировать авторский-персональный маршрут, чтобы сильно не устать планировать экскурсию не более 7-8ч.

  • А
    Александр
    28 апреля 2024
    Автобусная экскурсия «Пивной Кёнигсберг»
    Рассказали историю о пивовареньи. Были на двух пивоварнях. На первой продегустировали 5 сортов пива и закуски. Столы заранее были накрыты.
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    Нам с товарищем не хватило места(. Пришлось ждать. Наконец-то нас посадили. Потом поехали на вторую пивоварню. Там проходил рыцарский турнир. Очень зрелищно. После опять попили пива. Посмотрели комнату пыток и поехали домой.

  • A
    A7916339
    12 января 2024
    Куршская коса - Зеленоградск - Замок Нессельбек (музей инквизиции)
    Отличный гид! Узнали много интересного, экскурсия прошла на одном дыхании, с комфортом, мы очень довольны!
  • О
    Олег
    6 января 2024
    Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня
    Все было достаточно интересно и познавательно. Единственно конечно, стоимость явно завышена за такую трех часовую экскурсию даже учитывая то что она Индивидуальная.
  • А
    Алина
    10 ноября 2023
    Попробуй пРуссию на вкус! Марципаны и сыры, пиво и вино - в мини-группе
    Ну просто изумительная экскурсия) очень много информации, дегустации, эмоций и приятных покупок) Лариса, спасибо вам, вы отличный гид! Все с душой, трепетом и интересом. Понравились абсолютно все локации - было содержательно и со вкусом!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Нессельбек»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Замок Шаакен+сыроварня Шаакендорф с дегустацией+Нессельбек
  2. Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
  3. Автобусная экскурсия «Пивной Кёнигсберг»
  4. Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
  5. Впечатляющие ландшафты Косы. Зеленоградск. Сыроварня с замком Несельбек
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Нессельбек" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 350 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 902 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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