Экскурсии из центра Калининграда

Найдено 13 экскурсий в категории «Из центра» в Калининграде, цены от 950 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
237 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта
Исследуйте культурное наследие и природную красоту Калининградской области в однодневной поездке
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
4 000 за человека
Советск и Неман с дегустацией сыров
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
80 отзывов
Популярное предложение
Советск и Неман: путешествие и дегустация сыров из Калининграда
Историческое путешествие в Советск и Неман с дегустацией уникальных сыров ждет вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: В одном из 6 мест в центре Калининграда на выбор
Расписание: в воскресенье в 09:00
7 июля в 09:00
14 июля в 09:00
21661 950 за человека
По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
463 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск: замок Шаакен и сыроварня
Погрузитесь в историю и природу Калининградской области, открыв для себя уникальные места и вкусы
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 734 за человека
Уникальные ландшафты Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
46 отзывов
Уникальные ландшафты Куршской косы
Проехать по самому колоритному и красивому маршруту Калининградского края
Начало: В центре города
4 июля в 07:30
8 июля в 07:30
12 990 за всё до 4 чел.
Мистический Кёнигсберг: театрализованная групповая экскурсия
Групповая
1 час
4 отзыва
Мистический Кёнигсберг: театрализованная групповая экскурсия
Попасть в загадочный мир тевтонских рыцарей, алхимиков, ведьм и фанатичных инквизиторов
Начало: В центре Калининграда
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
3 июля в 18:00
950 за человека
В мини-группе - на Куршскую косу, в Зеленоградск и замку Шаакен
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
241 отзыв
Куршская коса и замок Шаакен: экскурсия из Калининграда
Откройте для себя средневековый замок, тайны природы и вкусы Калининградской области в уютной группе
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 740 за человека
Калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и Куршская коса
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
41 отзыв
Калейдоскоп русской Балтики: от замков до Куршской косы
Исследуйте средневековые замки, насладитесь природой Куршской косы и отдохните в Зеленоградске
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 740 за человека
Экскурсия-квиз «Мятежный дух Понарта»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Экскурсия-квиз «Мятежный дух Понарта»
Погулять по «нахальной деревне» на окраине Кёнигсберга и раскрыть её тайны в увлекательном формате
Начало: У культурно-досугового центра в Понарте
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 1 800 за всё до 10 чел.
Уютное путешествие в Янтарный, Балтийск и Светлогорск в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
147 отзывов
Уютное путешествие в Янтарный, Балтийск и Светлогорск в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старой Европы, исследуя янтарные сокровища и балтийские красоты в уникальной экскурсии
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4 000 за человека
«Янтарное кольцо» - Балтийск, Янтарный и Светлогорск, Филинская бухта
🚌 На автобусе
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
39 отзывов
«Янтарное кольцо»: уникальное путешествие по Балтийскому побережью
Откройте для себя красоту и историю Балтийского побережья в однодневной экскурсии по городам Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Начало: Центр Калининграда
Расписание: ежедневно 8.30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 38003 420 за человека
Вечерний Калининград: хомлины, марципан и безлимитная пивная дегустация
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6 часов
9 отзывов
Вечерний Калининград: хомлины, марципан и безлимитная пивная дегустация
Открыть вкусные и колоритные уголки Калининграда на автобусной экскурсии
Начало: В центре Калининграда (одно из 10 мест на выбор)
Расписание: в понедельник и четверг в 15:30
Сегодня в 15:30
4 июля в 15:30
15331 380 за человека
Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
13 отзывов
Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
Отправиться на восток Калининградской области и оценить колоритные прусские города
Начало: В одной из 6 точек в центре Калининграда на выбор
Расписание: в понедельник в 09:00
8 июля в 09:00
15 июля в 09:00
23222 090 за человека
Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
🚗 На машине
Квест
4 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
Остров Канта, довоенный Марауненхоф и Королевская гора - с блокнотом в руке по городу «К»
Начало: В центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лиана
    28 июня 2024
    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
    Экскурсия очень понравилось. Экскурсовод Владимир замечательно провел нас по самым интересным местам,рассказал все самое необходимое и познавательное. Отвечал на все
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    интересующие нас вопросы. Экскурсией с мужем довольны,несмотря на погоду с которой нам совсем не повезло,настроение не испорчено! В следующую экскурсию только с Владимиром)

