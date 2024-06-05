Экскурсии к замку Нессельбек

Найдено 38 экскурсий в категории «Замок Нессельбек» в Калининграде, цены от 1 290 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
4739 отзывов
Утренняя экскурсия: Куршская коса и Зеленоградск
Исследуйте живописные дюны, Танцующий лес и исторический Зеленоградск, наслаждаясь утренней прохладой и спокойствием
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
«Замок Нессельбек – не аутентичная, но очень колоритная постройка, на фоне которой получаются интересные фотографии»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16551 490 за человека
Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4.5 часа
215 отзывов
Автобусная экскурсия по Калининграду: Средневековье и сыры
Откройте для себя секреты средневекового Калининграда и насладитесь дегустацией местных сыров
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
14991 350 за человека
Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Калининграда: посетите Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварню Нессельбек и сыроварню за один день. Узнайте историю и традиции этих мест
Начало: У вашего отеля в Калининграде
«Замок-пивоварня Нессельбек — стилизованный под рыцарские времена замок, созданный современными мастерами по старинным чертежам»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 340 за всё до 4 чел.
Душевное путешествие на Куршскую косу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
157 отзывов
Душевное путешествие на Куршскую косу: экскурсия по Калининграду
Куршская коса - царство дюн и лесов. Насладитесь пейзажами, узнайте историю, посетите Нессельбек, Зеленоградск и орнитологическую станцию
Начало: У гостиницы «Калининград»
«Нессельбек — современный ресторан-отель, построенный по канонам средневековых замков»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 750 за всё до 3 чел.
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
295 отзывов
Куршская коса + Зеленоградск + Нессельбек
Исследуйте живописные уголки Калининграда: от дюн Куршской косы до исторического Зеленоградска и замка Нессельбек
Начало: В вашем отеле или по договоренности
«По дороге также остановимся у замка Нессельбек — современного отеля-ресторана в средневековом стиле»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 500 за всё до 3 чел.
Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек - влюбиться за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
316 отзывов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим местам Калининграда
Погрузитесь в мир природы и истории с экскурсией по Куршской косе, Зеленоградску и замку Нессельбек. Откройте для себя красоту и тайны Калининграда
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«Нессельбек — воссозданный рыцарский замок, наполненный атмосферой средневековья»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1887216 985 за всё до 7 чел.
Старинные замки близ Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
54 отзыва
Замки Калининграда: путешествие в прошлое Восточной Пруссии
Познакомьтесь с историей и архитектурой замков Восточной Пруссии в увлекательной экскурсии по Калининграду
«Мы завершим экскурсию в замке Нессельбек, воссозданном архитекторами по старинным чертежам»
12 июня в 15:00
28 июня в 15:00
8 500 за всё до 6 чел.
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск и замок Нессельбек
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
73 отзыва
Куршская коса и замок Нессельбек: путешествие историей
Исследуйте уникальные природные объекты и исторические памятники Калининградской области в одной поездке
Начало: Площадь Василевского
«На выезде из Калининграда мы посетим стилизованный под старину замок Нессельбек, в точности реконструированный по старинным чертежам»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Загадочная Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
149 отзывов
Загадочная Куршская коса: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Куршской косы и Зеленоградска в компании опытного гида
Начало: Г. Калининград
«Замок Нессельбек — отель, стилизованный под рыцарские времена»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Виллы, форт, коса, курорт… и замок
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
412 отзывов
Калининград: история, природа и архитектура
Откройте для себя уникальные исторические и природные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
«А после навестим замок «Нессельбек», построенный по всем канонам орденского времени»
15 июня в 06:00
23 июня в 06:00
13 340 за всё до 4 чел.
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
78 отзывов
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«По дороге вы увидите немецкий форт «Король Фридрих-Вильгельм III» и современную гостиницу-крепость Нессельбек в средневековом стиле»
Завтра в 16:30
9 июня в 09:30
15 000 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать на Куршскую косу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
31 отзыв
Добро пожаловать на Куршскую косу
Посетить «визитную карточку» Калининградской области и погулять по курортному Зеленоградску
«По дороге на Куршскую косу вы посетите немецкий форт № 3 и современный рыцарский замок Нессельбек»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 500 за всё до 3 чел.
