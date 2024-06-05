1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Утренняя экскурсия: Куршская коса и Зеленоградск
Исследуйте живописные дюны, Танцующий лес и исторический Зеленоградск, наслаждаясь утренней прохладой и спокойствием
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
«Замок Нессельбек – не аутентичная, но очень колоритная постройка, на фоне которой получаются интересные фотографии»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16551 490₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4.5 часа
Автобусная экскурсия по Калининграду: Средневековье и сыры
Откройте для себя секреты средневекового Калининграда и насладитесь дегустацией местных сыров
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
14991 350₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Калининграда: посетите Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварню Нессельбек и сыроварню за один день. Узнайте историю и традиции этих мест
Начало: У вашего отеля в Калининграде
«Замок-пивоварня Нессельбек — стилизованный под рыцарские времена замок, созданный современными мастерами по старинным чертежам»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Душевное путешествие на Куршскую косу: экскурсия по Калининграду
Куршская коса - царство дюн и лесов. Насладитесь пейзажами, узнайте историю, посетите Нессельбек, Зеленоградск и орнитологическую станцию
Начало: У гостиницы «Калининград»
«Нессельбек — современный ресторан-отель, построенный по канонам средневековых замков»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 750₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса + Зеленоградск + Нессельбек
Исследуйте живописные уголки Калининграда: от дюн Куршской косы до исторического Зеленоградска и замка Нессельбек
Начало: В вашем отеле или по договоренности
«По дороге также остановимся у замка Нессельбек — современного отеля-ресторана в средневековом стиле»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим местам Калининграда
Погрузитесь в мир природы и истории с экскурсией по Куршской косе, Зеленоградску и замку Нессельбек. Откройте для себя красоту и тайны Калининграда
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«Нессельбек — воссозданный рыцарский замок, наполненный атмосферой средневековья»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1887216 985₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Замки Калининграда: путешествие в прошлое Восточной Пруссии
Познакомьтесь с историей и архитектурой замков Восточной Пруссии в увлекательной экскурсии по Калининграду
«Мы завершим экскурсию в замке Нессельбек, воссозданном архитекторами по старинным чертежам»
12 июня в 15:00
28 июня в 15:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и замок Нессельбек: путешествие историей
Исследуйте уникальные природные объекты и исторические памятники Калининградской области в одной поездке
Начало: Площадь Василевского
«На выезде из Калининграда мы посетим стилизованный под старину замок Нессельбек, в точности реконструированный по старинным чертежам»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Загадочная Куршская коса: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Куршской косы и Зеленоградска в компании опытного гида
Начало: Г. Калининград
«Замок Нессельбек — отель, стилизованный под рыцарские времена»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Калининград: история, природа и архитектура
Откройте для себя уникальные исторические и природные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
«А после навестим замок «Нессельбек», построенный по всем канонам орденского времени»
15 июня в 06:00
23 июня в 06:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«По дороге вы увидите немецкий форт «Король Фридрих-Вильгельм III» и современную гостиницу-крепость Нессельбек в средневековом стиле»
Завтра в 16:30
9 июня в 09:30
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать на Куршскую косу
Посетить «визитную карточку» Калининградской области и погулять по курортному Зеленоградску
«По дороге на Куршскую косу вы посетите немецкий форт № 3 и современный рыцарский замок Нессельбек»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Успеть всё! Большая обзорная экскурсия от Калининграда до окрестностей
За один день увидеть Калининград, Балтийск, Светлогорск, янтарное хранилище и замок Нессельбек
Начало: УЛ.А. Невского
«Янтарный край, королевский Светлогорск и замок Нессельбек»
10 июня в 14:00
18 июня в 08:00
14 950₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
9 часов
Калейдоскоп русской Балтики: от замков до Куршской косы
Исследуйте средневековые замки, насладитесь природой Куршской косы и отдохните в Зеленоградске
Начало: В центре Калининграда
«На обратной дороге заедем в замковый комплекс «Нессельбек» в средневековом стиле с крафтовой пивоварней и аутентичными рыцарскими интерьерами»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Куршская коса и Зеленоградск: замок Шаакен и сыроварня
Погрузитесь в историю и природу Калининградской области, открыв для себя уникальные места и вкусы
Начало: В центре Калининграда
«Кроме того, по пути мы увидим стилизованный под замок комплекс «Нессельбек» и остановимся в курортном Зеленоградске»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734₽ за человека
скидка
20%
Групповая
9 часов
Куршская коса и замки: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Куршской косы и замков Калининграда: реликтовые леса, танцующий лес и крафтовый сыр
Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2 к. 5