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  • Ю
    Юлия
    27 июня 2024
    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
    Насыщенная программа, красивые виды, разные города! Рекомендую данную экскурсию для ознакомления с Калининградской областью.
  • Ю
    Юлия
    27 июня 2024
    По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне
    После экскурсии остались только самые теплые впечатления! Рекомендую к посещению данный маршрут, насыщенный и интересный, очень красивая природа! Ранний выезд
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    был очень кстати, успели посмотреть все локации без большого количества людей. Пообедали во вкусном ресторанчике с прекрасным видом. Очень комфортное перемещение в мини-группе и с гидом, у которого все четко распланировано.

  • А
    Алексей
    27 июня 2024
    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
    Всё отлично, море впечатлений!
    Всё отлично, море впечатлений!Всё отлично, море впечатлений!
  • Ю
    Юлия
    27 июня 2024
    Уютное путешествие в Янтарный, Балтийск и Светлогорск в мини-группе
    Прекрасная экскурсия! Великолепный Дмитрий, который рассказывает с юмором и зажигает своим энтузиазмом и любовью к городам всех туристов 👌🏻👍🏻 Спасибо большое, за прекрасный день!
    Прекрасная экскурсия! Великолепный Дмитрий, который рассказывает с юмором и зажигает своим энтузиазмом и любовью к городамПрекрасная экскурсия! Великолепный Дмитрий, который рассказывает с юмором и зажигает своим энтузиазмом и любовью к городамПрекрасная экскурсия! Великолепный Дмитрий, который рассказывает с юмором и зажигает своим энтузиазмом и любовью к городамПрекрасная экскурсия! Великолепный Дмитрий, который рассказывает с юмором и зажигает своим энтузиазмом и любовью к городамПрекрасная экскурсия! Великолепный Дмитрий, который рассказывает с юмором и зажигает своим энтузиазмом и любовью к городамПрекрасная экскурсия! Великолепный Дмитрий, который рассказывает с юмором и зажигает своим энтузиазмом и любовью к городам
  • Т
    Татьяна
    25 июня 2024
    Советск и Неман с дегустацией сыров
    О́чень профессиональный гид Ирина Романова. Обаятельный человек. Никита́-выше всяких похвал. С удовольствием воспользуюсь услугами команды Tripster ещё. Татьяна М.
  • Н
    Надежда
    25 июня 2024
    По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне
    Экскурсовод отличный. Коса прекрасна, как и город котов Зеленоградск. Очень рекомендую сыроварню
  • И
    Ирина
    25 июня 2024
    В мини-группе - на Куршскую косу, в Зеленоградск и замку Шаакен
    Гид Владимир - прекрасный рассказчик, человек, неравнодушный к истории своего края, его настоящему и будущему. В течение поездки нам не
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    приходилось скучать, поскольку Владимир обладает огромным объёмом информации и очень интересно её подаёт. Он ответил на все наши вопросы. Во время поездки Владимир постоянно заботился о том, чтобы нам было комфортно и интересно. Ирина, Санкт-Петербург.

  • Д
    Дмитрий
    25 июня 2024
    Калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и Куршская коса
    Гид рассказывает понятно, готов ответить на интересующие вопросы. Маршрут проложен хорошо, минимизировано пересечение с большими группами.
  • А
    Алсу
    25 июня 2024
    Советск и Неман с дегустацией сыров
    Отличная экскурсия. Все было на высшем уровне.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
  2. Советск и Неман с дегустацией сыров
  3. По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне
  4. Уникальные ландшафты Куршской косы
  5. Мистический Кёнигсберг: театрализованная групповая экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Амалиенау
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июле 2024
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