Успеть всё! Большая обзорная экскурсия от Калининграда до окрестностей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
48 отзывов
Успеть всё! Большая обзорная экскурсия от Калининграда до окрестностей
За один день увидеть Калининград, Балтийск, Светлогорск, янтарное хранилище и замок Нессельбек
Начало: УЛ.А. Невского
«Янтарный край, королевский Светлогорск и замок Нессельбек»
10 июня в 14:00
18 июня в 08:00
14 950 за всё до 3 чел.
Калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и Куршская коса
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
34 отзыва
Калейдоскоп русской Балтики: от замков до Куршской косы
Исследуйте средневековые замки, насладитесь природой Куршской косы и отдохните в Зеленоградске
Начало: В центре Калининграда
«На обратной дороге заедем в замковый комплекс «Нессельбек» в средневековом стиле с крафтовой пивоварней и аутентичными рыцарскими интерьерами»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600 за человека
По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
454 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск: замок Шаакен и сыроварня
Погрузитесь в историю и природу Калининградской области, открыв для себя уникальные места и вкусы
Начало: В центре Калининграда
«Кроме того, по пути мы увидим стилизованный под замок комплекс «Нессельбек» и остановимся в курортном Зеленоградске»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734 за человека
В мини-группе: Куршская коса, Зеленоградск, замки Шаакен и Нессельбек
🚗 На машине
скидка
20%
Групповая
9 часов
551 отзыв
Куршская коса и замки: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Куршской косы и замков Калининграда: реликтовые леса, танцующий лес и крафтовый сыр
Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2 к. 5
«Поедем мы не по автостраде, а по старой прусской дороге - будет возможность остановиться возле симпатичного замка Нессельбек, чтобы сделать фото и услышать старую легенду про рыбу-льва, а также познакомиться с "последними солдатами вермахта"»
Расписание: Ежедневно с 8.30 до 17.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
42503 400 за человека
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск, Нессельбек и Танцующий лес
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
3626 отзывов
Уникальная экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску без толп
Откройте тайны Куршской косы и Зеленоградска без лишней суеты и толп туристов, наслаждаясь спокойствием и красотой
Начало: Ул. Черняховского 4Б и другие точки на выбор
«Замок Нессельбек Сделаем яркие фото и отправимся к, безусловно, главной изюминке нашего региона — на Куршскую косу»
Расписание: Ежедневно в 7:30 (с 01.11.2023 по 31.03.2024 в 08:30)
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1 490 за человека
Индивидуальная поездка на Куршскую косу, в Зеленоградск и замок Нессельбек
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
150 отзывов
Индивидуальная поездка на Куршскую косу, в Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: По договоренности по Вашему адресу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 1737513 900 за всё до 4 чел.
Замок Шаакен+сыроварня Шаакендорф с дегустацией+Нессельбек
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
343 отзыва
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф: история, вкус, фото
Погрузитесь в эпоху средневековья, отведайте уникальные сыры и запечатлейте моменты у замка Нессельбек
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34
«А на обратном пути сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля «Нессельбек»»
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
1 350 за человека
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
407 отзывов
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
Начало: Ул. Шевченко 2, Дом Советов, Калининград
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 850 за человека
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
104 отзыва
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: Ул. Шевченко 2, по договорённости
«Замок Нессельбек - наполнен атмосферой средневековья»
Расписание: Ежедневно по договоренности
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 17 835 за всё до 3 чел.
Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск
🚗 На машине
Фотопрогулка
8 часов
160 отзывов
Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск
Посетить «визитную карточку» региона и сделать фотосессию на память
«Нессельбек — современный замок, воссозданный умелыми архитекторами как точная копия тевтонских крепостей»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
«После дегустации на сыроварне мы заедем с вами к замку Нессельбек, где вы сможете сделать отличные фотографии»
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Национальный парк Куршская коса, форт №3 и уютный Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
275 отзывов
Куршская коса и исторический Зеленоградск: путешествие из Калининграда
Откройте для себя величие Куршской косы и узнайте историю Зеленоградска в комфортной индивидуальной экскурсии
«Возвращаясь в Калининград, ознакомимся с замком Нессельбек – современной постройкой в средневековом стиле»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 980 за всё до 8 чел.
Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
78 отзывов
Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
Продегустировать продукцию двух традиционных пивоварен на групповой экскурсии по Калининграду
Начало: На проспекте Мира, 26
«А после отправитесь в замок Нессельбек, где вас ждет дегустация пива, конно-рыцарское шоу и мастер-класс по поеданию строганины из пеламиды»
Расписание: в четверг в 17:30
13 июня в 17:30
20 июня в 17:30
3 200 за человека
Куршская коса - Зеленоградск - Замок Нессельбек (музей инквизиции)
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Куршская коса - Зеленоградск - Замок Нессельбек (музей инквизиции)
Начало: Калининград (отель/апартаменты клиента)
«В завершение нас ждет Замок Нессельбек — воссозданный по чертежам замок Тевтонского ордена»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
Отправиться на поиски философского камня и изучить мистические уголки Калининградской области
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Замки Нессельбек и Шаакен: львы и инквизиторы»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Из Калининграда - в мир Средневековья и романтики
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Из Калининграда - в мир Средневековья и романтики
Идиллический Зеленоградск, замок Шаакен и уютная сыроварня на авто-пешеходной экскурсии
«Кроме того, я покажу вам стилизованный под рыцарский замок современный отель Нессельбек»
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
8 450 за всё до 4 чел.
Фотосессия в замке Нессельбек
Фотопрогулка
1 час
9 отзывов
Фотосессия в замке Нессельбек
Украсить свою фотоколлекцию снимками в антураже средневековой рыцарской эпохи
Начало: В посёлке Орловка
«Нессельбек — одна из самых ярких достопримечательностей Калининграда»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 500 за всё до 5 чел.
Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
1 отзыв
Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
Перенестись в Средневековье и получить атмосферные фото в роскошных нарядах
Начало: От вашего отеля
«Замок Нессельбек — Тевтонский орден и рыцарский вайб»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1300011 700 за всё до 3 чел.
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
123 отзыва
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Погрузиться в эпоху Средневековья и увидеть крепости Вальдау, Нойхаузен, Нессельбек и Шаакен
Начало: Калининград
«А в современном замке Нессельбек сможете оседлать коня, поучаствовать в соколиной охоте и примерить на себя рыцарские доспехи»
10 июня в 14:00
18 июня в 08:00
9 990 за всё до 3 чел.
Экскурсия на Куршскую косу
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
99 отзывов
Куршская коса: экскурсия с личным гидом
Погрузитесь в магию Куршской косы: от Танцующего леса до дегустации местных деликатесов - эксклюзивный маршрут ждёт вас
«Мы можем осмотреть «средневековый» замок Нессельбек, посетить музей военной техники под открытым небом, расстаться у входа в Форт №5, в центре Калининграда или вернуться к вашему месту проживания»
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
от 12 670 за всё до 7 чел.
На Куршскую косу через форты и замки
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
487 отзывов
Экскурсия «На Куршскую косу через форты и замки» в Калининграде
Откройте для себя тайны Куршской косы и средневековых замков в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Калининград
«Следующая остановка — замок Нессельбек»
4 сен в 06:00
от 12 800 за всё до 6 чел.
Куршская коса без толпы + Зеленоградск и замок Нессельбек
Групповая
7.5 часов
5 отзывов
Куршская коса без толпы + Зеленоградск и замок Нессельбек
«Зеленоградск и Нессельбек в подарок»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30, 08:30, 09:30
1 490 за человека
Верхом в Средневековье
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Верхом в Средневековье
Фотосессия в рыцарском замке на гнедом скакуне
Начало: В замке Нессельбек
«Замок Нессельбек расположен всего в 7 минутах езды от Калининграда»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 000 за всё до 4 чел.