«Поедем мы не по автостраде, а по старой прусской дороге - будет возможность остановиться возле симпатичного замка Нессельбек, чтобы сделать фото и услышать старую легенду про рыбу-льва, а также познакомиться с "последними солдатами вермахта"»
Расписание: Ежедневно с 8.30 до 17.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
42503 400₽ за человека
Групповая
7.5 часов
Уникальная экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску без толп
Откройте тайны Куршской косы и Зеленоградска без лишней суеты и толп туристов, наслаждаясь спокойствием и красотой
Начало: Ул. Черняховского 4Б и другие точки на выбор
«Замок Нессельбек Сделаем яркие фото и отправимся к, безусловно, главной изюминке нашего региона — на Куршскую косу»
Расписание: Ежедневно в 7:30 (с 01.11.2023 по 31.03.2024 в 08:30)
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1 490₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная поездка на Куршскую косу, в Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: По договоренности по Вашему адресу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 1737513 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф: история, вкус, фото
Погрузитесь в эпоху средневековья, отведайте уникальные сыры и запечатлейте моменты у замка Нессельбек
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34
«А на обратном пути сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля «Нессельбек»»
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
1 350₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
Начало: Ул. Шевченко 2, Дом Советов, Калининград
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 850₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: Ул. Шевченко 2, по договорённости
«Замок Нессельбек - наполнен атмосферой средневековья»
Расписание: Ежедневно по договоренности
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 17 835₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск
Посетить «визитную карточку» региона и сделать фотосессию на память
«Нессельбек — современный замок, воссозданный умелыми архитекторами как точная копия тевтонских крепостей»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
«После дегустации на сыроварне мы заедем с вами к замку Нессельбек, где вы сможете сделать отличные фотографии»
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и исторический Зеленоградск: путешествие из Калининграда
Откройте для себя величие Куршской косы и узнайте историю Зеленоградска в комфортной индивидуальной экскурсии
«Возвращаясь в Калининград, ознакомимся с замком Нессельбек – современной постройкой в средневековом стиле»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 980₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
4 часа
Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
Продегустировать продукцию двух традиционных пивоварен на групповой экскурсии по Калининграду
Начало: На проспекте Мира, 26
«А после отправитесь в замок Нессельбек, где вас ждет дегустация пива, конно-рыцарское шоу и мастер-класс по поеданию строганины из пеламиды»
Расписание: в четверг в 17:30
13 июня в 17:30
20 июня в 17:30
3 200₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса - Зеленоградск - Замок Нессельбек (музей инквизиции)
Начало: Калининград (отель/апартаменты клиента)
«В завершение нас ждет Замок Нессельбек — воссозданный по чертежам замок Тевтонского ордена»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
Отправиться на поиски философского камня и изучить мистические уголки Калининградской области
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Замки Нессельбек и Шаакен: львы и инквизиторы»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Калининграда - в мир Средневековья и романтики
Идиллический Зеленоградск, замок Шаакен и уютная сыроварня на авто-пешеходной экскурсии
«Кроме того, я покажу вам стилизованный под рыцарский замок современный отель Нессельбек»
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
8 450₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в замке Нессельбек
Украсить свою фотоколлекцию снимками в антураже средневековой рыцарской эпохи
Начало: В посёлке Орловка
«Нессельбек — одна из самых ярких достопримечательностей Калининграда»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
Перенестись в Средневековье и получить атмосферные фото в роскошных нарядах
Начало: От вашего отеля
«Замок Нессельбек — Тевтонский орден и рыцарский вайб»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1300011 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Погрузиться в эпоху Средневековья и увидеть крепости Вальдау, Нойхаузен, Нессельбек и Шаакен
Начало: Калининград
«А в современном замке Нессельбек сможете оседлать коня, поучаствовать в соколиной охоте и примерить на себя рыцарские доспехи»
10 июня в 14:00
18 июня в 08:00
9 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса: экскурсия с личным гидом
Погрузитесь в магию Куршской косы: от Танцующего леса до дегустации местных деликатесов - эксклюзивный маршрут ждёт вас
«Мы можем осмотреть «средневековый» замок Нессельбек, посетить музей военной техники под открытым небом, расстаться у входа в Форт №5, в центре Калининграда или вернуться к вашему месту проживания»
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
от 12 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия «На Куршскую косу через форты и замки» в Калининграде
Откройте для себя тайны Куршской косы и средневековых замков в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Калининград
«Следующая остановка — замок Нессельбек»
4 сен в 06:00
от 12 800₽ за всё до 6 чел.
