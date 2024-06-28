1 чел.
По популярности
Мини-группа
9 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта
Исследуйте культурное наследие и природную красоту Калининградской области в однодневной поездке
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
4 000₽ за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Советск и Неман: путешествие и дегустация сыров из Калининграда
Историческое путешествие в Советск и Неман с дегустацией уникальных сыров ждет вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: В одном из 6 мест в центре Калининграда на выбор
Расписание: в воскресенье в 09:00
7 июля в 09:00
14 июля в 09:00
21661 950₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Куршская коса и Зеленоградск: замок Шаакен и сыроварня
Погрузитесь в историю и природу Калининградской области, открыв для себя уникальные места и вкусы
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 734₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Уникальные ландшафты Куршской косы
Проехать по самому колоритному и красивому маршруту Калининградского края
Начало: В центре города
4 июля в 07:30
8 июля в 07:30
12 990₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Мистический Кёнигсберг: театрализованная групповая экскурсия
Попасть в загадочный мир тевтонских рыцарей, алхимиков, ведьм и фанатичных инквизиторов
Начало: В центре Калининграда
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
3 июля в 18:00
950₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Куршская коса и замок Шаакен: экскурсия из Калининграда
Откройте для себя средневековый замок, тайны природы и вкусы Калининградской области в уютной группе
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 740₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Калейдоскоп русской Балтики: от замков до Куршской косы
Исследуйте средневековые замки, насладитесь природой Куршской косы и отдохните в Зеленоградске
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 740₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-квиз «Мятежный дух Понарта»
Погулять по «нахальной деревне» на окраине Кёнигсберга и раскрыть её тайны в увлекательном формате
Начало: У культурно-досугового центра в Понарте
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 1 800₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
9 часов
Уютное путешествие в Янтарный, Балтийск и Светлогорск в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старой Европы, исследуя янтарные сокровища и балтийские красоты в уникальной экскурсии
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
«Янтарное кольцо»: уникальное путешествие по Балтийскому побережью
Откройте для себя красоту и историю Балтийского побережья в однодневной экскурсии по городам Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Начало: Центр Калининграда
Расписание: ежедневно 8.30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 38003 420₽ за человека
скидка
10%
Групповая
6 часов
Вечерний Калининград: хомлины, марципан и безлимитная пивная дегустация
Открыть вкусные и колоритные уголки Калининграда на автобусной экскурсии
Начало: В центре Калининграда (одно из 10 мест на выбор)
Расписание: в понедельник и четверг в 15:30
Сегодня в 15:30
4 июля в 15:30
15331 380₽ за человека
скидка
10%
Групповая
9 часов
Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
Отправиться на восток Калининградской области и оценить колоритные прусские города
Начало: В одной из 6 точек в центре Калининграда на выбор
Расписание: в понедельник в 09:00
8 июля в 09:00
15 июля в 09:00
23222 090₽ за человека
Квест
4 часа
Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
Остров Канта, довоенный Марауненхоф и Королевская гора - с блокнотом в руке по городу «К»
Начало: В центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛиана28 июня 2024Экскурсия очень понравилось. Экскурсовод Владимир замечательно провел нас по самым интересным местам,рассказал все самое необходимое и познавательное. Отвечал на все
- ЮЮлия27 июня 2024Насыщенная программа, красивые виды, разные города! Рекомендую данную экскурсию для ознакомления с Калининградской областью.
- ЮЮлия27 июня 2024После экскурсии остались только самые теплые впечатления! Рекомендую к посещению данный маршрут, насыщенный и интересный, очень красивая природа! Ранний выезд
- ААлексей27 июня 2024Всё отлично, море впечатлений!
- ЮЮлия27 июня 2024Прекрасная экскурсия! Великолепный Дмитрий, который рассказывает с юмором и зажигает своим энтузиазмом и любовью к городам всех туристов 👌🏻👍🏻 Спасибо большое, за прекрасный день!
- ТТатьяна25 июня 2024О́чень профессиональный гид Ирина Романова. Обаятельный человек. Никита́-выше всяких похвал. С удовольствием воспользуюсь услугами команды Tripster ещё. Татьяна М.
- ННадежда25 июня 2024Экскурсовод отличный. Коса прекрасна, как и город котов Зеленоградск. Очень рекомендую сыроварню
- ИИрина25 июня 2024Гид Владимир - прекрасный рассказчик, человек, неравнодушный к истории своего края, его настоящему и будущему. В течение поездки нам не
- ДДмитрий25 июня 2024Гид рассказывает понятно, готов ответить на интересующие вопросы. Маршрут проложен хорошо, минимизировано пересечение с большими группами.
- ААлсу25 июня 2024Отличная экскурсия. Все было на высшем уровне.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Из центра»
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