Маяки, рыбаки и пиво - эко-гастрономическое путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Маяки, рыбаки и пиво - эко-гастрономическое путешествие
Посетить маяк Риндерорт, старинную пивоварню и кирху, в которую постоянно бьют молнии
Начало: от вашего отеля в Калининграде
«Узнаете, почему Нессельбек считается памятником любви и верности»
27 июня в 09:00
29 июня в 09:00
9 870 за всё до 4 чел.
Курортный вояж: замки, сыр и казино
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Курортный вояж: замки, сыр и казино
Из Калининграда - по самым интересным и вкусным местам в окрестностях Зеленоградска и Светлогорска
«Замок Нессельбек — имение знаменитой графской династии, построенное по законам зодчества Тевтонского ордена»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
1790015 215 за всё до 4 чел.
Замки, дегустации и море! Зеленоградск, Шаакен, Нессельбек
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Замки, дегустации и море! Зеленоградск, Шаакен, Нессельбек
Групповая автобусная экскурсия в атмосферный город-курорт, где улочки пропитаны историей
Начало: одна из 8 точек на выбор
«Всего лишь через 10 минут после начала экскурсии нас ждёт первая остановка — замок Нессельбек, воссозданный по всем канонам средневекового зодчества»
Расписание: в среду в 13:00 и 13:30, в пятницу в 14:00 и 14:30
12 июня в 13:30
14 июня в 14:00
14331 290 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Особенно понравилась гид Виктория. Обладает приятным голосом и тембрам получаете как бы и большими знаниями. Очень приятно её и слышать и видеть
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
    Интересная экскурсия. Дегустация сыра, марципана и всё это под бокал вина. Затем посещение небольшого музея инквизиции (для впечатлительных людей и
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    детей не рекомендую) рассказывают о показывают экспонаты для пыток людей средневековья(В целом во время экскурсии можно сделать неплохие снимки. Даже есть прокат костюмов по 100 рублей.

  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и Куршская коса
    Замечательно! Иначе и не назовёшь. Гид Кирилл у нас был. Всё было просто на самом высшем уровне! Рекомендую тысячекратно.
  • П
    Полина
    4 июня 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Анжела с хорошо поставленной речью и голосом, прекрасно образована. В процессе экскурсии советует где что попробовать, примерно ориентирует по ценам, чтобы не переплачивать. Остались очень довольны и организацией, и рассказом, будем советовать!
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Грамотно составленный маршрут не выматывает, виды действительно стоят того чтобы посетить эти места. Экскурсовод Дарья-невероятно грамотный рассказчик, приятная, знающая нам очень понравилась. Не перегрузила информацией, все важное и нужное рассказала. Спасибо организаторам за экскурсию.
    Грамотно составленный маршрут не выматывает, виды действительно стоят того чтобы посетить эти места. Экскурсовод Дарья-невероятно грамотныйГрамотно составленный маршрут не выматывает, виды действительно стоят того чтобы посетить эти места. Экскурсовод Дарья-невероятно грамотныйГрамотно составленный маршрут не выматывает, виды действительно стоят того чтобы посетить эти места. Экскурсовод Дарья-невероятно грамотныйГрамотно составленный маршрут не выматывает, виды действительно стоят того чтобы посетить эти места. Экскурсовод Дарья-невероятно грамотный
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне
    Очень понравилась экскурсия в сопровождении гида Кирилла. Очень увлекательно, с необычной трактовкой исторических фактов. Очень позитивно.