Групповая
7.5 часов
Куршская коса без толпы + Зеленоградск и замок Нессельбек
«Зеленоградск и Нессельбек в подарок»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30, 08:30, 09:30
1 490₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Верхом в Средневековье
Фотосессия в рыцарском замке на гнедом скакуне
Начало: В замке Нессельбек
«Замок Нессельбек расположен всего в 7 минутах езды от Калининграда»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Маяки, рыбаки и пиво - эко-гастрономическое путешествие
Посетить маяк Риндерорт, старинную пивоварню и кирху, в которую постоянно бьют молнии
Начало: от вашего отеля в Калининграде
«Узнаете, почему Нессельбек считается памятником любви и верности»
27 июня в 09:00
29 июня в 09:00
9 870₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Курортный вояж: замки, сыр и казино
Из Калининграда - по самым интересным и вкусным местам в окрестностях Зеленоградска и Светлогорска
«Замок Нессельбек — имение знаменитой графской династии, построенное по законам зодчества Тевтонского ордена»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
1790015 215₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Замки, дегустации и море! Зеленоградск, Шаакен, Нессельбек
Групповая автобусная экскурсия в атмосферный город-курорт, где улочки пропитаны историей
Начало: одна из 8 точек на выбор
«Всего лишь через 10 минут после начала экскурсии нас ждёт первая остановка — замок Нессельбек, воссозданный по всем канонам средневекового зодчества»
Расписание: в среду в 13:00 и 13:30, в пятницу в 14:00 и 14:30
12 июня в 13:30
14 июня в 14:00
14331 290₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Особенно понравилась гид Виктория. Обладает приятным голосом и тембрам получаете как бы и большими знаниями. Очень приятно её и слышать и видеть
- ЮЮлия5 июня 2024Интересная экскурсия. Дегустация сыра, марципана и всё это под бокал вина. Затем посещение небольшого музея инквизиции (для впечатлительных людей и
- ССветлана4 июня 2024Замечательно! Иначе и не назовёшь. Гид Кирилл у нас был. Всё было просто на самом высшем уровне! Рекомендую тысячекратно.
- ППолина4 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Анжела с хорошо поставленной речью и голосом, прекрасно образована. В процессе экскурсии советует где что попробовать, примерно ориентирует по ценам, чтобы не переплачивать. Остались очень довольны и организацией, и рассказом, будем советовать!
- ААнна4 июня 2024Грамотно составленный маршрут не выматывает, виды действительно стоят того чтобы посетить эти места. Экскурсовод Дарья-невероятно грамотный рассказчик, приятная, знающая нам очень понравилась. Не перегрузила информацией, все важное и нужное рассказала. Спасибо организаторам за экскурсию.
- ТТатьяна3 июня 2024Очень понравилась экскурсия в сопровождении гида Кирилла. Очень увлекательно, с необычной трактовкой исторических фактов. Очень позитивно.
- ЕЕлена3 июня 2024Все прошло на высшем уровне! Просто супер! Юля-отличный профессиональный фотограф, общительная, позитивная девчонка, с которой приятно работать. Не нужно волноваться как
- ЕЕлена3 июня 2024Очень позитивная экскурсия, Дмитрий замечательный гид, любящий и знающий свой город и край, много интересного узнали, заглянули на дегустацию сыров, очень рекомендую!!!
- ЕЕгор3 июня 2024Мне понравилась экскурсия, по времени около 4-х часов, что очень даже хорошо. Дегустация в сыроварне тоже на уровне и там еще вкусные конфеты)
- ЮЮлия3 июня 2024У нас был гид Дмитрий. Отличный рассказчик с чувством юмора! Однозначно советуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Замок Нессельбек»
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