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Фотосессия в замке Нессельбек
    Все прошло на высшем уровне! Просто супер! Юля-отличный профессиональный фотограф, общительная, позитивная девчонка, с которой приятно работать. Не нужно волноваться как
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    встать, как сесть, что делать. Она все подскажет до мелочей. У Юли можно подобрать наряд на любой вкус, это очень удобно, не надо придумывать где взять платье или возить с собой, если вы издалека. А также можно выбрать у нее аксессуары. Я первый раз! за все мои фотосессии выбрала для себя множество фотографий, которые мне оооочень понравились, а обычно бывает 2-3 и все, потому что я очень придирчива к себе. А еще Юля мне подарила видео ролики, за что ей огромное спасибо! Я всегда мечтала превратиться в принцессу, пройтись по замку в нарядном платье, спуститься по лестнице, покрутиться, повертеться. Но я даже не мечтала прокатиться на коне в таких нарядах, а тут такой выпал шанс, и я не могла его упустить. Это было по настоящему сказочно, волшебно, красиво, романтично, по королевски. В отеле-замке Нессельбек мы семьей жили 3 дня, поэтому я выделила специально время для фотосессии. 1-2 часа достаточно. Замок находится недалеко от Калининграда. Там все пронизано атмосферой рыцарства и духом средневековья, и в кадрах это хорошо видно. В замке роскошные интерьеры-а это отличные фоны для фотографий: рыцарские залы с витражными окнами и светильниками в средневековом стиле; деревянные потолки, украшенные гербами великих магистров тевтонского ордена, стулья и кровати с расписными спинками и кожаной обивкой, изящные столики, балдахины и портьеры. Эстетику старины усиливают цветные витражи, гобелены и роспись на стенах холла, пронизанного лучами света. Все номера в отеле также в средневековом стиле. В костюме я чувствовала себя настоящей королевой: изумрудное бархатное платье с длинным шлейфом, красная мантия, украшенная узорами, и, конечно, корона и серьги в тон к образу. На меня все смотрели, восхищались, дарили комплименты, мне даже было не удобно) Мы не упускали ни минуты, старались сфотографироваться во всех красивых местах замка, чтобы были разные фотографии. На втором часе съемки мы перешли во внутренний двор, где нас ждал конь Дельфин – красавец тракененской породы. Тут эмоции переполняли и я уже не так позировала, как в замке, кадры получились живые. В сопровождении опытного тренера я полностью чувствовала себя в безопасности и даже осмелилась выполнить трюк-встать на свечу. Оказалось не так то и страшно. У нас даже оставалось время, поэтому покататься и пофотографироваться успели и муж и дети. Наряжаться они не хотели как я, но фото тоже получились интересными и главное останутся на память. Муж только накидку Тевтонского рыцаря надел не надолго. У меня получилась целая история: как будто я сижу в замке, жду рыцаря на коне, выглядываю в окно, тут вдруг он появляется на коне, кланяется, катает меня и мы влюбляемся. Ну прям как в сказке) К сожалению, фотографий только можно загрузить 10, и поэтому передать всё не удастся. В замке проходят почти каждый день рыцарское шоу, нам очень понравились и артисты, и лошади, и их трюки. А Юля, оказывается, еще и хорошо знает историю своего края, поэтому мы заказали у нее фотоэкскурсию по рыбной деревне в Калининграде. Но это уже другая история. Всем рекомендую посетить замок Нессельбек, особенно пожить в нем, а прекрасным дамам заказать для себя любимой сказочную фотосессию. Это одно из самых незабываемых впечатлений от отпуска!

    Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне
    Очень позитивная экскурсия, Дмитрий замечательный гид, любящий и знающий свой город и край, много интересного узнали, заглянули на дегустацию сыров, очень рекомендую!!!
  • Е
    Егор
    3 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
    Мне понравилась экскурсия, по времени около 4-х часов, что очень даже хорошо. Дегустация в сыроварне тоже на уровне и там еще вкусные конфеты)
    Мне понравилась экскурсия, по времени около 4-х часов, что очень даже хорошо
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
    У нас был гид Дмитрий. Отличный рассказчик с чувством юмора! Однозначно советуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Замок Нессельбек»

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  3. Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
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